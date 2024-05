Francis Mallmann y el asado argentino salvaron al mendocino en el MasterChef más visto del mundo

El mendocino Juan de la Cruz Torales (39), quien participa en la edición 2024 de MasterChef Australia, volvió a demostrar que es uno de los grandes candidatos. Y es que el músico, creador de juegos mesa y conductor de TV que participa en el MasterChef más visto del mundo zafó este domingo de su quinta gala de eliminación. Y el reconocido chef argentino Francis Mallmann -que ha dejado su huella en Mendoza-, sumado a un exquisito asado argentino, fueron claves para que Torales saliera victorioso de este nuevo apuro.

“Juan, sos el candidato a vencer” le dijo el jurado a fines de abril y durante una de las galas de eliminación. Y este domingo por la noche (hora australiana), Torales volvió a confirmar que lo es y tras superar la quinta gala de eliminación de la que participa desde que comenzó el programa, el 22 de abril.

Francis Mallmann, su paso por Popstars y asado argentino salvaron al mendocino en el MasterChef más visto del mundo. Foto: Instagram @delacruzcooks

Juan de la Cruz Torales había quedado una vez más entre los candidatos a abandonar el reality de cocina tras no superar el “desafío de los cubos”. En un test que ponía a prueba el delicado paladar de los participantes, cada uno de ellos debió probar pequeños cubos de comida -con los ojos cerrados- e identificar qué era a través de su sabor.

FRANCIS MALLMANN Y EL ASADO, LOS ÁNGELES DE LA GUARDA DEL MENDOCINO EN MASTERCHEF AUSTRALIA

A mediados de la semana pasada, con un antifaz que le bloqueaba la vista, Juan de la Cruz Torales pasó al frente, se paró adelante del jurado y probó algunos de los cubos de comida para identificar su contenido.

Francis Mallmann, su paso por Popstars y asado argentino salvaron al mendocino en el MasterChef más visto del mundo. Foto: Instagram @delacruzcooks

Probó un cubo de brócoli, lo identificó sin inconvenientes. Y luego fue el turno de un cubito de limón, al que Torales identificó como pomelo. Esa confusión entre los cítricos llevó al nacido en Godoy Cruz y quien vive en Australia desde hace 10 años a la gala del domingo. Y a estar entre los 6 candidatos a abandonar el programa al no haber superado el desafío.

Así fue como en la emisión de este domingo por la noche, Torales volvió a situarse ante una prueba de fuego: si no convencía al jurado con su plato, sus días en MasterChef Australia llegaban a su fin.

Desde que inició su participación, el mendocino se ha encargado de cocinar y promocionar la gastronomía argentina. Empanadas con chimichurri, tarta pascualina y panqueques son algunos de los platos con que Torales se ha lucido en la edición australiana de MasterChef que, por lejos, es la más vista del mundo. Y es que su éxito se extiende a lo largo de 180 países.

Músico, creador de juegos mesa y conductor de TV: Quién es el mendocino que participa del MasterChef más visto del mundo. Foto: Gentileza MasterChef Australia

Y para este domingo, Juan de la Cruz tenía un as bajo la manga. O, mejor dicho, dos ases. Porque el participante mendocino decidió hacer una carne asada con “papas dominó” (la papa cortada en rectángulos y apilados como si fuesen justamente fichas de dominó).

La consigna de esta nueva gala de eliminación era cocinar con una limitada cantidad de ingredientes. Y Juan se inclinó por un asado con “papas dominó”, precisamente una de las marcas registradas de Mallmann. Un desafío doble, ya que eligió un plato “100% argento” y con un prestigioso chef como inspiración.

Francis Mallmann, su paso por Popstars y asado argentino salvaron al mendocino en el MasterChef más visto del mundo. Foto: Instagram @delacruzcooks

Con una mezcla de dudas y prejuicios, le preguntaron a Juan si creía que la combinación de carne y papas era un acierto. Y allí fue cuando Torales mencionó al prestigioso Mallmann al adjudicarle la autoría de esa idea de acompañamiento de las papas y con esa presentación.

Lejos de servirle como comodín, el haber citado a Mallmann dejó la vara más alta aún. Y es que los miembros del jurado no solo confirmaron que conocían en detalle a Mallmann, sino que le advirtieron que iba a tener que esforzarse al haber decidido inspirarse en el chef argentino.

Al final de la gala, cuando los jueces probaron la receta, coincidieron en que estaba a la altura de su gran inspirador, por lo que salvaron al mendocino.

Como si con esto no fuese poco, en las últimas horas -además- Torales pasó otro de los desafíos: elaborar un plato con una “caja misteriosa francesa”. Y el mendocino preparó ravioli con una salsa típica de Francia, cuyo resultado maravilló a todos los jueces y le permitió al participante quedar a salvo y fuera de la próxima gala de eliminación.

ASÍ LUCÍA JUAN TORALES CUANDO PARTICIPÓ EN EL REALITY “POPSTARS”, A LOS 17 AÑOS

Pero no solo los platos de Juan de la Cruz Torales le dieron material y argumentos al jurado para hablar de él en la última semana. Y es que, durante uno de los programas, indagaron sobre su paso por otro reality show que tiene trascendencia mundial, y de cuyo casting Torales participó en Argentina.

El mendocino en el MasterChef más visto del mundo deleitó al jurado con un plato bien argentino: “Sos el participante a vencer”. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales

Se trata de “Popstars”, audición de la que Juan participó cuando se hizo la convocatoria para una de las ediciones en Argentina, hace ya 22 años.

“Oí un rumor de que solías ser un ‘Popstar’”, le preguntó el jurado cuando lo tuvo frente a frente. “Cuando tenía 17 años fui parte del reality show ‘Popstars’”, confirmó, siempre sonriente, el mendocino.

