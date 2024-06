Cuándo se cobra el aguinaldo de junio y cómo se calcula

Adem√°s de jubilados y pensionados, quienes trabajan en el sector p√ļblico y privado en relaci√≥n de dependencia cobran en junio la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), m√°s conocido como ‚Äúaguinaldo‚ÄĚ.

El aguinaldo es la doceava parte del total de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el respectivo a√Īo calendario. Se divide en dos pagos: una primera cuota del SAC en junio y otra en diciembre.

CU√ĀNDO SE COBRA EL AGUINALDO EN JUNIO DE 2024

En junio, el medio aguinaldo se cobrar√° en la √ļltima jornada laboral del mes. El viernes 28 de junio es el √ļltimo d√≠a h√°bil, aunque la normativa indica como tiempo l√≠mite el 30 de junio.

Por otro lado, la segunda cuota del SAC vence el 18 de diciembre, antes de las fiestas de fin de a√Īo.

Cu√°ndo se cobra el aguinaldo de junio y hasta cu√°ndo pueden pagarlo (Imagen ilustrativa / Web)

C√ďMO SE CALCULA EL AGUINALDO

El importe a pagarse en junio corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de ese semestre. Es decir, la mitad del mejor sueldo.

Si durante el semestre el trabajador no trabajó todos los meses (ya sea porque empezó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato) hay que pagarle el proporcional a los meses trabajados.

Aplicá la siguiente fórmula para calcularlo: (el salario / 12) * los meses trabajados.

Ejemplo 1: el mejor salario del primer semestre de 2024 equivale a $400.000. El medio aguinaldo que se abona en junio corresponde a $200.000 aproximadamente (50%).

Ejemplo 2: empezaste a trabajar en marzo de 2024. Tu salario es de $300.000. El medio aguinaldo que se abona en junio corresponde a (300.000 /12) *4. El valor del aguinaldo es $100.000 (proporcional).

Cu√°ndo se cobra el aguinaldo de junio y hasta cu√°ndo pueden pagarlo - Nuevo billete de $10.000 (BCRA)

QU√Č SE INCLUYE EN EL PAGO DEL AGUINALDO

En el aguinaldo se incluyen ‚Äúhoras extras y comisiones‚ÄĚ que el trabajador pudiera haber realizado durante el semestre que se considere. Es decir, se toma en cuenta para calcular la mejor remuneraci√≥n.

Si durante los meses previos al pago del aguinaldo el trabajador hubiera reducido su jornada laboral, corresponder√° el pago de ‚Äúla mejor remuneraci√≥n devengada‚ÄĚ, sin computar dicha reducci√≥n de mutuo acuerdo.

Si un mes se hubiera cobrado más, por incluirse un retroactivo, éste se prorratea en los meses en los que se debió cobrar, y esa proporción se incluye en el aguinaldo.

QU√Č NO SE INCLUYE EN EL PAGO DEL AGUINALDO

Los conceptos no remunerativos no se incluyen en el c√°lculo del aguinaldo, por no tener naturaleza salarial.

Otros conceptos como el pago de ‚Äúmaternidad‚ÄĚ tambi√©n quedan excluidos, por ser subsidio, y no sueldo; y el mismo criterio se aplica para todos los beneficios sociales.

En el caso de las licencias sin goce de sueldo, no se computan.

Cu√°ndo se cobra el aguinaldo de junio y hasta cu√°ndo pueden pagarlo - Imagen ilustrativa / Web

Seguí leyendo: