Por primera vez, Carina Zampini habló sobre su relación con Gerardo Rozín y se quebró

Luego de un tiempo ausente, Carina Zampini regresará a la pantalla chica. Será la conductora de un nuevo programa de El Trece, que cumple con un formato similar al de La Peña del Morfi, del que fue parte.

Zampini estará al frente de “Pasaplatos”, que estrenará el próximo lunes. Sobre este nuevo arranque, la famosa brindó una entrevista a “Socios del Espectáculo” y repasó toda su carrera.

En un momento de la nota, Carina Zampini y compañía hablaron de cómo saltó a la conducción, un rol en el que estrenó junto a Gerardo Rozín.

Carina Zampini rompió el silencio y habló de Gerardo Rozín

Zampini dio a entender que fue gracias a Rozín que se animó: “Es fuerte. Lo de la conducción fue algo que me llegó, pero tampoco fue buscado de una manera estratégica. Yo no soy una persona estratega, de por sí en nada en mi vida”, comenzó.

Luego, Zampini completó su idea confesando que fue el propio Gerardo Rozín quien la llamó: “todavía estaba contratada por Telefé, no había ficciones para hacer, había que esperar y me ofrecieron conducir. Fue Gerardo el que pidió que lo acompañara en el programa”.

“Para mí fue todo un desafío y decidí jugármela y aceptar las críticas si me salía mal”, agregó Carina Zampini, sin ocultar los temores que tuvo cuando se le presentó la oportunidad.

Carina Zampini y la partida de Gerardo Rozín

“Gerardo era un excelente productor, yo aprendí mucho de verlo a él, de verlo hacer, conducir, armar mientras conducía. Y es fuerte verlo, porque es re doloroso que se haya ido tan joven, de la forma en la que se fue”, confesó Carina Zampini a punto de quebrarse.

Si de algo no se arrepiente la actriz de 47 años es de no haberlo dejado solo: “Tuve la suerte de poder acompañarlo el último año. Yo supe todo el último año, cuando mucha gente no sabía lo que él estaba atravesando. Él quiso que sea así y compartimos conversaciones y demás”, contó.