Esta es la propuesta salarial que hizo el Gobierno a los docentes y que rechazó el SUTE

El Gobierno Provincial reabrió este lunes las negociaciones paritarias con los gremios estatales para avanzar en las negociaciones para el segundo semestre del año.

Para esta jornada, estuvieron citados los gremios del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) Mendoza y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros).

Propuesta salarial al SUTE

El sindicato docente fue el primero en recibir la propuesta del Gobierno en la Subsecretaría de Trabajo, pero la rechazó de plano, por lo que habrá un nuevo encuentro el jueves a las 10.

La misma consistió en un incremento salarial del 5% al Básico (ítem 1003) y Estado Docente (1313) tanto para julio, como para agosto y septiembre.

Último acuerdo

En la última negociación, el Gobierno ofreció dos propuestas y hubo 16 sectores gremiales que acordaron el ofrecimiento salarial, que contemplaba dos alternativas.

Una de ellas proponía el aumento de 10% abril, 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024; más sumas no remunerativas y no bonificables de $70.000 en abril, $50.000 en mayo y $30.000 en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35.000 en abril, $25.000 en mayo y $11.000 en junio.

La alternativa 2 consistía en un incremento de 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

Los sectores que acordaron la propuesta salarial de 10% para abril, mayo, junio y sumas no remunerativas y no bonificables del Gobierno provincial fueron: Regímenes 5, y 15 de ATE, SUTE e Instituto de Juegos y Casinos.

Por su parte, Ampros, los regímenes 13, 35 y Guardaparques representados por ATE, Sitravi, representante de los trabajadores de Vialidad Provincial, Fiscalía de Estado, Contaduría General, EPAS, Subsecretaría de Trabajo y Empleo, Tesorería General, Tribunal de Cuentas, Fondo para la transformación y el Crecimiento aceptaron la propuesta, que consiste en sendos aumentos de 11% para abril, mayo y junio.

Es importante mencionar que tanto los empleados como los funcionarios judiciales quienes, mediante sus representantes gremiales, no aceptaron la propuesta, recibieron por decreto sendos incrementos salariales del 10% sobre la asignación de clase para abril, mayo y junio de 2024, calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023. El incremento es no acumulativo y alcanza exclusivamente a los agentes del sector del Régimen Salarial 10.