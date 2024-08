Pixar en Concierto: El gran espectáculo música que promete deslumbrar en el Arena Maipú

Tras el éxito arrollador en el majestuoso Teatro Colón de Buenos Aires, Pixar en concierto promete ofrecer a los mendocinos una experiencia única que combina la magia de las películas de Disney y Pixar con la música en vivo interpretada por la orquesta del Teatro Colón y de la Filarmónica de Mendoza junto a destacados cantantes. El evento, que se llevará a cabo hoy a las 21:30 y mañana sábado 3 de agosto a las 18, ofrece una fascinante fusión de cine y música. Las entradas ya están disponibles en Tuentrada.com y la expectación es palpable entre los aficionados de todas las edades que se preparan para ser transportados a los mundos mágicos de Pixar.

Las películas más icónicas acompañadas de música en vivo con la orquesta del Teatro Colón y músicos locales

Pixar en Concierto es mucho más que una simple proyección de escenas de películas. Es un viaje emocional a través de la música que ha dado vida a algunos de los momentos más memorables del cine de animación. Las melodías que acompañan a personajes entrañables y aventuras épicas cobran vida en el escenario, interpretadas por músicos de la Orquesta Académica del Teatro Colón y talentos locales de Mendoza. La selección musical incluye temas icónicos como “Yo soy tu amigo fiel” de Toy Story, “Cuando ella me amaba” de Toy Story 2, “Si no estoy contigo” de Monsters Inc. (ganadora del Oscar a la Mejor Canción Original en 2001), “Le Festin” de Ratatouille, “Viento y cielo alcanzar” de Valiente, y los inolvidables “Recuérdame” y “Un poco loco” de Coco, entre otros.

La productora del espectáculo, Rocío Sappia, compartió detalles sobre la creación y organización del evento. “Es un trabajo en equipo con todo el equipo de Disney. Con toda la magia que tiene, es muy fácil de hacer shows. Las propiedades y las películas que maneja Disney realmente son increíbles, y en el caso de Pixar no ha sido diferente”, dijo Sappia. “El año pasado con Disney 100 hicimos un recorrido por los 100 años de Disney, y fue maravilloso. Ahora, con Pixar, recorremos las principales películas que han tocado nuestros corazones. Todas ellas tienen esa música tan especial y reconocida. En estos 70 minutos de concierto, tenemos algo para todos”.

El espectáculo también cuenta con la participación de talentosos cantantes y bailarines, en una puesta en escena dirigida por Peter Macfarlane. La dirección musical está a cargo de Tomás Meyer-Wolf, un veterano en la colaboración con Disney. Meyer-Wolf ha trabajado en numerosos espectáculos de Disney a lo largo de más de 20 años, y este año ha sido el supervisor musical de Pixar en Concierto tanto en el Teatro Colón como en su gira actual. “Yo vengo trabajando con Disney hace muchos años, ya hace más de 20 años, y he hecho la dirección musical para varios espectáculos. El año pasado fui supervisor musical de Disney 100 en el Teatro Colón y este año nos tocó Pixar en Concierto. Es un espectáculo fantástico, y ahora estoy haciendo la dirección de orquesta en esta gira”, explicó Meyer-Wolf.

La logística detrás de un espectáculo de esta magnitud es compleja y requiere una coordinación meticulosa. Meyer-Wolf detalló el proceso de preparación: “Tenemos tiempos ajustados porque en una gira como esta venimos de otras plazas. Requiere mucho trabajo previo. Mando todas las partes, me aseguro de que los músicos tengan el material con tiempo para que se preparen, y luego hacemos los últimos ajustes juntos”. Además, Meyer-Wolf enfatizó la importancia del talento local y su compromiso con la música en Argentina. “Me gusta estar en mi país, me gusta dirigir en mi país, me gusta trabajar con el montón de talento que tiene nuestro país, que es enorme. Por ahora, disfruto mucho de eso”.

Rocío Sappia también destacó el papel crucial del equipo técnico y artístico en la realización del espectáculo. “Tenemos un equipo técnico maravilloso que nos acompaña año tras año con las distintas propuestas. Los elencos a veces van cambiando, algunos se mantienen, otros rotan porque toman otros trabajos. Nos encanta trabajar con la gente que tenemos porque son muy comprometidos, son fanáticos de la marca, y aman lo que hacen. Es muy lindo trabajar en equipo”, afirmó Sappia. “Mi rol como productora es trabajar de manera independiente para distintas productoras. Pixar viene con Disney, y Disney hace una propuesta que nosotros tomamos y llevamos a los países y territorios. El Teatro Colón es uno de los lugares a donde vamos en Buenos Aires, pero también vamos a todos los países de la región y hacemos sociedades con otros teatros y orquestas a nivel provincial”.

La experiencia de Pixar en Concierto no se limita solo al espectáculo en sí. Los fans pueden prepararse reproduciendo sus canciones favoritas a través de la playlist “Lo mejor de Pixar” en Spotify y reviviendo los títulos más emblemáticos de Disney y Pixar en Disney+. Esta integración de plataformas asegura que la emoción y la anticipación se mantengan vivas antes y después del evento.

La llegada de Pixar en Concierto a Mendoza es un testimonio del poder duradero de la música y las historias de Pixar para conectar con el público. Sus películas han sido una fuente constante de inspiración y emoción, creando momentos inolvidables que trascienden generaciones. Este concierto es una oportunidad para que los fans revivan esos momentos y experimenten la magia de Pixar de una manera completamente nueva.

Además, la participación de músicos de la Orquesta Académica del Teatro Colón añade un nivel de prestigio y calidad al espectáculo. Estos músicos, junto con talentos locales, trabajarán en conjunto para ofrecer una interpretación impecable de las partituras. El concierto es más que un evento musical; es una celebración de la creatividad, la colaboración y la pasión por el arte. La dedicación y el esfuerzo de todos los involucrados, desde los productores hasta los músicos y técnicos, reflejan el compromiso de ofrecer una experiencia inolvidable para el público.

La combinación de la icónica música de Pixar, la interpretación en vivo por talentosos músicos y vocalistas, y la proyección de las escenas más queridas de las películas, promete crear una experiencia mágica y emotiva.