Revivió el cine: Intensa-Mente 2 ya llegó al millón en Argentina y va por el récord

Después de varios meses casi en agonía, la taquilla cinematográfica resucitó con “alegría” gracias al lanzamiento de “Intensa-Mente 2” (Inside Out 2), la película de Pixar que retoma las cinco emociones de Riley enfrentándolas a los nuevos desafíos en la adolescencia. En 96 horas, la secuela ya pasó el millón de espectadores en Argentina, uniéndose al selecto grupo de los récords.

Según la consultora Ultracine, “Intensa-Mente 2” cortó 1.136.931 entradas entre el jueves 13 y domingo 16 de junio. En cuatro días, superó una marca que la propulsó entre los mejores debuts de la historia contemporánea de las salas de cine en Argentina. De hecho, Deadline reportó que Argentina fue el octavo mercado más importante para Disney-Pixar con 5,5 millones de dólares de recaudación.

En Estados Unidos y Canadá, “Intensa-Mente 2” abrió con USD 155 millones, el mejor estreno desde “Barbie” (2023, USD 162 millones) y el segundo para una película animada desde “Los Increíbles 2″ (2018, USD 182,7 millones). A escala global, la cosecha total para Riley y sus emociones fue de USD 295 millones en 38 países, en camino firme hacia los 1.000 millones.

Cifras de taquilla en Argentina

Para entender el impacto de Alegría, Tristeza, Temor, Furia, Desagrado y la recién llegada Ansiedad: nueve de cada diez argentinos pagaron este fin de semana por “Intensa-Mente 2”. Y como otra muestra de la concentración en pocos títulos, la animada de Pixar se proyectó en 713 pantallas de Argentina.

Es que, en el segundo lugar y mirando muy de lejos, “Bad Boys: hasta la muerte” (Bad Boys: Ride or Die) convocó a 83.127 personas (243.320 acumulado). La tercera posición fue para “El planeta de los simios: nuevo reino” (Kingdom of Planet of the Apes), con 17.828 tickets en el fin de semana y 933.102 desde su estreno en mayo.

De ir para atrás en debuts en la taquilla local, “Toy Story 4”, también de la factoría Pixar y otra nutrida de la nostalgia, arrancó con alrededor de 1.177.000 tickets en junio de 2019. Le costó apenas tres días, entre jueves y sábado. Luego, tras completar su extenso recorrido en cartelera, se convirtió cómoda en la película más recaudadora hasta la fecha, con más de 6,6 millones de entradas.

Toy Story 4 (2019), la más vista en Argentina a nivel histórico: más de 6,6 millones de entradas

Otras que llegaron al millón fácilmente fueron los crossovers de Marvel “Spider-Man: sin camino a casa” (Spider-Man: No Way Home, 2021) y “Avengers: Endgame” (2019), además de “Rápidos y furiosos 7” (2015), esta última propulsada por el interés del público por ver la despedida de Paul Walker en pantalla. Al igual que “Intensa-Mente 2”, las tres también demoraron tres días.

En tanto, a “Barbie”, el último batacazo del 2023, le demandó cuatro días volverse millonaria.

A diferencia de Riley y su ansiedad, los cines argentinos tendrán “alegría” de sobra y sin inconvenientes en el centro de mando. Se vienen los feriados del 17, 20 y 21 de junio más las vacaciones de invierno, el clímax del año para los complejos.

Este jueves 20 llegará “Mi villano favorito 4″, otra franquicia imán para el público infantil que entrará como tercera en discordia al romance de Argentina con Pixar.

Para julio se vienen películas que apelan al target juvenil: “Un lugar en silencio: día uno” (04/07), “Tornados” (18/07) y la tan esperada “Deadpool & Wolverine” (25/07). Todas, por supuesto, derivadas de probados éxitos.

Otro tanque para vacaciones: "Deadpool & Wolverine" se estrena el 25 de julio (Marvel)

Los cines argentinos, en rojo

Los cines de Argentina atraviesan meses a pura caída. Entre mayo último y el mismo mes de 2023, la caída de la concurrencia a las salas fue del 56%. De ir por el acumulado anual, en 2024 se juntaban del 1° de enero al 31 de mayo poco más de 10,8 millones frente a los 17,5 millones de tickets del mismo periodo del año pasado, es decir, 38% a la baja.

Más allá del factor económico propio de la coyuntura local, se suma la falta de títulos convocantes provenientes de Hollywood. La huelga de guionistas, actores y productores obligó a postergar al 2025 varios estrenos fuertes. Y los que quedaron en pie (”The Fall Guy”, “Furiosa”) ni les alcanzó lo recaudado para cubrir su altísimo presupuesto.

En otra latitud, las ventas de entradas para EE.UU. y Canadá bajaron 22% al comparar ambos mayo, de acuerdo a Comscore.

