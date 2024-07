Así fue la contundente respuesta de Ariel Rodríguez ante las amenazas de Furia

Después de que Juliana “Furia” Scaglione amenazara a Ariel Rodríguez con quitarle la conducción de su programa “Ariel en su salsa” (Telefe), el presentador no tardó en responderle desde su ciclo de cocina. Además, Ariel criticó a Gastón Trezeguet, llamándolo tibio por no detener a la exconcursante de Gran Hermano cuando hizo estas declaraciones en su programa de streaming “Se picó” (República Z).

Cuando Georgina Barbarossa sugirió al cocinero organizar una comida con los ex participantes del reality, Ariel respondió que todos estaban invitados, aunque podría haber excepciones: “Casi todo el equipo va a estar invitado. ¿Gastón, vos te ibas al interior?”. Frente a este comentario, Gastón se justificó: “No seas malo, Ariel, estoy empezando en la conducción. No sé cuándo intervenir, cuándo responder, cuándo no...”.

Para evitar que la tensión aumentara, Ariel decidió tomarse la situación con humor: “Para atajar, por suerte, está el Dibu (Emiliano Martínez)”. Luego, tranquilizó a su compañero: “A Gastón le digo que no se preocupe, siempre bromeamos aquí, nos llevamos bien, nos conocemos a través del pase’'.

Furia, de Gran Hermano 2023, estalló contra Ariel Rodríguez Palacios y ahora enfrenta una posible sanción de Telefe, ya que el cocinero es una de las principales figuras del canal.

En “Se picó” (República Z), admitió que, aunque le cayó bien, lo considera una persona intensa que necesita ir al psicólogo. “Vos tenés que ir, no yo”, exclamó al enterarse de que él había insinuado que ella necesitaba ayuda.

Furia de Gran Hermano

“Está pasado de rosca, está loquísimo”, añadió, y luego lanzó una amenaza que no habría caído bien en la emisora: “Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. Corta la bocha. Vos te quedás sin tu programa de cocina, no me falten al respeto”.

Recordemos que Juliana Scaglione tardó varios días en asistir a los programas de Telefe, lo que generó malestar entre los conductores y los exconcursantes, quienes señalaron un trato preferencial hacia ella.

En un pase en vivo entre “Ariel en su salsa” y “A la Barbarossa”, donde Trezeguet es panelista, Lío Pecoraro le preguntó a Rodríguez si tenía “representados” a todos los exconcursantes de Gran Hermano. Ariel respondió en referencia a Furia: “Algunas no, estoy cerrando y con algunos tendré algún problemita, pero...”. El trato de Furia y los demás sigue siendo tema de debate.