Marlene Montaner compartió su último chat con Gerardo Rozín: “Que vaina. Y ahora?”

La pronta partida de Gerardo Rozín al más allá conmocionó a todo el ambiente del espectáculo y al público que cada domingo se sentaba frente a “La Peña de Morfi” a disfrutar de un almuerzo en familia y de la cultura de nuestro país que tan bien difundía el conductor.

Con 51 años, el también productor falleció a causa de un tumor cerebral y entre quienes todavía están en shock se encuentra Marlene Rodríguez Montaner, la esposa de Ricardo y madre de Ricky, Mau y Evaluna. Ellos tenían un vínculo especial y así lo demostró con una despedida emotiva.

Junto a varias fotografías de ambos, la mujer hizo públicas dos capturas de pantalla de su último chat en el que ambos se dijeron todo el cariño y admiración que se tenían.

“Que vaina Rozín. Y ahora? Así nomás? Y ahora? Al final fue como dijiste, siempre llevadito de tu parecer. Que vaina Rozín”, se lee al comienzo de la publicación.

“Me metí a revisar nuestro chat larguísimo, paraba de a poco a releer y siempre alguna de tus genialidades, creo que tú y yo teníamos una comunicación muy particular, única, nuestra y me fascina que haya sido así”, escribe la esposa del músico nacido en Argentina.

Y en los mensajes enviados por Whatsapp se lee: “Ya te quería y ahora te admiro. Feliz de cada encuentro”, le dijo el conductor y ella responde: “Gelo , también de tenerte en nuestras vidas. Nos haces mejores. Te queremos”.

Claro que el humor y picardía de ambos también salían en los mensajes que se enviaban.

En su cuenta de Instagram, Marlene decidió escribir un sentido mensaje en el que también reveló su vínculo y cómo fue que se conocieron. Ambos trabajaron juntos y su relación, al ver las fotografías, era divertidísima.

“Hace un año y medio Dios nos dio el regalazo de trabajar juntos, qué privilegio no solo por tu brillantez sobretodo porque eso hizo que por algún motivo habláramos a diario y eso hoy es mi ganancia, te tuve requete cerca todo este tiempo. Difícil estos días sin encontrarme en el chat tu: - ‘estás?’ , -’qué hacés?’.

Y ahora? Claro que voy a seguir yendo al Koreano , tomaré té de membrillo, leeré nuestro chat una y otra vez, y me cagaré de risa, cada vez que use la palabra de la V que al final adoptaste pensaré en ti, seguiré escribiendo Ananda tratando de hacerlo como te gustaría y por supuesto tenías razón ahora quiero que todo lo que dijiste se haga.

Te dije que conocerías a Cristo el 29 de Abril (me equivoqué en la fecha, claro que tenías que hacerlo antes de lo que te dije).

Me hace feliz pensar en la imagen que nos regaló mi consuegro Gabi ‘se merece estar en el más hermoso barrio que está detrás de las Estrellas’. Claro que allí estás. Nos vemos arriba Rozín. Te amamos. Tu mamá goy”.