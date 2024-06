El Kun Agüero reveló cuál sería su próximo paso en el fútbol: “Me voy a meter a un club como dueño”

En una charla con el reconocido streamer Coscu, el ex delantero Sergio “Kun” Agüero reveló que está pensando en ser dueño de un club de fútbol. Sin embargo, ya es dueño de un equipo de eSports y presidente del equipo Kunisports de la Kings League.

Durante la entrevista, el ex Independiente explicó los motivos por los que no sería DT y contó que le gustaría desempeñarse en la gerencia de un club. Mientras ambos observaban una de las finales de la NBA, el streamer le consultó si en el futuro sería entrenador.

Al instante, Agüero negó rotundamente esa posibilidad y reveló su plan a futuro: “La realidad es que estoy pensando que me voy a meter en un club de fútbol, como dueño”.

“Así que no voy a decir que club pero creo que está en camino eso. Me gusta poder administrar, ayudar al club, progresar a armar un buen equipo, un buen staff. Me gusta más poder ver que un club crezca bien, honestamente”, concluyó.