Política en Off: amigos tras las rejas, misteriosos futuros laborales y el correligionario que se las rebuscó

El compañero de Bento en la cárcel

El exjuez Walter Bento está detenido desde hace 40 días en el penal federal de Cacheuta. Cayó debido a una investigación judicial que lo erigió como el líder de una asociación ilícita que daba beneficios judiciales a cambio de coimas.

Mientras se desarrolla el juicio en tribunales federales, al cual asiste en forma presencial para las 3 audiencias que se desarrollan cada 15 días, aunque las últimas fueron semanales, el exmagistrado se acostumbra a la vida entrerrejas. Insólito capítulo de su vida, después de haber sido uno de los magistrados más poderosos de la provincia, con residencia en el barrio Palmares.

Poco se sabe sobre cómo pasa los días, pero un dato es que el exjuez comparte pabellón con otro acusado en la misma causa: el comisario Gabriel Moschetti. No están en la misma celda, pero nadie descarta que Bento y Moschetti tengan comunicación fluida entre sí en el sector de la cárcel que les han asignado. Los dos, además, están por declarar en el juicio, poco antes del impasse que se producirá por la feria judicial de enero.

Funes y su “no comments”

Era la siesta del viernes. La semana estaba terminando, pero la actividad en Casa de Gobierno no decaía. Entre muchos funcionarios que entraban y salían al edificio se lo pudo ver al todavía director general de la OSEP, Carlos Funes.

Sonriente, el médico ginecólogo saludó a quienes lo conocían en la guardia del edificio. Podía suponerse que venía de tener reuniones con el gobernador Alfredo Cornejo, o con el nuevo ministro de Salud, Rodolfo Montero, pero el funcionario no dio ninguna información.

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que el ministerio tendrá tres subsecretarías: Salud, Administración y Deportes. Rodolfo Montero a cargo de la cartera Foto: Orlando Pelichotti

De hecho, Funes cortó en seco alguna que otra consulta sobre su continuidad o no. “No se sabe nada”, comentó. Y aceleró la despedida.

La conducción de la obra social de los empleados públicos en uno de los casilleros que todavía están vacíos en la nueva administración.

Elefante blanco en el sur

En esta sección contamos tiempo atrás una historia de misterio sobre una estación de servicio ubicada en el sur provincial. Era una mina de oro porque encontraba en uno de los principales ingresos hacia uno de los departamentos del sur provincial.

El conflicto se ha desatado por la concesión del combustible, que proviene de una de las petroleras más importantes del país. Resulta que el terreno pertenece a una familia que, desde hace décadas, se lo alquilaba a otro “estacionero” quien gestionaba la empresa y todos los meses obtenía buenos ingresos. Según cuentan por el sur provincial, el problema surgió cuando se acercaban vencimientos contractuales y eso permitía renovar el negocio.

Estación de servicio

Los propietarios del terreno decidieron no renovarle a los comerciantes que estaban a cargo y sacaron chapa diciendo que tenían un importante socio capitalista. Los rumores en el pueblo aseguran que se trata de alguien muy conocido y vinculado a la política departamental. Incluso, dicen, hasta evaluaba hacer un importante desembolso económico. Todo quedó en la nada y con un sereno cuidando las instalaciones porque ya había sufrido actos vandálicos.

Sin solución a la vista, las instalaciones se han vuelto un elefante blanco al que no le quedaron ni el sereno. ¿Volverá a abrir de la mano de alguien de la política?

Misterioso futuro en Las Heras

La presentación del gabinete de Francisco Lo Presti no sólo confirmó que ex funcionarios de la gestión de Daniel Orozco serán parte, también que el hecho de estar imputado en una causa (como el caso de Mauro Homan) no es un problema para el jefe comunal.

Y dejó en evidencia quiénes no serán parte del equipo, al menos en cargos relevantes. Una de ellas es Romina Ibáñez, quien quedó al frente de la UCR en medio del escándalo con la salida de Orozco de Cambia Mendoza y la causa de las cooperativas que involucra a otros dirigentes radicales, como Osvaldo Oyhenart.

Ibáñez fue una de las funcionarias del gabinete, estaba a cargo de la Unidad Ejecutora de Política Recaudatoria. Salió luego de la ruptura de Orozco, aunque en la plantilla de personal de la comuna hasta mediados de setiembre, la incluía en su nómina. Se tiró de cabeza a la campaña de Lo Presti pasando gran parte del tiempo en el comité lasherino.

Sorprendió su ausencia en el gabinete pero le habrían ofrecido un cargo en el HCD por el que aun no responde. “Le pidieron que asuma en el Concejo Deliberante, pero está a la vueltas porque considera que está para más”, contaron con acidez en los pasillos municipales.

El radical que se quedó afuera

El gabinete de Alfredo Cornejo se va conociendo de a poco. Presentó al de Salud y Deportes que conducirá Rodolfo Montero pero los otros están en veremos. Está claro que es el propio gobernador quién está en ese diagrama. Los funcionarios juran que se enteran poco antes de ser anunciados.

En esa danza sorprendió un nombre que no llegó: el de Diego Coronel, ex funcionario en la Municipalidad de Godoy Cruz durante la gestión de Tadeo García Zalazar. Es indudable su cornejismo y cuando apareció en la presentación del presupuesto de Infraestructura que hizo en su momento, Mario Isgró.

Durante la presentación del gabinete de Cornejo en La Nave Cultural, empezaron a sonar quiénes acompañarían a los ministros. Y el de Coronel empezó a ser una alternativa como una segunda línea en algo relacionado a obras públicas, que es el área donde se tiene más fe.

Diego Coronel dejó la Municipalidad de Godoy Cruz para irse a Irrigación.

Pasaron cosas y el dirigente, que quiso competir por la intendencia pero no tuvo lugar para una interna, anunció que pegaba cargo en Irrigación, precisamente como Secretario de Gestión Hídrica. Más de uno se sorprendió y preguntó por qué no iba a la Casa de Gobierno.

Y la respuesta fue sin buscar culpables por palos en la rueda, simplemente porque es el Gobernador el que va llenando los lugares, y al parecer para Coronel no había en calle Peltier, por eso se fue unas cuadras al norte de la Ciudad, a la sede de Irrigación.