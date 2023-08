Así está hoy Sofía, la hija de 17 años de Maru Botana: es modelo e influencer

Maru Botana, reconocida cocinera, se ha destacado no solo por sus habilidades culinarias y su carisma, sino también por su extensa y amorosa familia. Siendo madre de ocho hijos, disfruta muchísimo del tiempo compartido con ellos y su esposo.

La hija de Maru Botana, desde temprana edad, supo que quería ser modelo. A los seis años, le expresó a su madre por primera vez su deseo, pero recién el año pasado, a los diecisiete años, lo tomó en serio al debutar en una campaña junto a Ricky Sarkany.

Actualmente, forma parte del staff de la agencia Civiles, representada por Claudia Zaefferer, y ha logrado generar una gran influencia en las redes sociales, contando con más de 27 mil seguidores.

Sofía, la hija de Maru Botana, se muestra confiada y segura de sí misma ante las críticas en las redes sociales. En una entrevista para la revista Hola!, reveló que tanto su madre como su padre la apoyan desde el principio y analizan juntos cada propuesta que le llega.

Maru Botana describe a su hija Sofía como una persona bien plantada y de carácter fuerte. Además, destaca que es de gran ayuda con los más pequeños de la familia. Al cumplir quince años, Sofía reveló que le gusta hacer amistades y que ama a los perros.

Sofía y la relación con las habilidades culinarias de Maru Botana

A diferencia de su madre, Sofía tiene claro que la cocina no es su vocación. Confiesa que solo cocina por diversión de vez en cuando, pero no lo disfruta y no le suele salir bien.

Reconoce que su madre es increíble en la cocina, por lo que prefiere dejarlo en sus manos. A pesar de ello, Sofía y Maru se llevan muy bien y son muy parecidos en muchos aspectos.

En su cuenta de Instagram, Sofía muestra los diversos looks de las marcas que promocionan y comparte cuidadas fotos de las campañas publicitarias en las que participa.

Sin embargo, también comparte momentos más íntimos, como la mesa después de un almuerzo, transmitiendo la importancia de la familia y la felicidad que le brinda.

