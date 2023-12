Política en Off: te odio RTO, los “lacayos” de JxC y el grupo de Whastapp navideño que se desbordó

EL ENORME GRUPO DE WHATSAPP NAVIDEÑO DEL PD

Pasadas las 00.30 de este domingo 24 de diciembre, casi 800 personas se vieron sorprendidas por la inclusión simultánea en un extraño grupo de WhatsApp, que tenía como nombre simplemente un emoji de brindis de copas. El creador fue el senador provincial y presidente del Partido Demócrata, Armando Magistretti.

El misterio se reveló cuando Magistretti compartió un flyer referido a Navidad y Año Nuevo, dónde les deseaba a los miembros “que esta nueva etapa nos encuentre unidos y en libertad, trabajando incansablemente por los mendocinos y nuestro país”.

La Cámara de Senadores tuvo el debate de la Ley de Ministerios, que propone el gobierno electo de Alfredo Cornejo En la foto: Senador Armando Magistretti Foto: Orlando Pelichotti

Al parecer el senador incluyó a toda su agenda de contactos o gran parte, tal es así que en cuestión de segundos el grupo colapsó de mensajes de agradecimiento. Martín Kerchner y Luis Petri estaban entre los saludados, pero no respondieron. No figuraba el gobernador Alfredo Cornejo, pero sí la vice Hebe Casado.

Gentil, Edgardo Civit Evans, referente del Partido de Los Jubilados y legislador como el creador del grupo, respondió al saludo multitudinario de Armando.

Algunos se percataron de que Magistretti se había equivocado y realmente su intención fue crear una lista de difusión, pero de todos modos saludaron “a todos los integrantes” de forma extensiva.

En el eufórico grupo de Whastapp del legislador del PD se compartieron fotos de brindis anticipados a la noche del 24...

Algunos entusiasmados se animaron a decir que “estaría bueno que el grupo siga”, a pesar de que había gente que ni se conocía personalmente y claramente no tenía sentido alguno mantenerlo. Lo cierto es que los bloopers no terminaron ahí. Magistretti, en vez de eliminar el grupo de una sola vez, procedió a sacar uno por uno a sus contactos.

Lo que significó una seguidilla de eliminaciones y un dirigente libertario comentó: “Parece el desembarco de Normandía. Va eliminando a una velocidad”. Finalmente le llegó el turno a estos cronistas y desde acá aprovechamos para agradecerle por los saludos, ya que atentos a lo que sucedía no lo hicimos por esa vía.

¡TE ODIO RTO!

La supuesta eliminación de la Revisión Técnica Obligatoria en el DNU de Javier Milei provocó una crisis de nervios en el Poder Ejecutivo provincial.

Como fue quedando claro con el correr de las horas, la insólita confusión se produjo porque el DNU incluía el insólito copie y pegue de una ley de 1958, cuando no había RTO, ni seguro, ni muchas cosas más.

La gente de Milei sólo buscaba en ese apartado incluir la digitalización de los trámites ante los siempre polémicos Registros del Automotor, pero se terminó colando la letra que está en desuso.

Javier Milei anunció que todas las contrataciones de empleados públicos de este año no serán renovadas. Gentileza: Agrolatam.

El Gobierno provincial se dio cuenta rápido del error y bramó contra los medios, por “no leer” lo que en realidad sí había sido leído. El reproche fue que no se chequeó la letra original para constatar que no había en el DNU ningún cambio respecto de la legislación de hace 65 años...salvando este punto de los registros, que era la única novedad.

El Poder Ejecutivo había quedado en una encrucijada: tenía que aclarar que la RTO seguía, no había sido suprimida. Y ningún funcionario de Cornejo quería quedar en esa incómoda posición, porque hace años se resiste a defender la RTO y la combate políticamente, al punto de que prácticamente no se la exige en ningún control en Mendoza.

“Va a quedar en los medios como que nosotros confirmamos que la RTO sigue”, expresaron en el Gobierno, contrariados. Al final, solicitaron desde el Ejecutivo que las correcciones necesiarias fueran a tono con esta sección: “en off”.

¿Y LOS DATOS?

La política de viviendas hace mucho que funciona mal en Mendoza. Desde hace más de 15 años los números en la construcción de viviendas, si bien tiene fluctuaciones, va a la baja, y por el momento no hay forma de cambiar la inercia en la edificación de casas, cuyo déficit habitacional sube.

