Política en Off: amor suarista, el turno vespertino en el polo judicial y rezando por el Tomba

El amor suarista

La política suele acercar a las personas a relacionarse aunque no se hayan conocido anteriormente. Reuniones y actividades vinculan a funcionarios y funcionarias que forman parte del mismo equipo. Hay varias parejas en el mundo de la política.

Un amor de estos surgió durante la gestión de Rodolfo Suárez entre dos funcionarios. Él estuvo entre las primeras líneas del Poder Ejecutivo y ella, con perfil más bajo, estuvo al frente de un organismo clave para el Gobierno provincial.

Los rumores sentimentales corren desde hace tiempo pero ya se ha blanqueado no sólo entre sus ahora ex colegas, porque ninguno de los dos seguiría en la gestión. Él seguro que no, de ella no hay certezas aún.

Ya no esconden su amor, e incluso fueron juntos a la asunción de Alfredo Cornejo.

Todos a estudiar

La salida de Mercedes Rus dejó un hueco difícil de cubrir en el Senado provincial. La ex legisladora fue uno de los últimos nombres confirmados por Alfredo Cornejo para su gabinete y ocupará el cargo de ministra de Seguridad y Justicia.

La maipucina es abogada, con estudios complementarios que forjan un curriculum interesante. Y además, era la legisladora que estudiaba todos los temas que ingresaban a la Cámara Alta. Cuando se supo que no seguiría, por empezar abre de nuevo el juego para la discusión por las autoridades de bloque.

Hoy asumo un nuevo desafío, el de ser Ministra de Seguridad y Justicia del @MendozaGobierno. Agradezco a @alfredocornejo por la confianza, a mi familia por su apoyo constante, a mis amigos, a mi equipo de trabajo y a la militancia Maipú (Abro hilo) pic.twitter.com/5EZrIpXrpx — marimerus (@MercedesRus1) December 10, 2023

El nombre de Rus sonaba con fuerza para presidir en bloque (ya era vicepresidente) luego de que Martín Kerchner asumiera como Presidente Provisional del Senado. Ahora habrá que buscar otro nombre.

Al margen de esto, varios senadores se mostraron preocupados por la capacidad técnica que deben suplir. “Vamos a tener que estudiar todos ahora”, es la frase que repiten algunos en los pasillos legislativos lamentando la baja de Rus.

El polo judicial y el turno vespertino

Hablando de Seguridad y Justicia, todos saben que el funcionamiento de la Justicia es una de las obsesiones más grandes del gobernador Alfredo Cornejo, sobre todo en el fuero penal, que funciona como una herramienta clave para el combate del delito.

Por eso algunos marcan que la vuelta de Cornejo al cuarto piso de Casa de Gobierno implicará un seguimiento cotidiano de lo que pasa en las fiscalías y en los juzgados penales.

Los que están cerca del Gobernador dicen que ese seguimiento ya empezó. Cuentan que en una charla entre colaboradores el tema surgió y que Cornejo empezó a levantar el tono de voz hasta cerrar con una frase matadora: “les hicimos la mayor inversión de la provincia para construir el polo judicial y no hay una puta audiencia por las tardes”, dicen que bramó.

Señores jueces y fiscales, la mira estará puesta en el funcionamiento vespertino de sus tribunales, parece.

¿El cobismo perdió una militante?

En los mentideros de la política se sabe que la flamante titular de Pro Mendoza, Patricia Giménez, es una dirigente radical que siempre ha sido vinculada al espacio de Julio Cobos.

Por eso no resultó extraño, por ejemplo, que Giménez fuera la precandidata a vicegobernadora de Luis Petri, quien también tiene un vínculo fuerte con el ex gobernador y actual diputado nacional.

Agradezco la confianza de @alfredocornejo para estar al frente de @promendoza.

Tenemos el gran desafío de seguir posicionando a Mendoza en el mercado internacional.#NuevaEtapa @MendozaGobierno https://t.co/zJJkwQ5ZTG — Patricia Giménez (@PGimenezDC) December 7, 2023

Por eso resultó extraño que el sábado Cobos no apareciera por Casa de Gobierno para saludar la nueva funcionaria provincial. Más aún, la designación de Giménez ni siquiera mereció un tuit del viejo líder.

Así que no faltaron quienes se preguntarán si la flamante funcionaria de Cornejo habría dejado de ser cobista.

La pasión del Cornejo

Hablando de asunciones, el sábado Alfredo Cornejo debió dividir su corazón entre la pasión por el servicio público, como suele decir, y el amor por Godoy Cruz Antonio Tomba, que jugaba su pase a la final del torneo de la liga profesional con Platense mientras el Gobernador juraba por la Patria y el Honor desempeñarse fielmente como mandatario provincial.

En medio de su discurso ante la Asamblea Legislativa, Cornejo le pidió al vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo de Benedictis, “seguir orando por Godoy Cruz… 1 a 1″.

El flamante gobernador @alfredocornejo no pudo evitar pensar en el partido de Godoy Cruz contra Platense. Al saludar a los representantes eclesiásticos, pidió a Marcelo De Benedictis “seguir orando por Godoy Cruz… 1 a 1” pic.twitter.com/xAVnFx1aCB — Juan Manuel Torrez (@jmtorrez) December 9, 2023

Terminado el acto protocolar en Legislatura, se encerró en la oficina de la vicegobernación, que ocupó hasta el sábado Mario Abed y ahora ocupa Hebe Casado y, curiosamente, no salió de allí hasta que terminaran los interminables penales que condenaron al Tomba.

Mientras tanto, en Casa de Gobierno, los invitados esperaban que el Gobernador llegara para recibir los atributos de mando de manos de Rodolfo Suárez y para tomarle juramento a los futuros ministros.