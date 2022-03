Marlene Rodríguez: quién es la esposa de Ricardo Montaner y a qué se dedica

Lleva más de 30 años casada con Ricardo Montaner, es madre de tres de sus hijos y ha sido el pilar más importante de este famoso clan, cada vez más grande. Marlene Rodríguez es conocida por su carácter fuerte, a la vez que transmite una dulzura y carisma genuinos.

La segunda esposa del reconocido artista está bajo el foco de los medios por infinidad de detalles de su vida que se han dado a conocer. Pero principalmente, porque muchos la consideran la cabeza de la enorme familia de artistas.

Tal es la devoción que los suyos tienen por ella que constantemente está presente en cada uno de sus pasos. Además de haber sido la inspiración de Ricardo para sus más románticos sencillos.

Pero, ¿qué hay detrás de esta mujer que ha cautivado a los fanáticos de toda Latinoamérica?

Las raíces de Marlene Salomé Rodríguez Miranda

Muchos conocen su faceta artística como productora de la mayor parte de los videos y producciones audiovisuales de su esposo, aunque pocos conocen de dónde proviene.

Marlene Salomé Rodríguez Miranda nació en Caracas, Venezuela en septiembre de 1964. Actualmente la productora tiene 57 años.

Hija del principal accionista y dueño de la empresa discográfica Sonorodven, la cual contrató por primera vez a Ricardo Montaner. Pero su poder no sólo queda allí, sino que su padre también era propietario del circuito de radio más grande de Venezuela, FM Center, y productora de sus videoclips.

De allí provienen los dones de Marlene a la hora de abordar los proyectos audiovisuales de su familia.

Su vida con Ricardo Montaner

En 1989, con 25 años, Marlene contrajo matrimonio por primera vez con su actual esposo, con quien supera las tres décadas de relación. Y decimos por primera vez porque la pareja renueva sus votos cada cinco años como una especie de ritual y reafirmación de su amor.

“Hoy, hace 32 años, me casé con este caramelo. Ya lo he hecho 6 veces, nos elegimos cada 5 años una y otra vez. Amo cada parte de ella. Hoy tenemos más proyectos que nunca, seguir juntos hasta donde Dios nos quiera llevar. Amarnos como si no quedara otra salida. Beber del mismo vaso cada trago de esta maravillosa vida que Dios nos regaló”, escribió el artista en una publicación de Instagram de agosto de 2021.

Dedicada en gran parte a su familia, la artista se dedica a producir sus videos musicales, inspira sus obras en ellos y en Dios.

Los dones ocultos de la esposa de Montaner

Además de dedicarse a la producción de contenidos y videoclips, Marlene también tiene dotes para la escritura. En 2018 lanzó su libro “Evaluna Nueva”, en el cual buscaba aconsejar a su hija y a las mujeres del mundo sobre el matrimonio.

“Cuando terminé el libro que hice para preparar a Evaluna para su nueva etapa de vida. Ricardo insistió en que lo publicara y yo no quería. Él siguió y luego de un tiempo, y con pataleta, hice caso. Los comentarios que sigo recibiendo sobre el libro son tan soñados”, publicó en su cuenta de Instagram.

Más tarde, y aún inspirada en su única hija mujer, lanzó “Evaluna Creciente”, donde abordó el tema del embarazo y buscaba apoyar a las mujeres en esta etapa tan significativa de su vida. En 2021 lanzó “El dia que Dios te creó”, un cuento infantil que admitió fue escrito antes de saber de la llegada de Índigo, el bebé de Evaluna y Camilo Echeverry.

Otro de sus increíbles dones es la pintura. La artista ha admitido que es amante de pintar y que su devoción hacia Dios está plasmada en sus cuadros realizados con pintura acrílica y frases bíblicas.

La artista cobra alrededor de 1.500 dólares cada una de sus obras y destina las ganancias a la lucha contra el tráfico de niños en la India.

Es escritora, pinta y además tiene su propia marca de ropa para niños.

Finalmente, Marlene también dedica parte de su tiempo a la vestimenta. Pero no cualquiera: tiene su marca de ropa para bebés de hasta 18 meses, hecha a mano con telas orgánicas.

“Ahora tenemos en nuestras manos otra historia que contar, a la que daremos forma usando telas orgánicas, empleando técnicas de teñido artesanal y con materiales de la naturaleza, pues el trabajo con textiles y procesos sostenibles para diseñar ropa de bebés es nuestro siguiente hilo”, escribió sobre su proyecto “El Hilo Rojo”.