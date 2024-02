Gerardo Romano reveló que sufre de Parkinson: “No se nota porque laburo mucho”

En medio de su exitosa temporada teatral en Mar del Plata, el reconocido actor argentino Gerardo Romano confesó públicamente que padece la enfermedad de Parkinson. La revelación tuvo lugar durante una entrevista con Chiche Gelblung en Crónica, donde Romano mostró las pastillas que debe tomar diariamente, incluyendo las destinadas al tratamiento de esta condición.

La noticia sorprendió al público y al propio conductor, quien indagó sobre la situación de salud del actor. Romano, conocido por su papel en la serie “El Marginal”, explicó que la enfermedad no es evidente debido a su constante actividad laboral. “Sí, no se nota porque laburo mucho y no doy conferencias de prensa diciendo ‘tengo Parkinson’”, afirmó.

El actor compartió cómo lleva su enfermedad y los cuidados que tiene al respecto. A pesar de enfrentar este desafío, Romano continúa con su obra “Un judío común y corriente” en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, que está en su décima temporada consecutiva.

Destacó el esfuerzo sobrehumano que realiza para ofrecer un espectáculo de calidad a pesar de las dificultades. “Yo no puedo en la función de hoy parar y decir ‘perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito’. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo”, expresó.

No es la primera vez que Romano enfrenta problemas de salud. En 2023, se vio obligado a suspender una función debido a un problema médico. En una publicación en Instagram, el actor comunicó la situación a sus seguidores y expresó su pesar por no poder realizar la presentación.

Además de la enfermedad de Parkinson, Romano ha hablado abiertamente sobre su experiencia con la depresión y su percepción de la muerte.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo del sistema nervioso que afecta el movimiento y otras funciones del cuerpo. A pesar de los síntomas debilitantes, Romano continúa siendo un ejemplo de resiliencia y determinación en su carrera artística.

