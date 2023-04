Omar de Marchi: “Cambia Mendoza huele a pasado y vamos a poner el foco en el futuro”

La charla con el (¿ex?) Pro, Omar de Marchi, busca ir hacia adelante. La decisión del consejo directivo de Propuesta Republicana de intervenir la delegación local del partido abre interrogantes, pero el diputado nacional dice “nosotros somos del Pro” y reitera que van a resistir en la Justicia la intervención y la obligación de que el sello forme parte de la coalición oficialista Cambia Mendoza. Lo que le importa a De Marchi es el futuro, el frente que presentará el miércoles. El diputado nacional se siente cómodo hablando hacia adelante, quizá por eso es que el verbo que más repite en la entrevista es “suceder” y sus conjugaciones posibles. Parece su emblema.

-Imaginamos que ya debe tener el frente. El plazo para la presentación vence el miércoles 12.

-Está casi casi armado. Hace mucho que venimos dialogando con muchísimos referentes de la provincia. Lo que va a suceder es que este fin de semana seguramente tenga que ver con la articulación operativa de la construcción.

-¿No dará pistas acerca de los futuros socios?

-No, porque casi con seguridad el próximo miércoles vamos a hacer una presentación integral de este nuevo frente, que va a ser muy potente, va a ser el frente más grande de Mendoza por lejos.

-Hay muchos peronistas en el mundo ¿Puede que alguno haya caído en su frente?

-Estamos armando un frente que ha puesto foco en el futuro de la provincia de Mendoza y no en el pasado que nos divide y ahí hay espacios para muchísimos mendocinos que tenemos ganas de hacer cosas independientemente del partido en el cual vengan. Por ejemplo, nos acompaña una mesa gremial muy potente que también van a conocer dentro de poco, el gremio es muy reconocido. También habrá muchos radicales que advierten que el camino para Mendoza es por este lado y obviamente demócratas y de muchas expresiones políticas de la provincia con las que nos une el futuro.

Retrato del Diputado Nacional por Mendoza Omar de Marchi, candidato a gobernador de Mendoza Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-¿Por qué se fue de Cambia Mendoza ahora? ¿Por qué no en 2019?

-Porque este es el momento. Me parece a mí que Cambia Mendoza cumplió una tarea muy importante, pero se ha ido agotando. Cambia Mendoza huele a pasado. Creo que la provincia reclama una cosa nueva que nos anime a pensar que pueden suceder cosas. A Mendoza no le está yendo bien. A San Juan le va mejor, a San Luis le va mejor, a Neuquén le va mejor, y siempre la culpa la tiene otro: la Nación con el tema económico, en educación el SUTE, la reforma del Estado ATE, el kirchnerismo, La Cámpora. Hagamos que las cosas sucedan en Mendoza sin buscar tanto culpable afuera.

-Los limitantes existen…

-Para que nos vaya bien, tenemos que tener un plan en serio arriba de la mesa, muy buenos equipos y tener un liderazgo positivo que sume a la mayor cantidad de mendocinos posibles para que las cosas sucedan. Nunca se progresa a partir de un liderazgo que divide y en Mendoza se busca la división para sacar una ventaja. La famosa grieta son dos extremos chiquitos, pero ruidosos que se tiran piedras y en el medio está la gente mirando el cielo como pasan las piedras y nunca los cambios llegan. Cuestiones básicas como el roll over, no suceden porque se quedaron sin interlocutores enfrente, porque los rompieron todo el tiempo y llega un momento que cuando los necesitas no están. Cuando te metes a manipular la vida interna de todos los partidos políticos que tenemos enfrente, el resultado es una provincia paralizada.

-Ha hablado mucho de la pérdida de institucionalidad.

-Hay un avance muy fuerte sobre todo el Poder Judicial, en la Corte, el Jury de enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, todos los organismos de control y extra poder como el Tribunal de Cuentas que hoy están totalmente captados por una influencia, única.

-Con Jaque y Pérez, llegaron a la Corte dos ex funcionarios PJ y un miembro fundador Justicia Legítima. En el Tribunal de Cuentas hay tres vocales peronistas de cinco. Más aún, en aquellos ocho años de Gobierno se nombró a dos tercios de los jueces en ejercicio. No digo que sean malos funcionarios, lo que digo es que no es nueva, ni única la influencia política en diferentes organismos.

