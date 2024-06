Intentó un truco viral para no pagar por su equipaje y salió de la peor forma: “No le hagan caso a internet”

Las redes sociales no solo son una mera herramienta de entretenimiento, sino que allí también se puede encontrar contenido informativo o creativo. Tal es el caso de los “hacks” o trucos de limpieza, reciclado o ahorro. En particular, estas son las categorías que más reproducciones atraen por diferentes motivos. No obstante, algunas veces estos posteos no suelen tener un buen resultado en la vida real.

“Lo barato sale caro”, reza una frase popular y describe perfectamente un episodio que se viralizó en los últimos días en TikTok. Al intentar replicar el “truco de la almohada” para no pagar por exceso de equipaje, un joven fue descubierto por las autoridades aeroportuarias y perdió su vuelo.

El caso fue compartido por Natasha, una usuaria de la red social asiática de Florida que registró la disputa entre un pasajero de la aerolínea low cost Frontier Airlines y personal aeroportuario. En rigor, al encontrarse con un presupuesto ajustado, el joven compró un pasaje que solo incluía equipaje de mano.

De esta forma, acudió al aeropuerto de Orlando con una mochila y una almohada. Sin embargo, el relleno no era de plumas sino que el joven había colocado ropa extra dentro de la funda para evitar pagar una tarifa mayor por exceso de equipaje.

Si bien en la red de los videos cortos abundan varios videos de internautas probando el “truco de la almohada”, lo cierto es que este hack no es infalible y no funciona en el 100% de los casos.

“Dejá de seguir estos trucos que te dan las redes sociales porque a veces simplemente no van a funcionar”, aconsejó Natasha en el video que acumula casi 2.5 millones de reproducciones. ”Todo el mundo podía ver claramente que no era solo una almohada”, siguió.

La tiktoker relató que, cuando el personal de la aerolínea descubrió la hazaña del joven, le ofrecieron pagar una tarifa por el equipaje extra antes de embarcar. Esta suma puede variar entre US$ 55 y US$ 99. En el caso particular de Frontier, mientras más demore el pasajero en abonar el dinero, más aumenta el costo.

No obstante, el pasajero se negaba a pagar el monto extra e insistía en abordar el avión, creando un ambiente hostil en el lugar. Finalmente, cuando la puerta de embarque ya estaba cerrada, el joven accedió. “(El personal de la aerolínea) le dijo ‘Retrocedé, te dimos una oportunidad y no pagaste’ y terminaron llamando a la policía”, explicó Natasha.

Hacia el final del metraje que dura poco más de un minuto, se puede ver a un oficial de la policía de Orlando en el mostrador de la puerta de embarque. Natasha informó que el hombre fue escoltado afuera del aeropuerto y no pudo abordar su vuelo.

“¿Se pensaba que iban a volver a abrir el avión solo para él? Bueno, si se creyó lo de la almohada… tiene sentido”; “El aeropuerto es el único lugar donde me aseguro de ser un ciudadano ejemplar. ¿La gente no tiene miedo de los delitos graves y de la lista de exclusión aérea?” y “Me peleo con cualquiera en cualquier lugar y en cualquier momento, pero nunca en el aeropuerto. Salir en la “lista de exclusión aérea” es peor que tener mal comportamiento crediticio” fueron algunas de las reacciones de los usuarios.