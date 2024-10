Un joven cayó de un precipicio en Córdoba y se salvó de milagro: “Caí inconsciente, me desperté en el camino”

Un joven santafesino de 24 años cayó a un precipicio en las Altas Cumbres, Córdoba, y se salvó de milagro. Luego de ser rescatado, el implicado habló y aseguró: “No me duele nada”.

La víctima, identificada como Guillermo Rivero, se encontraba en el parador El Águila del kilómetro 69 de la ruta provincial 34, donde se desbarrancó y cayó por un precipicio de unos 20 metros de altura.

Según informó Cadena 3, el suceso ocurrió este martes por la tarde, al tiempo que Rivero fue rescatado por personal Duar Punilla y lo asistió el Servicio de Emergencias Médicas Comuna del Sur.

Luego de ser rescatado, se constató que el joven sufrió politraumatismos por lo que fue derivado al hospital Municipal Municipal Doctor Gumersindo Sayago, de Villa Carlos Paz.

Por su parte, en diálogo con la radio cordobesa, Guillermo reveló: “No me hice nada. Caí inconsciente, me desperté en el transcurso de la caída. Me sostuvo el pie un tejido”. En este sentido, contó que “no le duele nada” y solo tiene “un raspón en la rodilla”. “Me levanté e iba a subir caminando”, agregó.

Además, confesó que nadie de su familia se enteró de lo sucedido: “Después hablaré con ellos y mis compañeros de trabajo. Soy municipal en Baigorria”, concluyó.