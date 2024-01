Política en Off: los gansos y el Whatsapp que no se entienden, desaire entre radicales y el “periodista” de la Corte

OTRA MACANA DE LOS GANSOS EN WHATSAPP

Son tiempos complicados para los demócratas en materia de manejo de redes sociales. La semana pasada, su presidente y diputado provincial, Armando Magistretti, quiso crear un grupo para saludar por la Navidad a sus contactos más cercanos pero, en su lugar, lo armó con todo el directorio del celular, lo que provocó sorpresa y confusiones.

A pocos días, ocurrió otra vez algo “raro” en Whatsapp. Alguien decidió cambiar el asunto y el logo del grupo de difusión de la Libertad Avanza por otra identificación: PD a secas. De llamarse “Prensa La Libertad Avanza Mendoza”, decidieron denominarlo “Prensa Partido Demócrata Mendoza”. Y le estamparon el viejo logo del PD en lugar del que identifica a los libertarios.

La diputada, con Javier Milei.

Pero justo cuando algunos empezaban a sospechar de una inesperada ruptura política en clave de redes sociales, alguien se dio cuenta del peligroso error y dio marcha atrás. Volvió a reinstalar el logo de LLA y el asunto quedó así: “Prensa La Libertad Avanza Mendoza-PRENSA Partido Demócrata de Mendoza”.

¿Se arrepintieron los gansos de tomar distancia de Milei? Nunca lo sabremos. O sí.

LA VOTACIÓN SECRETA NO TAN SECRETA

La Cámara de Senadores de la provincia votó este miércoles, en el límite con el fin de año y en la previa del receso legislativo de enero, el pliego de Tadeo García Zalazar para el puesto de Director General de Escuelas (DGE).

El hecho se dio el miércoles pasado en lo que se conoce como Sesión de Acuerdos, una votación secreta y a puertas cerradas a la que no tienen acceso los medios de comunicación y en las que se votan pliegos tales como magistrados, ya sean jueces, fiscales o defensores oficiales; como así también cargos como el propio de la DGE, titular de Irrigación, entre otros.

Cornejo había ventilado el resultado de la votación secreta y después recalculó.

Lo cierto fue que los datos sobre cómo salió la votación suelen filtrarse, naturalmente, en off.

En este caso, quien ventiló esta información en redes sociales fue la propia cuenta oficial del gobernador Alfredo Cornejo, quien valoró los 27 votos positivos que recibió García Zalazar, como número que implicó una luz verde de varios senadores de la oposición presentes, teniendo en cuenta que Cambia Mendoza cuenta con 19 legisladores.

Cornejo había ventilado el resultado de la votación secreta y después recalculó.

EL MINISTRO DE LA CORTE CANCHERO Y EN MODO PERIODISTA

El reconocido DJ Hernán Cattáneo estuvo en Mendoza con dos shows el 8 y 9 de diciembre en un imponente escenario montado en Potrerillos.

Más allá de la cantidad de medios de comunicación que realizaron entrevistas y encuentros con el DJ de 58 años oriundo de Caballito, sorprendió una en particular que posiblemente no estuvo en mente de nadie.

Fue el ministro de la Suprema Corte, Mario Adaro, quien realizó a Cattáneo una interesante entrevista como parte del programa “Laboratorio de Innovación Judicial”, que lidera el exministro de Gobierno de la gestión de Celso Jaque.

Apasionado sobre las nuevas tecnologías y el avance de la Inteligencia Artificial (IA), Adaro le hizo un par de consultas al DJ sobre ese tema para conocer su opinión, aunque también recorrió parte de la infancia del productor respecto a qué fue lo que lo movilizó a seguir en el mundo de la música.

¿Seguirá el ciclo de charlas del supremo? ¿Quién sigue?

LAS AUSENCIAS QUE INCOMODARON

Bartolomé Robles reapareció estos días luego de su mandato vencido en el Senado. Cuando estaba en la banca, en algunos casos no participó de las sesiones en forma presencial. Solía contectarse por Zoom y había dudas sobre los motivos de su ausencia física.

El sanmartiniano participó de forma virtual durante el 2023, en el período de abril a noviembre, “pero no todas las sesiones” y aseguró que las ausencias se debieron a un “tratamiento médico” que se sigue haciendo hasta el día de hoy en Buenos Aires.

Sin embargo, también hay otras tras versiones. Hay quien dice que viajaba seguido a Buenos Aires (y no podía ir a las sesiones) porque tiene un hijo que juega al fútbol en las inferiores de un conocido club.

Bartolomé Robles, senador FDT

Se dice incluso que hubo algunas incomodidades en su bloque por las faltas. Pero todo quedará para la anécdota ahora que ha dejado de ser senador y desde este espacio le deseamos a Robles que tenga buena salud.

EL DESAIRE ALVEARENSE

El radicalismo en General Alvear siempre tiene perlitas o noticias por los chispazos internos que hay en el partido. Con una oposición casi que no cosquillea, toda la atención se concentra en la relación de Alejandro Molero y Walther Marcolini.

El intendente saliente no es del riñón cornejista, todo lo contrario, tienen diferencias. Una muestra fue la imposición de Molero en la interna de Cambia Mendoza frente a Jorge Pérez, el elegido por Marcolini. Terminó ganando Molero pero dicen que hubo presiones para que fuera uno solo el candidato oficialista evitando internas. No sucedió.

Marcolini se había asegurado un lugar en la lista de candidatos a senadores, banca que obtuvo y por ese motivo viaja a Mendoza todas las semanas. La relación con Molero no es la mejor: esta semana el intendente nuevo salió a quejarse de las deudas que heredó. Y con Cornejo el vínculo también es tenso.

Entregamos nuevas viviendas en General Alvear. Nos sentimos orgullosos del desarrollo de nuestro plan de vivienda que suma aproximadamente 600 casas en este departamento. Ante el déficit habitacional que atraviesa el país, ratificaremos el compromiso de seguir por este camino. pic.twitter.com/dP33BEItla — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 26, 2023

La poca armonía radical alvearense quedó de manifiesto el martes pasado en una entrega de viviendas del IPV. Cornejo viajó al sur y del acto participó el actual intendente que entregó llaves a 15 familias. Lo curioso, es que fue el mismo martes que se realizaba la Audiencia Pública por el pliego de Tadeo García Zalazar. O sea, Marcolini estaba impedido de participar, por su rol como senador.

Walther Marcolini preside la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado y estuvo presente en la Audiencia Pública por el pliego de Tadeo García Zalazar para la DGE.

Tampoco hubiera ido porque no hubo invitaciones. “Toda esa obra, como muchas otras, fue hecha durante la gestión de Marcolini. Ni el Gobierno ni el IPV lo invitaron a Marcolini y tampoco a parte de su equipo”, dijo un conocedor de la interna radical.

EL MINISTRO QUE NO QUIERE HACER POLÍTICA

La renovada camada sub 40 que llegó a las primeras líneas del Gobierno provincial tienen, por una cuestión generacional, diferencias con la vieja política.

Uno de los que parece cultivar el bajo perfil es el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero. El joven economista dio varias notas al principio de la gestión pero es muy cuidadoso con las fotos que le toman en algunas actividades.

La política, como sabemos, suele recurrir a los actos más miserables para mostrar gestión. Según dicen, no hay registros de una visita que hizo al Hospital Notti con motivo de la Navidad, un clásico para la época de villancicos.

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que el ministerio tendrá tres subsecretarías: Salud, Administración y Deportes. Rodolfo Montero a cargo de la cartera Foto: Orlando Pelichotti

Cuentan que fue, hizo la recorrida y las actividades propias como titular de Salud pero que no quiso saber nada ni con fotos ni con difundirlo a la prensa. “No me parece hacer política con niños”, despotricó cuando le preguntaron por qué no había fotos de la actividad.

Algunos conocedores de la Casa de Gobierno destacan la actitud y esperan que continúe. “Varios arrancaron así y a los seis meses hicieron un escándalo porque un fotógrafo llegó tarde. Esperemos que no sea el caso y que haya cambios en la manera de mostrar y hacer gestión”, dicen.