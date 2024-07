Tras pasar más de un mes internado, Pablo Alarcón recibió el alta: “Primer día de libertad”

Tras preocupar a la comunidad artística y a sus seguidores, el actor Pablo Alarcón fue dado de alta tras estar internado desde el 19 de mayo por un cuadro de neumonía bilateral.

Alarcón estuvo más de un mes en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) y recién ahora pudo retomar su vida normal tras el alta. Para celebrar la buena noticia, el actor se grabó tomando un café en un bar y afirmó con mucha emoción “Primer día de libertad”, al ser grabado en un video para la red social X (ex Twitter).

“Salí ayer a la tardecita, me levanté esta mañana, me vestí y me vine a tomar un café”, agregó el reconocido artista que sumó: “¿Bien, no?”, para luego terminar el video con una sonrisa a la cámara y guiñando un ojo.

En medio de la neumonía, Alarcón fue operado del corazón

La neumonía bilateral no fue la única dolencia que padeció Pablo Alarcón durante casi un mes y medio de internación, ya que a mediados de junio tuvo que someterse a una cirugía a corazón abierto tras la complicación de su cuadro de neumonía.

La noticia la dio Cacho Rubio, amigo del actor, mediante un posteo en Facebook. “Terminó la operación a corazón abierto de Pablito Alarcón con todo éxito”, aseguró el mediático.

“No fue fácil pero Dios iluminó a los cirujanos”, agregó Rubio. En tanto, el cuadro de Alarcón se conocía ya que su hija había pedido 12 dadores de sangre a través de la cuenta oficial de Instagram de su padre.

“Amigos del Instagram. Papá no puede hablar, por eso habla su hija. Estamos buscando 12 donadores de sangre. Papá necesita 12 donadores. Así que por favor, si pueden ir a donar, les vamos a dejar las direcciones al final de este video y vamos a estar subiendo una historia con las direcciones. Muchas gracias”, dijo la hija del artista.