-Yo no distingo entre partidos. Estoy diciendo que hay un formato sobre la justicia que venimos naturalizando. Antes algún juez podía tener alguna simpatía, pero ahora para llegar a la Corte, hay que ser ministro de Gobierno. Es obvio que la facultad de proponer jueces la tiene el gobernador y que necesita el acuerdo del Senado. En el gobierno de Arturo Lafalla, se hicieron reformas importantes y en minoría en la Legislatura. Necesitaba sí o sí los acuerdos. No podía darse el lujo de mandar un puntero político a vestirlo de juez. Primaba la razonabilidad, el diálogo, los consensos. Es peligroso cuando en las sociedades empieza a correrse la diversidad política y se empieza a instalar una especie de partido único. En Santiago del Estero hay un control absoluto, falta priorización del gasto porque no tenés controles y terminan haciendo estadios en lugar de darle agua a la gente.

-¿Qué ofrece de diferente?

-Estamos en condiciones de ofrecerle a Mendoza dos ejes; uno que tiene que ver con el equilibrio institucional y el otro que tiene que ver con la expectativa de la transformación económico y social de la provincia, que tiene que ver con el empleo y la educación.

-¿Cómo va a mover la economía para crear empleo?

-Con equipos, con plan y con liderazgo. Llegará el momento oportuno en el cual presentaremos con algún nivel de detalle hacia dónde queremos ir. Hay que activar los motores para que Mendoza vuelva a ser un lugar dónde haya oportunidades.

-Con respecto a educación. ¿Cómo se la transforma?

-Trabajando en la transformación de los contenidos, con la incorporación del docente a ese proceso y esto lo digo en forma especial porque hoy el docente está ninguneado por el Gobierno, se siente fuera del sistema educativo. Y obviamente con una fuerte inversión en infraestructura, no solamente física, sino tecnológica.

-Está bien que estén los docentes en la mesa ¿Hay un lugar en esa mesa educativa para los padres? Hay muchos que están disconformes con muchos docentes.

-Cuando se pone en la agenda a la educación como el tema número uno se termina involucrando el todo y hay que ir generando las presiones necesarias para que las cosas sucedan.

-¿Minería si o no?

-La Mendoza que viene necesita desarrollar todo el potencial económico que tiene, sin parasitar a costa de otra actividad económica. A nadie se le ocurriría decir, “vamos a desarrollar la minería para contaminar el agua”. Hay que generar los acuerdos sociales, públicos, científicos, para que las cosas se hagan. Lo que sucede hasta ahora es que se plantan de un lado cinco que dicen que si y del otro cinco que dicen que no y el resultado es la parálisis. Esto es un problema de este Gobierno, pasa lo mismo con la educación, en la pelea con la Nación. Hay una actitud adolescente que no condice con los intereses de la provincia. Esto pasa en todas las actividades. No es minería si o minería no. Es desarrollemos la economía de la provincia, con un plan, con los que quieren desarrollar y los que quieren controlar adentro, en una mesa común.

-¿Qué va a hacer con los fondos de Portezuelo?

-Estamos trabajando en un rediseño del destino de los fondos. Lo primero que hay que hacer es eliminar que se pueda hacer solamente generación hidroeléctrica. Esa plata es de Mendoza y es Mendoza quien decide qué va a hacer con ese dinero.

-¿Ya tiene compañero de fórmula?

-Sí, sí lo tengo en la cabeza, pero lo vamos a anunciar antes del 22 de abril. Es una persona mendocina.

-Pensando en los resultados históricos que obtuvo, e incluso en las encuestas ¿Cree que tiene chances de ganar?

-Nosotros estamos haciéndole un aporte muy interesante y optimista a la provincia. Si nosotros no estuviéramos armando este frente, cuáles serían las opciones para los mendocinos después de las PASO ¿Cornejo? ¿Ilardo? ¿Hinojosa? Ojo, en lo personal los rescato y los respeto, pero no le ofrecen nada nuevo a la provincia. El radicalismo está en su techo, tiene mucho pasado para ofrecer y La Cámpora, que es quien conduce el justicialismo, tiene todavía más pasado. Sería muy pobre la oferta electoral de la provincia. Nosotros con mucha humildad le ofrecemos esta alternativa a los mendocinos.

Retrato del Diputado Nacional por Mendoza Omar de Marchi, candidato a gobernador de Mendoza Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-Insisto ¿Por qué no se fue de Cambia Mendoza en 2019?

-En 2019 era otra cosa. En aquel momento Cambia Mendoza tenía algo más para aportar. Hoy está en su techo. Se está como desgranando, se han desprendido partidos fundadores, cómo la Coalición Cívica, el PRO, el Partido Demócrata, Unión Popular, mucho desprendimiento en los departamentos en Alvear en Malargüe, en Rivadavia, lo que estamos viendo en Las Heras en estos días

-¿Para usted el problema es Cornejo?

-No es Cornejo. Hay un formato de construcción política que divide y Mendoza lo que necesita para adelante, es unión.