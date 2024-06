Judiciales definen hoy nuevas medidas de fuerza y si participan o no en las paritarias

El gremio de Judiciales cursará una nueva jornada de paro este lunes, y resolverá si mantiene días de paro a partir de este martes, así como también su participación o no de las paritarias, que arrancarán hoy con los gremios más representativos de la provincia (SUTE, ATE y Ampros).

A partir de las 10 se iniciará una nueva jornada de asambleas en Tribunales provinciales, en las cuales el gremio de los trabajadores judiciales, liderada por Ricardo Babillón, resolverá si siguen con medidas de fuerza, luego del fracaso de la conciliación obligatoria y la negativa del sindicato a aceptar lo ofrecido por el Poder Ejecutivo en las reuniones paritarias del segundo trimestre del año.

Recordemos que desde el jueves pasado hay medidas de fuerza, aunque no por este tema, sino por un paro propiciado por la Federación de Judiciales, quienes presionan a nivel nacional por un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo.

Entre los pedidos, pretenden que se establezca una “unificación” de la base salarial, con un sueldo mínimo que pueda regir a nivel nacional para todas las jurisdicciones, tal como ocurre en el plano docente, así como también un régimen de licencias también unificado, así como también pautas de carrera dentro del Poder Judicial, más categorías de trabajo y cuestiones relacionadas con el escalafón y formas de ascenso.

En diálogo con Los Andes, Babillón adelantó que ellos no convocaron el paro, y que este lunes resolverán si mantendrán o no las medidas de fuerza.

“Vamos a proponer ir al paro nuevamente. No tuvimos mejoras sustanciales dentro de las ofertas del Poder Ejecutivo en las paritarias”, declaró el secretario general.

Además, también resolverán si participan o no de las paritarias, que fueron convocadas por el Gobierno a partir de hoy. Sobre este tema, sostuvo: “Creemos que el sindicato no debería sentarse a paritar el segundo semestre, si todavía no cierra el primero”.

Mientras tanto, como hoy vence el plazo de conciliación obligatoria, la Subsecretaría de Trabajo analizará si extiende o no este plazo. Si define una prórroga, no podrán realizar medidas de fuerza los trabajadores judiciales.