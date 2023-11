Acuerdo entre EDEMSA y el Gobierno: piden la inconstitucionalidad de los decretos ante la Corte

La Fundación Nuestra Mendoza, junto al ex gobernador Arturo Lafalla y Gustavo Gutiérrez, patrocinados por Luis Correa y Alicia Barrionuevo, interpusieron esta mañana un pedido de inconstitucionalidad por dos decretos publicados en el Boletín Oficial y firmados por el gobernador Rodolfo Suárez. Solicitan ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza una medida cautelar para que Edemsa no pueda operar con el objeto ampliado, de acuerdo a la modificación del Estatuto Social aprobado el 6 de octubre, pero publicado el 27 de ese mes.

“Se interpone acción por inconstitucionalidad (...) contra la Provincia de Mendoza, con domicilio en la oficina de Asesoría de Gobierno, ubicada en calle Peltier 351, primer piso, cuerpo central de la Casa de Gobierno, Ciudad, Capital, Mendoza; a efectos de impugnar la constitucionalidad del Decreto Nº 2074/2023 publicado el 27-10-2023 en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza y del Decreto Nº 70/2023 publicado el 31/01/2023 en el Boletin Oficial de Mendoza; y por ende, que sean revocados y que no produzcan efectos jurídicos respecto de las y los usuarios comprendidos en la clase representada”, dice el escrito que conta de 33 páginas y fue presentado ante el máximo tribunal. Lo firman Lafalla, Gutiérrez, Pérez Hualde y los abogados que los representan.

El Gobierno provincial ratificó por decreto, publicado el 31 de octubre de este año, el Acuerdo Transaccional permitiendo que EDEMSA siga prestando el servicio eléctrico por los próximos 20 años. El 27 de octubre se publicó otro decreto autorizando modificaciones en el Estatuto Social de la empresa. Estas normas son cuestionadas legalmente ante la Suprema Corte de Justicia.

“Los cuestionamientos se han hecho. ¿Cómo es que 4 años antes de que venza una concesión de 20 años de servicios publico se renueva por 20 años más? No digo que esperemos al ultimo día, pero, ¿4 años antes? Y además se la hace firmar a la provincia como concedente del servicio público, como socia dentro de Edemsa que es la concesionaria y ademas concediendo temas económicos muy importantes del tipo político”, explicó Pérez Hualde a Los Andes.

El ex ministro de máximo tribunal aclaró que acompaña la demanda con los estudios que viene realizando y remarcó su especialidad en Servicios Públicos. “Es la cátedra que doy en la carrera Derecho en distintas universidades. Tengo dos libros publicados sobre el tema”, subrayó. Y también aclaró que se esperó al último día para evitar cualquier tipo de connotación política a la acción judicial que decidieron.

Sobre el proceso de la renovación de la concesión a Edema, Pérez Hualde cree que “le ha faltado un control importante, no es admisible que se juegue así de esta manera, con esta concesión de 20 sin pasar por la Legislatura. La empresa Edemsa no es la que es hoy. Acá se ha permitido hace menos de 30 días, a través de un decreto, una reforma del objeto de Edemsa que la transforma en otra sociedad. Esta Edemsa no es la que, con autorización de ley, se de le dio la concesión hace 20 años. Y con autorizacion de ley, se intentó renegociar el contrato”.

“Esta es otra empresa porque tiene otro objeto y va a trabajar en sistemas bursátiles, en contratos internacionales, con una ampliación de objeto fenomenal teniendo como respaldo al patrimonio de la Provincia, porque es una sociedad del Estado provincial. Pero sin que la provincia pueda usufructuar ninguna de las utilidades que puedan surgir de ese negocio”, expresó el ex ‘supremo’.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia, que conduce Natalio Mema, indicaron: “Nos estamos enterando ahora y, obviamente, parece lo han armado para los medios, no para la justicia. Porque si lo conocen ustedes antes que nosotros, es porque no lo han presentado o si lo han presentado no lo han notificado todavía”.

“En una primera vista, está fuera de plazo la inconstitucionalidad, y ya está firme el decreto. De todas formas siempre es conveniente que lo revise la Justicia, el proceso ha sido ajustado a derecho en todos sus términos”, agregaron.