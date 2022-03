Wanda Nara habló del nuevo escándalo y lanzó una extraña frase: “Ojalá tuviera el poder de hackearme”

Durante el día de ayer surgió nuevamente la polémica y reflotó temas relacionados con el Wandagate luego de que la cuenta de Instagram de Wanda Nara fuera hackeada.

La empresaria se refirió una vez más al escándalo, cuando se empezaron a conocer en las redes mensajes que fueron escritos desde su cuenta que apuntaban directamente contra la China Suárez.

Como es habitual en ella, compartió con sus seguidores cuáles son las novedades luego de la polémica que se desató. Tras haber recuperado su perfil, Wanda contó cómo fue que ocurrió la recuperación, explicando que el correo configurado ni siquiera pertenece a ella sino a una amiga.

Según reveló en sus stories, no es la primera vez que le ocurre y hace dos meses intenta recuperar su cuenta de Twitter junto a Ana Rosenfeld.

“Hackeen a Kenny [Palacios] que quizás tiene más cosas para esconder”, dijo la modelo riendo luego de explicar las novedades y señalando hacia su lado. “Yo no tengo nada para esconder y si hay algo comprometedor para la persona que pueda llegar a escribir, lo borro porque no quiero tener ese tipo de cosas en Instagram”.

Según reveló, los hackers la desconcertaron por lo que hicieron desde su cuenta. “Ayer me desbloquearon gente que tenía bloqueada, chiquilinadas tontas”, remarcó.

“No tengo cuentas truchas, no puedo ni con la mía”, dijo riendo la empresaria, haciendo referencia a que se descubrió que tenía una cuenta paralela. “De hecho, no tengo relacionada con mi cuenta la de WandaCosmetic justamente por esto”, continuó.

Sobre los comentarios que se filtraron

“Para todo lo demás que están reflotando, no tengo mucho más para decir. En su momento lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar”, dijo.

“Por suerte pude hablar las cosas y me gusta hablarlas como hago ahora, en pijamas y cuando recién me levanto”, expresó, haciendo referencia a los mensajes que se filtraron donde atacaba a la China, además de los mensajes de Esequiel Barco. “No hice nada malo, nunca”, sentenció.

Los agradecimientos al final del día

“Muchas gracias a todos los que se preocuparon y me ayudaron. Todos mis seguidores mandándome sus personas de confianza. Una panelista me dio su contacto de confianza y me están tratando de solucionar el tema en Twitter y pareciera que en Instagram también, porque hubo durante el día amenazas me han escrito de Instagram que seguían intentando entrar a la cuenta”, explicó Wanda en su más reciente video.

En relación a los comentarios negativos en contra de ella, la esposa de Mauro Icardi dijo: “Nunca le den bola a la mala onda. O sea, me pareció divertido cuando pusieron que yo me había hackeado ¡Ojalá yo tuviera ese poder! Pero bueno, me divierten esas cosas”.

Para Wanda, estos trolls en las redes sociales, no son las personas que a ella la siguen, por lo que le resta importancia y prefiere pasar de largo frente a ellos.

“A no ser que sea algo muy ofensivo, ni siquiera me molesta tantísimo los que puedan llegar a decir algo malo, obviamente no son mis seguidores, porque sino me dejarían de seguir o no me seguirán”, y agregó: “Pero bueno, pasa en las redes, les pasa a todos. Para mí esas cosas hablan más del que lo dice que del que lo recibe. A mí la verdad me importa un bledo lo que puedan decir de mí”.