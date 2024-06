Las actividades que llevará adelante Alfredo Cornejo en su viaje a Buenos Aires

El gobernador Alfredo Cornejo viaja este lunes rumbo a Buenos Aires para llevar adelante una serie de actividades previas al debate de la Ley Bases en la Cámara de Diputados. Fue invitado a participar de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que se desarrollará en el predio de La Rural durante este martes.

Según pudo saber Los Andes, el mandatario provincial participará del panel “Infraestructura y Empleo, el rol de las provincias”, del cual formarán parte también sus pares, Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), pasadas las 15. Previamente está programado que diserte el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Desde el entorno de Cornejo no detallaron como seguirá su agenda, pero sí confirmaron que tiene “previsto reunirse con gobernadores del Pro y del radicalismo”, horas antes de que los diputados traten el proyecto de Ley Bases que volvió desde el Senado, el jueves próximo.

Cómo votarán Nieri y Verasay

Vale decir que los dos diputados mendocinos que están alineados al gobernador, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, coinciden con la posición del presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo. El propio Cornejo se encargó de difundir vía X lo que expuso el dirigente cordobés.

Vamos a aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal como ya lo hicimos y como ya intentamos hacerlo en enero.

“Vamos a aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal como ya lo hicimos y como ya intentamos hacerlo en enero”, publicó De Loredo el viernes pasado y fue reposteado por el gobernador. En un extenso hilo, el legislador nacional explicó que las razones centrales para aprobarlo de esa manera, es porque “los textos están bien, sirven al gobierno y mejoran cosas en la Argentina”.

Además, considera que “las delegaciones son razonables” y “privatizar empresas es necesario ante el mal manejo y los elevados déficits que pagan los argentinos con sus impuestos”.

También, indica sobre el RIGI: “el régimen atractivo de inversiones compra una estabilidad que la Argentina no tiene y el paquete fiscal le da al gobierno herramientas para su programa económico”.

Luego, se refirió puntualmente a la privatización de Aerolíneas Argentinas y expresó que “tiene que ser aclarada, si contó con un acuerdo de Senadores y el gobierno, o si simplemente no obtuvo el número en el recinto”.

“Nuestro bloque ya por una amplia mayoría, se expresó al respecto. Es inconcebible que una empresa aérea que tiene un déficit diario de 1.400.000 dólares sea sustentado por los sectores más humildes para que viajen los más pudientes con tarifas subsidiadas. Las rutas menos comerciales pueden ser cubiertas por las exigencias regulatorias por las empresas privadas. Son falsos los argumentos contrarios”, acotó De Loredo.

Una posición similar tiene con respecto a Ganancias. “La restitución de la cuarta categoría de Ganancias tiene que ser un pedido explícito del gobierno, que decidió demagógicamente eliminarlo junto con Massa en el proceso electoral. Nosotros nos opusimos y ya lo hemos acompañado tres veces. Es inédito que un espacio político que no desea integrar el gobierno, por cuarta vez esté dispuesto, por responsabilidad y cooperación, a aumentar este impuesto, pero debe haber un pedido claro que el Ejecutivo lo necesita para sus objetivos económicos”, ponderó el radical cordobés.

Además, De Loredo lo postuló como un “impuesto sano y progresivo”. Vale decir que es uno de los principales reclamos que mantiene de pie, Cornejo, hacia la administración nacional.

La posición de Cobos

A diferencia de sus pares Nieri y Verasay, el diputado nacional Julio Cobos coincidió con el senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, en “la importancia de respetar los cambios introducidos en la ley Bases en la Cámara Alta”, e “insistir en temas como ganancias y bienes personales; algo que redundará en beneficios de futuros tratamientos legislativos”.

De hecho, Cobos se reunió con el legislador puntano este fin de semana en la vecina provincia, para conocer de cerca el “marco de acuerdo” que logró el oficialismo con los senadores de la UCR, expresó en sus redes sociales.

De visita por la hermosa San Luis, compartimos una charla con @AbdalaBartolome, quien gentilmente me brindó información detallada del “marco de acuerdo” entre oficialismo y oposición, en particular con los senadores de la UCR, en el tratamiento de la ley Bases y paquete fiscal. pic.twitter.com/kYWf4A8UoS — Julio Cobos (@juliocobos) June 22, 2024

Entre las modificaciones expuestas por Abdala en la sesión del Senado y compartidas por Cobos, se encuentran las excepciones de privatizar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina (RTA).

El Gobierno insistirá con Ganancias y las privatizaciones

El jefe de gabinete Guillermo Francos dijo en declaraciones a la prensa este domingo que el Gobierno insistirá con Ganancias y Bienes Personales en la Cámara de Diputados porque lo consideran “un tema que favorecería mucho a las cuentas provinciales”, y añadió: “Son recursos de mucha importancia para las arcas provinciales”.

“No teníamos los votos para aprobarlas como habían salido, entonces hubo que sacarlas. Pero si Diputados insiste con las privatizaciones, estamos totalmente de acuerdo”, agregó en relación a las privatizaciones.

“Eso no quiere decir que haya habido una acuerdo sino que no teníamos los votos, por eso lo retiramos”, aclaró, y agregó: “En el Senado tenemos 7 de 72, si no tenemos los votos se saca. Nuestra intención era que se apruebe, si lo sacamos fue porque no teníamos los votos ni el apoyo. Eso no significa que estemos de acuerdo con esa medida”.