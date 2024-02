La ficción que Telefe le robó a Gerardo Rozín y fue un gran éxito

Telefe habría robado una idea de Gerardo Rozín para realizar una ficción que fue un éxito del canal y fue Carmela Bárbaro, ex del productor y conductor quien contó detalles en una charla íntima con LAM. La periodista aseguró que “El primero de nosotros” fue una idea del padre de su hija y el canal de las pelotas la usó tras su muerte.

Según explicó Bárbaro, Rozín presentó el proyecto e idea de la ficción en su momento, pero se negaron a hacerla porque la historia era muy fuerte. Sin embargo, después la hicieron y fue Benjamín Vicuña el gran protagonista.

“Se habló mucho del Primero de Nosotros, de la serie de Telefe, y se había dicho que fue una idea de Gerardo”, indagó Maite Peñoñori. “La idea de Gerardo era parecida”, respondió Carmela Bárbaro.

"El primero de nosotros", de Telefe y Paramount +.

“Se llamaba Una mujer con sombrero, al principio. Estaba basada en la historia de la mamá, es algo que escribió cuando estaba casado conmigo”, contó la periodista y que tiene las carpetas con los primeros capítulos.

“Era una mujer que estaba separada, que tenía un novio joven, también tenía un exmarido y un hijo medio adolescente”, contó. “Bueno, es lo mismo”, le señaló Maite.

“Bueno... Te soy sincera El primero de nosotros no la vi, porque es un montón para mí”, reveló. “Pero no termino de entender: ¿se lo pagaron a Gerardo o se lo robaron?”, le preguntó la panelista.

La picante respuesta de Carmela Bárbaro sobre el robo de la idea a Gerardo Rozín

Maite insistió con sus preguntas y averiguó si Telefe le pagó por los derechos de la ficción. “No sé si quisiera entrar en detalles legales. No le dieron el crédito”, aseguró Carmela sobre la ficción de Telefe.

“Presentó, se lo chorearon, y andá a reclamarle a Gardel. Trabajaba en el canal también”. Ahí, Fernanda Iglesias acotó: “Me parece que hubo un arreglo”, resumió Ángel de Brito.

Los protagonistas de "El primero de nosotros", la ficción de Telefe

“Hubo un arreglo. No voy a ser yo la que tire detalles. No tiene nada que ver conmigo, podría contar todo, pero hay barros en los que no me interesa meterme”, dijo Bárbaro.

“Lo que para mí fue raro fue la oportunidad, el momento en el que salió. En su momento, cuando él había presentado el proyecto le habían dicho que era muy fuerte, que la gente no quiere ver que el protagonista se muera. Pero tenía mucho otro contenido, y también tenía que ver con lo que pasa en la vida real”, agregó.