Lo cierto es que curiosamente el sitio del IPV ha dejado de mostrar los números históricos de la entrega de viviendas, que se tenían desde el año 2000.

Emprendimientos habitacionales del IPV.

Por un lado, no aparecen los proyectos a iniciarse desde septiembre; no obstante, tampoco están los datos de las viviendas que ya están en ejecución -también desde septiembre-; y no se encuentra el cuadro con los mejoramientos habitacionales ni las viviendas terminadas.

“Página en proceso de actualización”, es la leyenda que aparece en los tres casos. Según una nota de Los Andes del año pasado, con la información propia que aparecía en el sitio del IPV, la primera década, entre 2002 y 2011 se entregaron 20.647 viviendas, es decir un promedio de 2.064 casas por año. Luego, entre 2012 y 2021 fueron 11.929, una media de 1.192 por año. En definitiva, entre una década y otra hubo una disminución del 42%.

Desde 2009, con excepción de 2018, ningún año superó las 2.000 casas entregadas. Los datos de por sí no son alentadores… esperamos aún así que aparezca nuevamente la información del IPV.

EL QUE AVISA, NO TRAICIONA

El contrato entre el Gobierno provincial y Edemsa para los próximos largos años en la prestación del servicio de energía eléctrica ha generado polémicas.

El ex gobernador Arturo Lafalla, junto al concejal Gustavo Gutiérrez y la Fundación Nuestra Mendoza, con el acompañamiento de Alejandro Pérez Hualde, ex ministro de la Corte, fueron al máximo tribunal a cuestionar decretos.

Una de las acciones que interpusieron es la de una medida cautelar para que Edemsa no pueda operar con la ampliación del objeto autorizada por el Gobierno provincial a través de un decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suárez.

Tanto los pedidos de inconstitucionalidad presentados como la medida cautelar, deben resolverlos los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Así, cada uno se fue dando por notificado.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza llevó a cabo una audiencia pública no vinculante en el marco de la causa judicial que se inició a raíz de la eliminación de la elección de la reina de la Vendimia de Guaymallén dispuesta por una ordenanza municipal. Julio GomezJulio Gomez Foto: Orlando Pelichotti

Pero hubo una aclaración curiosa, y fue la del ‘supremo’ Julio Gómez, propuesto en su momento por Francisco ‘Paco’ Pérez para integral el máximo tribunal. “Por la presente, pongo en conocimiento que en mi desempeño en la función pública he sido Subsecretario de Justicia durante la gestión de gobierno del Dr. Arturo Lafalla”, dice parte del proveído con fecha del 4 de diciembre de este año firmado por Gómez.

Además, aclara haber ocupado la banca de Senador en la Legislatura Provincial cuando Gustavo Gutiérrez desempeñó igual cargo. “Finalmente, en mi ejercicio en la Magistratura he integrado la Suprema Corte de Justicia con el Dr. Alejandro Pérez Hualde hasta su retiro por haberse jubilado”, dice Gómez. Sin embargo, no se trató de un apartamiento propio de la causa. “Es todo cuanto debo informar”, cerró.

EL TUIT “MISTERIOSO” Y ÁCIDO DE HEBE

La vicegobernadora Hebe Casado siempre se ha caracterizado por su espíritu indomable en las redes sociales.

No se modera la número dos en “X”, su red social preferida. Entre los adversarios que siempre castiga está Omar de Marchi, con quien arrastra un viejo conflicto originado en el seno del Pro.

Hasta ahí todo bien: nadie en el oficialismo de Mendoza se va a escandalizar por algún nuevo ataque contra De Marchi. Pero un comentario de hace unos días pareció jugar con fuego en medio de las delicadas relaciones políticas dentro del radicalismo y Juntos por el Cambio.

El tuit, breve y misterioso, señalaba lo siguiente: “Fácil identificar a los lacayos”. Esta expresión se dio justo luego de las reacciones que hubo dentro de Juntos por el Cambio frente al mega DNU desregulador de Javier Milei.

En Twitter, la vicegobernadora volvió a ser ácida.

¿Quiénes eran los destinatarios? ¿Horacio Rodríguez Larreta? ¿Martín Lousteau? No hubo ninguna aclaración de la vicegobernadora al respecto.