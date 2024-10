11 de julio en 2003, última hora de una tarde -ya casi noche- lluviosa en la carretera BR 304, cerca de la ciudad de Assu, al Noreste de Brasil. Luiz Thadeu Nunes e Silve viaja en la parte trasera de un taxi que lo debe llevar hasta la estación de autobús. De allí, Luiz viajará hasta Fortaleza, y luego hacia su casa en São Luís do Maranhão (todo en la misma región del vastísimo territorio brasileño).

Suena el celular del taxista quien, sin pensar en la calzada resbaladiza ni en la poca visibilidad por la lluvia, responde la llamada en el acto. Esa distracción es suficiente para que el vehículo se cruce de carril e impacte de frente contra un camión que circulaba en sentido contrario. Cuando regresó en sí, Luiz estaba solo, tendido al costado de la ruta y al lado del auto destruido. Habían, además, robado todas sus pertenencias; y sentía que había sufrido graves lesiones.

La vuelta al mundo en muletas: tras un accidente, lleva más de 150 países recorridos y quiere viajar por todos. Foto: Gentileza Luiz Thadeu Nunes e Silve

Luiz fue trasladado a un hospital en Natal, a 220 kilómetros del lugar del accidente. Y allí le confirmaron que había sufrido una fractura expuesta de fémur en la pierna izquierda (que quedó aplastada). A partir de entonces fue sometido a 43 cirugías entre 2003 y 2009. Como él mismo describe, recorrió todos los hospitales de Brasil en este “Vía Crucis” de internaciones.

A 21 años del accidente que le cambió la vida, Luiz Thadeu Nunes e Silve -quien hoy tiene 66 años y se encuentra en Mendoza en una visita fugaz- es la persona con movilidad reducida que más países del mundo ha visitado (ostenta el Récord Guinness). Y lo ha hecho caminando ayudado con sus muletas.

“De las muletas hice alas”, resume en su característico “portuñol”, aquel que le ha permitido relacionarse -junto con gestos- en varios de los países que ha visitado. Porque Luiz no se lleva muy bien con el inglés.

Ese es, además, el título del libro autobiográfico que Luiz escribió en pandemia y ya fue lanzado en Portugal, en Brasil y también está traducido al español. “La historia del viajante que venció sus limitaciones y ganó el mundo”, es el subtítulo.

“El libro narra mi historia de vida y cómo es conocer el mundo para una persona con movilidad reducida. Antes del accidente yo había viajado por casi todo Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Portugal, España y Estados Unidos. Pero, después del accidente, retomé. Y ni bien salí del hospital, fui a visitar a mi hijo a Irlanda”, rememora Luiz sobre su primer post accidente, en 2009.

Luiz Thadeu ya lleva 151 países visitados, más de 750 ciudades en su colección, y todas recorridas “a bordo” de sus muletas. Además de ser un incansable turista empedernido, Luiz fue dos años subsecretario de Turismo de Maranhao.

Thadeu Nunes e Silve se ha hecho a sí mismo la promesa de conocer todos los países el mundo sin que nada ni nadie le signifique un obstáculo. “Son 194 países, yo ya llevo 151, por lo que me faltan ‘solo’ 43. ¡Sé que voy a cumplir mi objetivo!″, piensa en voz alta.

“Por tener movilidad reducida, uno no está incapacitado para disfrutar el mundo”, detalla.

UN QUIEBRE EN SU VIDA

Luiz Thadeu Nunes e Silve es ingeniero agrónomo jubilado y, actualmente, está incursionando en el periodismo. Ha escrito para 22 periódicos de diferentes ciudades de Brasil e, incluso, para uno Portugal y otro de Angola.

Su estadía en Mendoza -acompañado por su esposa- será de solo 4 días: llegó el lunes y este jueves regresará a Santiago de Chile.

Esta es su novena visita a Argentina, país donde ya recorrió Bariloche, El Calafate, Ushuaia, Salta y Jujuy. Incluso, en 2019, Luiz recorrió todo el Norte Argentino en colectivo. Pero jamás había estado en Mendoza.

“Es una muy linda ciudad, el clima, la gente, los lugares”, se explaya, entusiasmado, en su veredicto. Y, agrega, que su enamoramiento por Argentina es tan grande que tiene proyectado instalarse en Buenos Aires durante dos meses, y aprovechar para visitar Córdoba, Rosario y otros destinos que aún no conoce.

La recuperación post 43 cirugías y no fue fácil. No solo porque el sobreviviente estuvo 5 años viviendo en hospitales e internaciones, sino porque -además- los primeros 3 años post alta debió manejarse en silla de ruedas. Luego se adaptó a las muletas, que hoy son sus inseparables compañeras de viaje.

LA PAUSA POR PANDEMIA Y EL LIBRO

El brote de la pandemia de Covid-19 sorprendió a Luiz en Ámsterdam (Países Bajos). Antes de que cerraran las fronteras, alcanzó a regresar a Brasil. Y entre marzo de 2020 y septiembre de 2022, aprovechando el confinamiento, aprovechó para escribir el libro con su historia de accidente, de adaptación a las muletas, y también de superación y resiliencia.

Entre los lugares más exóticos por los que ha estado Luiz Thadeu Nunes e Silve, enumera a Nepal, India y Bangladesh y algunos países de África (Namibia, Botsuana y Kenia). Para 2025 tiene agendados otros 12 países en África.

“Al no hablar inglés me ha llegado a comunicar con la gente a través de gestos. En Irán, después de que me hicieran preguntas y yo no supiera que contestar, directamente me dejaron pasar en Migraciones”, recuerda entre las anécdotas más insólitas.

O como aquella oportunidad en que, estando en India, Luiz alquiló un taxi durante tres días y solamente logró comunicarse con el taxista por gestos.

“Se puede conocer el mundo teniendo movilidad reducida. Antes de salir, yo me comunico y gestiono todo con las aerolíneas y alojamientos explicando mi situación”, describe.

“Si uno no se hace nada y odia todo, el tiempo pasa y nada más. Pero si uno se fija objetivos, el tiempo también pasa, aunque con algo que motiva. Con planificación e información, todos somos capaces de hacer realidad los sueños”, concluye.

