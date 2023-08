Masterchef: qué es y cómo se prepara el chile en nogada, el plato que convirtió a Rodolfo en campeón

Rodolfo se consagró Campeón de Masterchef con un menú que hizo homenaje a sus raíces. De entrada, el plato de la polémica, una sopa fría de palta, y de postre, una tarteleta con dulce de cajeta (dulce de leche, pero con leche de cabra), crema chantilly, crema pastelera, banana y almendras. Pero el plato que, sin dudas, llamó la atención, fue el chile en nogada, una receta de su bisabuela Jesusa.

El chile en nogada es un plato típico de México, más precisamente del estado de Puebla, y ha sido calificado como “el platillo mexicano por excelencia. La particularidad es que los ingredientes de este plato forman la bandera de México, de allí su valor cultural.

El chile en nogada se prepara con chile poblano, el cual se rellena con picadillo de carne, mezclado con fruta (plátano, manzana, pera, durazno, pasas de uva y almendras), cubierto con una crema de nuez (nogada), hojas de perejil y granos de granada.

Hay varias teorías sobre la creación de este plato, lo cierto es que desde 1780 hay referencias a esta preparación en libros de gastronomía e historia, porque si algo tiene México es muchísima historia. Y su gastronomía, como muchos de sus ingredientes y productos típicos, han llegado al mundo para convertirse en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Rudy, un embajador de su cultura

Tras consagrarse campeón, Rodolfo subió una historia que, justamente, presume la importancia de la gastronomía mexicana en el mundo. Orgulloso de sus tradiciones, el campeón de Masterchef nunca cedió ante las presiones del jurado o los haters, y siempre volvió a sus raíces.

Rodolfo subió a sus historias un articulo que habla de la importancia de la cocina mexicana en el mundo

“La Cocina Tradicional de México fue inscrita por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La Cocina Mexicana es un factor fundamental de identidad cultural, cohesión social, y un factor de desarrollo comunitario. La cocina mexicana es una manifestación cultural viva, representativa de la humanidad por su antigüedad, continuidad histórica, la originalidad de sus productos, técnicas y procedimientos. El arte culinario mexicano es muy elaborado y está cargado de símbolos”, proclama el artículo que publicó Rodolfo en sus redes sociales.

“Amo a los haters”

Tras conocer la decisión del jurado, Rodolfo habló con Juariu, la host digital del backstage de Masterchef, y no perdió la oportunidad de hablar de los haters. “Yo amo a los haters. Me hacen el día, me divierten”, reconoció el mexicano entre risas.

Juariu preguntó si los leía y con cierto sarcasmo, Rudy reconoció que sí, porque “hay que ser ingenioso” para odiar a alguien, y destacó el trabajo que se toman. “Odiar no es fácil”, ironizó el campeón de Masterchef, que cosechó críticas a lo largo del certamen y también con su consagración como el gran ganador.

Rodolfo habló con Juariu tras consagrarse campeón de Masterchef

Las redes se llenaron de mensajes en contra de Rodolfo, y de la decisión del jurado de elegirlo como el mejor cocinero amateur de la Argentina.

