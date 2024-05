“Pixar en concierto” aterriza en Mendoza con un impresionante espectáculo que emocionará al público infantil y adulto fanático de historias icónicas como “Toy Story”, “Los increíbles”, “Monsters, Inc.”, “Up” y “Coco”, entre tantas películas.

El show, ya presentado en Buenos Aires, tendrá funciones desde el 31 de julio en el Arena Maipú Stadium y contará con cantantes y bailarines en escena, en un despliegue visual memorable con la participación especial de músicos del Teatro Colón, bajo el mando del director de orquesta Tomás Mayer-Wolf y la dirección de escena a cargo de Peter Macfarlane.

Entradas para “Pixar en concierto” en Mendoza: dónde comprar y precios

En un recorrido por las películas del estudio de la lamparita, el repertorio abarcará temas como “Yo soy tu amigo fiel”, “Cuando ella me amaba” (Toy Story 1 y 2), “Recuérdame” (Coco), “If I Didn’t Have You” (Monsters, Inc.) y “Le Festin” (Ratatouille).

Además, este espectáculo mostrará en pantalla a varios de los personajes más queridos de Pixar.

CUÁNDO ES PIXAR EN CONCIERTO EN MENDOZA 2024

Las funciones de “Pixar en concierto” en el Arena Maipú Stadium serán del miércoles 31 de julio al domingo 4 de agosto.

PIXAR EN CONCIERTO MENDOZA 2024: DÓNDE COMPRAR ENTRADAS

Las entradas para “Pixar en concierto” ya están a la venta online en TuEntrada.com.

Preventa Select Santander AMEX del 27 al 29 de mayo + 6 cuotas sin interés

Venta general Santander AMEX del 30 de mayo al 2 de junio + 6 cuotas sin interés

Desde el 3 de junio todas las tarjetas

"Pixar en concierto" en Mendoza

PRECIOS DE ENTRADAS PARA PIXAR EN CONCIERTO EN MENDOZA 2024

Miércoles 31/07, jueves 01/08 y viernes 02/08

Arena VIP $30.000 + $3.600 service charge

Plata $25.000 + $3.000

Gold $20.000 + $2.400

Platea Central $22.500 + $2.700

Sábado 03/08 y domingo 04/08

Arena VIP $35.000 + $4.200 service charge

Plata $30.000 + $3.600

Gold $20.000 + $2.400

Platea Central $25.000 + $3.000

