¿En qué invertir el aguinaldo para ganarle a la inflación?

Los empleados públicos de la provincia ya cobraron el aguinaldo, pero el resto de los trabajadores lo recibirán en los próximos días. Para muchos, ese medio sueldo adicional les permitirá saldar deudas o realizar algún gasto postergado. Sin embargo, también habrá quienes podrán destinar la totalidad o una parte al ahorro o inversión, y es probable que se pregunten en qué instrumento tendrán mejores rendimientos.

El plazo fijo es una de las opciones preferidas de los argentinos, por su facilidad para constituir uno desde la página o app del banco. Sin embargo, desde que el Banco Central liberó las tasas, han quedado muy por debajo de la inflación. La mayoría de las entidades están ofreciendo entre el 27 y el 33% anual, con unas pocas opciones que llegan al 34% y una sola en 36,5%.

Para tener una referencia, el más reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realizan unos 36 participantes para el Banco Central, arrojó que las consultoras, centros de investigación locales e internacionales y entidades financieras de Argentina encuestadas estimaron una inflación de 164,4% para 2024.

El otro “favorito” de los argentinos a la hora de ahorrar es el dólar. Sin embargo, el blue cotizaba a $1.005 para la venta el primer día hábil de 2024 y hoy, a $1.284. Esto implica que, en lo que va del año, ha tenido una evolución de 28%, mientras que la inflación acumulada en el mismo periodo roza el 72%. De todos modos, habrá quienes sigan eligiendo la divisa norteamericana, a la espera de que se produzca un salto.

Foto: Shutterstock

Pero esto no implica que no existan alternativas que permiten, si no ganarle a la evolución general de los precios, al menos no perder tanto terreno. Una de ellas son los fondos comunes de inversión, que permiten tener rendimientos más elevados y, además, “rescatar” el monto invertido en un plazo que va desde lo inmediato a las 48 horas.

Sí se debe tener en cuenta que también tienen asociada una mayor volatilidad, lo que puede hacer que suban un 5% en un día y caigan 4,5% al siguiente, según el caso. Por eso, son ideales para pensar en el largo plazo y siempre teniendo en cuenta el riesgo que se está dispuesto a asumir, ya que existen varios:

Fondos de liquidez o Money Market: es uno de los más populares. Su perfil es más conservador, pero paga menos interés que el plazo fijo, aunque ofrece la posibilidad de rescate en el día.

Fondos de bonos o de renta fija: representan una inversión de mediano a largo plazo y tienen un rendimiento y fluctuaciones de precio moderados.

Fondos mixtos: mezclan distintos activos financieros como bonos, acciones y plazos fijos. En este caso, el riesgo y el rendimiento están sujetos al comportamiento de cada uno.

Fondo de acciones o de renta variable: la volatilidad de su patrimonio, conformado principalmente por acciones, hace que estén sujetos a las variaciones de precios del mercado, lo que las configura como una inversión a largo plazo.

“Uno se imagina que para empezar a invertir necesita un monto muy alto de dinero o un ‘expertise’ en el mercado, pero hoy en día existen muchas alternativas sencillas para que los ahorros no pierdan valor e incluso le ganen a la inflación”, sostiene Federico Palmisano, CFO de la billetera virtual YONT.

Sumó que el plazo fijo no es opción, ya que está rindiendo un 2,4% mensual, y la inflación estimada es el doble. Hoy se recomienda investigar otros instrumentos, como por ejemplo un Fondo Común de Inversión, Obligaciones Negociables o Lecaps, ideales para perfiles más conservadores. Para un perfil entre moderado y agresivo, las opciones van desde bonos ajustados por CER, Cedears u ONs.

Por último, para inversores más arriesgados, que busquen potenciar su inversión y que estén dispuestos a tomar más riesgos, algunas alternativas pueden ser acciones, Cedears, ETFs y criptomonedas. En este caso, la sugerencia es pensar en plazos mayores a los 12 meses.

Foto: La Voz

Otros usos

Por supuesto, estamos partiendo de que la persona tiene un saldo remanente que puede destinar al ahorro o la inversión. Pero el aguinaldo también se puede utilizar para otros usos, como los que mencionan los asesores de YONT: