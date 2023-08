Rodrigo se quedó masticando bronca y disparó contra Masterchef

Parecía estar todo bien, pero en las últimas horas se desató la tormenta sobre Masterchef. ¿Qué Pasó? Rodrigo Salcedo, este martes, subió algunas historias a su cuenta de Instagram con algunos palitos para Rodolfo y la producción del reality. Lo cierto es que el ex participante y semifinalista del certamen quedó con la sangre en el ojo y disparó contra todos.

En el primer video, se puede ver a la mascota de Rodolfo corriendo por un campo. “Acá, caminando con mi perrita (...) Allá al fondo hay gente, la verdad es que no entiendo cómo hay gente que llegó tan lejos”.

En otro de los videos, el bioquímico y ex participante está manipulando un chromecast, “arreglando” su televisor, mientras dice: “cómo me cuesta, la verdad, que no entiendo cómo funciona la televisión”. Acá la indirecta es más directa porque apunta contra la producción, el jurado y su decisión.

En otro de los videos, el ex participante saluda y empieza diciendo: “¡qué vergüenza, qué vergüenza!” y termina hablando de que se comió media pata de jamón, pero leyendo entre líneas, la noche anterior había sido la final de Masterchef, en la que Rodolfo Vera Calderón se consagró como el campeón.

¿Por qué Rodrigo se enojó tanto y no disparó antes?

La salida de Rodrigo fue una de las más emotivas del certamen. El jurado tuvo palabras realmente amorosas para el participante y él abrió su corazón, en el momento de irse, y reveló una dolorosa verdad sobre su paso por el reality.

El bioquímico contó que antes de entrar al relity atravesó el momento más duro de su vida y que Masterchef fue lo que lo mantuvo en pie. Antes de irse le agradeció a la producción, al jurado y hasta a los participantes que quedaba, Rodolfo y Estefanía, por haberlo “salvado”.

Ahora, después de la final, Rodrigo mostró su descontento con el resultado y, según sus publicaciones, con Estefanía está todo más que bien, por lo tanto, queda claro que su enojo es con el mexicano y la decisión del jurado de que sea campeón.

Hace un par de días, Rodrigo le dedicó unas palabras muy cariñosas a “Chef Tef”. “Estefi de mi corazón. Fuiste mi amiga, mi apoyo, mi compañía, mi confidente, mi compañera de risas y llantos. Sos un ser de luz y todo este camino fue increíble a tu lado. Te escribo esto ahora porque no me importa como termine, siempre voy a ser feliz por tenerte en mi vida. Gracias por siempre y por todo lo que me diste. Te adoro!”, escribió el bioquímico en su cuenta de Instagram.

