Video: iba al veterinario con su perrita, el can la distrajo y cayeron a un río

Una chica de 24 años protagonizó un aparatoso accidente cuando cayó con su rodado al río Ctalamochita en Córdoba, luego de ser “distraída” por su mascota que viajaba con ella en el rodado.

El incidente vial tuvo lugar este domingo por la mañana, cuando Candela Menichetti circulaba en su auto en las inmediaciones del barrio Intendente Ferrero, en la localidad de Río Tercero.

La joven llevaba al can al veterinario y cuando se encontraba a la mitad del puente de dicha localidad hizo un brusco giro, luego de lo cual impactó contra las barandas de contención y se precipitó al vacío.

Tanto la joven como su perro pudieron salir del vehículo por una de las ventanillas cuyo vidrio se rompió por el impacto. “Miré a la perra un segundo para ver cómo estaba y la goma del auto me pegó en el pilotín del puente, se reventó y perdí el control”, explicó Candela.

“Salí sola por un vidrio de la ventanilla que se rompió con el golpe. Mi perrita salió conmigo. Teníamos el susto, nomás. Me llevaron al hospital para hacerme control, pero no hubo nada. Solo algunos moretones. Estoy bien, no nos hicimos nada”, agregó.

Como suele pasar con este tipo de incidentes, una de las primeras hipótesis fue que se distrajo por el celular. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la propia chica al canal ElDoce TV: “No, no lo estaba usando. Tenía a la perra en los pies del asiento de acompañante y la miré. Quería ver si iba bien”, dijo.

Fuentes policiales indicaron que la joven fue trasladada hacia el Hospital Provincial de Río Tercero. Y desde allí, confirmaron que no presentaba heridas.