Revelan que Wanda Nara descubrió que Icardi intentó coquetear a Jesica Cirio y Rocío Guirao Díaz

En medio del supuesto hackeo a Wanda Nara y sus fuertísimos comentarios contra la China Suárez, Yanina Latorre reveló que Mauro Icardi habría likeado y reaccionado historias de Instagram a dos famosas más, además de Eugenia. Horas más tarde, en su cuenta de Twitter, Ángel De Brito confirmó el nombre de las dos involucradas: Jesica Cirio y Rocío Guirao Díaz.

En LAM (Los Ángeles de la Mañana - América Tv), Yanina Latorre contó que Wanda Nara le reveló que encontró likes y intentos de coqueteo de Mauro Icardi hacia dos famosas más, además de Eugenia La China Suarez. “Mauro, pendejo de 28 años empezó a tirotear a la China, le reaccionaba las historias, fueguito, carita. Wanda me dio dos nombres más que no voy a dar porque se lo juré, pero son famosas, hasta más lindas que la China” soltó la periodista.

Además, agregó un palito hacia Suárez: “Estas dos chicas tuvieron más códigos porque son del medio y la conocen a Wanda. La única que le siguió el juego y le contestó a Icardi fue la China”.

Cuando parecía que esos dos nombres no iban a salir a la luz, Ángel De Brito en su cuenta de Twitter acabó con el misterio y publicó quienes eran las dos celebrities involucradas. “Son Jésica Cirio y Rocío Guirao Díaz” escribió el periodista.

El tweet de Ángel de Brito que confirmó los nombres de las involucradas

Rocío se encuentra en pareja hace muchos años con Nicolás Paladini

Jesica Cirio está casada con Martin Insaurralde, jefe de gabinete de la provincia de Bs As

EL SUPUESTO HACKEO A WANDA NARA

Este martes, Wanda Nara manifestó que fue hackeada en su cuenta de Instagram. Desde el perfil de la empresaria, se publicaron distintas capturas de chats entre Wanda y la China, que evidencian que había muy buena relación, meses antes de que estalle el escándalo amoroso. En los mensajes se puede leer a la China Suárez halagando la belleza de los hijos de Nara, y en otros mensajes la señal a la empresaria: “¡Estás divina! Te queda soñado”, en una foto que luce un atuendo de cama.

Además, sorprendió un comentario que se realizó desde la cuenta de la empresaria, en donde critica abiertamente a Eugenia y se refiere a ella misma en tercera persona. “Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto por eso le contó a Wanda y la dejó a la china como lo que es un gato regalado!!!” decía el escrito, dando a entender que se trataba de un hackeo.

Capturas de pantalla de conversaciones entre la China Suárez y Wanda Nara

El comentario de Wanda Nara contra la China Suárez

Luego de que Nara confirmara que le habían tomado su cuenta, no tardaron en surgir las especulaciones de que se trataba de una actuación para mostrar los chats con la China y para criticarla. A lo que la empresaria respondió en sus redes: “Me pareció divertido cuando pusieron que yo me había hackeado ¡Ojalá yo tuviera ese poder! Pero bueno, me divierten esas cosas”.