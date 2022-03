Pamplona de “La casa de papel” estuvo en Mendoza, visitó el Aconcagua y filmó sus locuras

Mendoza es uno de los sitios más elegidos para venir de vacaciones por sus paisajes, las bodegas, la historia de la Ciudad y la imponente cordillera de Los Andes. Y es justamente esto último lo que hizo que el actor español Ahikar Azcona Albizu llegara a nuestra provincia.

El artista interpretó a Pamplona en la serie “La casa de papel” y durante su estadía en suelo mendocino compartió un montón de fotografías en su cuenta de Instagram.

Y hasta se sorprendió que lo reconocieran en la calle cuando lo veían tomando una gaseosa o lavando el auto.

Ahikar Azcona Albizu estuvo en Mendoza con el objetivo de escalar el Aconcagua

El español vino para hacer cumbre en el Aconcagua y no sabemos si lo logró o no porque no compartió ninguna postal con la clásica vista del punto más alto de América. No vino solo, lo hizo con Pol Tarrés, un atleta profesional y piloto español de trial y enduro, que también apareció en muchas de las historias compartidas.

Eso sí, se mostró contemplando el cerro y disfrutando de un libro mientras las nubes altas lo cubrían y solo dejaban ver algunos picos de la montaña. “A veces me permito el lujo de viajar entre líneas…”, escribió.

Además que en la previa al ingreso al Parque Provincial estuvo en el local de montaña El Refugio, en pleno centro, para alquilar parte del equipo necesario para la travesía que hizo con la empresa Inka Expediciones.

Ambos se hospedaron en una casa con pileta en Guaymallén y no faltó vino durante toda la estadía en Mendoza. En una publicación que hizo en Instagram conjugó las dos cosas. Mientras leía la tapa del diario Los Andes, se toma una copa de vino de un solo sorbo y tras mancharse su remera blanca se tira al agua.

Lo cierto es que Ahikar ya emprendió el regreso a su hogar pero es un fiel usuario de las redes y siguió mostrando su vuelo hacia Buenos Aires y su llegada a la capital de Argentina.

Ahikar Azcona Albizu y su debut actoral en “La casa de papel”

Ahikar Azcona Albizues nació en Igúzquiza, Navarra, España y estudió en el IES Tierra Estella donde obtuvo su trabajo principal como técnico en mecatrónica automotriz. Es locutor de su propio programa de radio en línea llamado Ahikarnet Radio y es un influencer nato.

Desde el 2019 se puso en los zapatos de Pamplona en la serie de Netflix “La casa de papel”, su primer protagónico que lo llevó a ser reconocido en el mundo entero.

“Me ha cambiado en la manera de ver las cosas y a nivel personal, el vivir la experiencia. Antes de empezar la serie trabajaba de mecánico y ahora no lo hago porque tengo alguna colaboración de publicidad”, revelaba ante la prensa.