Francis Mallmann, su paso por Popstars y asado argentino salvaron al mendocino en el MasterChef más visto del mundo. Foto: Instagram @masterchefau

“No puedo esperar para googlearlo”, contestó el jurado. Y Torales respondió con negando con el dedo y con una mueca donde claramente recomendaba que no lo hiciera.

Pero la producción de MasterChef Australia lo hizo, y compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos y recortes periodísticos de aquel momento.

“Puede cantar, puede cocinar, ¿hay algo que Juan no pueda hacer?”, se preguntaron en la publicación. Y agregaron dos fotos de aquel Juan que, con 17 años, audicionó para “Popstars”.

Francis Mallmann, su paso por Popstars y asado argentino salvaron al mendocino en el MasterChef más visto del mundo. Foto: Instagram @masterchefau

PLATOS ARGENTINOS FOR EXPORT

El asado con papas dominó -a lo Mallmann- no es la primera delicia que Juan de la Cruz Torales prepara para el jurado de MasterChef Australia, ni tampoco es el primero con que deleita sus paladares.

Hace unas semanas, el mendocino dio que hablar con sus empanadas fritas con chimichurri rojo, plato que dejó sin palabras al exigente jurado del programa.

Músico, creador de juegos mesa y conductor de TV: Quién es el mendocino que participa del MasterChef más visto del mundo. Foto: Gentileza MasterChef Australia

“Juan, sos el participante a vencer”, fue el contundente veredicto de los jueces tras probar las empanadas con chimi del mendocino, quien comparte todas las novedades de su participación en MasterChef Australia en su cuenta de Instagram, @delacruzcooks.

LA HISTORIA DEL MENDOCINO EN MASTERCHEF AUSTRALIA

Juan de la Cruz Torales (39) vive en Australia hace 10 años. A comienzos de abril se convirtió en uno de los 22 participantes de la edición 2024 de MasterChef Australia, que comenzó con todo éxito el lunes 22 de abril. Y, ya en el primer programa, lució todo su carisma y su “argentinidad” al sacar a bailar a una de las juezas, la periodista y crítica gastronómica Sofia Levin. Y todo fue risas en el estudio.

Luego de acercarse por curiosidad al stand de MasterChef mientras visitaba una feria de vino y gastronomía en Sídney en julio del año pasado y de completar la ficha como aspirante, Juan fue seleccionado. De 45.000 personas que se anotaron, quedaron solo 22. Y Juan es uno de ellos, por lo que –además de los jueces del programa- sus platos son juzgados a través de la pantalla por una multitud cada noche (19:30 hora australiana, 8:30 en Argentina).

Juan nació en Godoy Cruz. Es el séptimo hijo varón de entre 9 hermanos, aunque solo tres de ellos son mendocinos. Fiel a la costumbre –basada en el mito popular que se sigue para evitar que el séptimo hijo varón se convierta en lobizón-, el ex presidente Raúl Alfonsín lo apadrinó, ya que era el mandatario cuando Juan llegó al mundo.

El mendocino en el MasterChef más visto del mundo deleitó al jurado con un plato bien argentino: “Sos el participante a vencer”. Foto: Gentileza MasterChef Australia

A raíz del trabajo de su padre, Juan viajó por todo el país durante su infancia.

“Cocinar es algo que me encantó desde siempre. Cuando era chiquito tenía asma, entonces mis hermanos se iban a jugar a la pelota o a correr. Y yo me quedaba en casa, con mi mamá cuando cocinaba. Cuchareaba la olla y le decía que creía que le faltaba sal y cosas así. Entonces mi mamá me empezó a enseñar. Desde entonces, siempre estuve haciendo cosas en la cocina”, resume.

Pero la cocina no es la única pasión del mendocino que se luce en el MasterChef australiano. Porque, además, estudió Marketing y Comunicación. Y también se metió de lleno en un rubro que lo atrapó: el de los juegos de mesa.

Músico, creador de juegos mesa y conductor de TV: Quién es el mendocino que participa del MasterChef más visto del mundo. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales

Con 39 años, ya ha diseñado y creado dos juegos de mesa (el más reciente es Blended), y hay uno que está camino a ver la luz. Otro de los grandes pilares en su vida es la música, lo que le ha permitido, por ejemplo, compartir en Spotify su obra.

Pero fue la tercera de sus pasiones la que lo llevó a Australia por primera vez: la televisión. Esa misma que, siendo aún un adolescente, lo llevó a participar de una de las ediciones del conocido reality show musical “Popstars”.

Hace poco más de 10 años, mientras era uno de los realizadores del programa “Un Viaje de Película” –que se emitió en canales de Córdoba y Santiago del Estero-, Juan visitó Australia como parte de uno de los episodios. Y se convirtió en un lugar que jamás pudo soltar para su vida, y al que se mudó definitivamente hace 10 años.

“Estaba haciendo el programa, viajé a Australia y justo en ese momento se bajaron algunos sponsors que teníamos. Y vi que Australia ofrecía buenas propuestas laborales, por lo que me quedé. Pasaron 6 meses, luego un año y así, una cosa llevó a la otra hasta que me instalé acá. Siempre estuve con base en Sídney, aunque viajando por todos lados”, cuenta Juan, quien hace un año obtuvo la ciudadanía.

Músico, creador de juegos mesa y conductor de TV: Quién es el mendocino que participa del MasterChef más visto del mundo. Foto: Gentileza MasterChef Australia

Su primer trabajo en Australia fue en una empresa de Marketing, aunque nunca dejó ir de su vida a la música y a la televisión.

Seguí leyendo