Rumores de crisis entre Stefi Roitman y Ricky Montaner, a dos meses de su casamiento

Surgieron nuevas versiones de crisis entre la flamante pareja de Stefi Roitman y Ricky Montaner, a dos meses de su casamiento. Desde hace casi un mes, no publican nada juntos en sus perfiles de Instagram y ambos se muestran cada vez menos cariñosos en las redes sociales, a diferencia del inicio de su relación cuando publicaban fotos juntos todos los días. El cantante está dedicando todo su tiempo a su carrera musical en México y ella se encuentra en Argentina, disfrutando con familia y amigas.

Según “La Pavada”, de Diario Crónica, Stefi Roitman se mostró sola durante su estadía en Argentina ya que a principios de marzo fue a ver la obra teatral “Cualquier cosa te llamamos” de Romina Giardina en el Teatro Picadero. Y luego, fue a bailar a un boliche con su grupo de amigas.

Por otro lado, Ricky Montaner se encuentra en México haciendo las grabaciones de “La Voz” de ese país, y junto a su hermano Mau, dedicando todo su tiempo a su música: grabaciones, nuevas canciones y giras.

Luego de casarse a principios de enero, desde hace casi un mes Stefi y Ricky viven una relación a distancia. Según Pronto, los rumores surgieron a partir de este distanciamiento físico y de que ambos prácticamente no publican nada juntos en redes sociales. Además, desde enero se habló mucho en los medios de la supuesta mala relación de Stefi con su suegra Marlene, que ambas negaron.

Sumado a esto, también varios de sus seguidores especularon con el acercamiento de Ricky a una cantante colombiana, Briadna Deyanara, con quien compartió distintas fotos en su Instagram junto a su hermano Mau.

Una de las fotos de Ricky junto a la cantante colombiana

Además, Stefi publicó un tweet contando que no se encuentra pasando un buen momento personal. “Uffff. Pasé un fin de semana lleno de todo. De recuerdos, de tristeza, de ansiedad. De ir y venir. También de emoción, alegrías y adrenalina por lo que viene. Soy un tsunami espectacular. Quisiera ir y sentir con más calma, pero no me sale. Buena semana, gente. A ver que tal viene” dijo Roitman.

El tweet de Stefi Roitman, donde se mostró angustiada

A pesar de que los rumores de crisis cada vez son más fuertes, por el momento ninguno de los dos salió a aclarar lo que sucede entre ellos. A tan solo dos meses del casamiento, ambas ya atravesaron varios chismes sobre una posible separación. A partir de las versiones, en la mañana del miércoles Stefi publicó una foto en sus historias de Instagram en la que se la observa al parecer junto a Ricky en su casamiento, a pesar de que no se ven las caras.