Fabián Sigot trae “Una noche con mis chicas” a Maipú: cómo es este show que empezó con videos de Instagram

Las redes sociales son un medio rápido y al alcance de todos para que los actores y comediantes muestren sus creaciones y hagan reír solo en un clic. Y la pandemia fue, para muchos artistas, el momento de inflexión en su trabajo.

En ese momento, el joven actor y comediante Fabián Sigot comenzó a compartir sus personajes con el público y así ganó popularidad, con estas mujeres que tienen mucho de real, pero sobre todo tienen mucho humor.

Ese fue el puntapié para llevarlos a escena y crear “Una noche con mis chicas”, el unipersonal del actor, que llega por primera vez a Mendoza, con una única función, esta noche en el teatro Imperial.

Mujeres... y muchas

Una chica de barrio como La Caro, una señora adulta como Inés y la paraguaya Griselda Kamacho son algunas de las mujeres que interpreta Sigot en su unipersonal. Mujeres que nacen de experiencias cotidianas, con una clara intención: siempre están atravesadas por monólogos que harían tentar de risa a cualquiera.

“Estos personajes surgieron hace muchos años. Caro es uno de los más populares, es una chica de barrio y surgió hace más de diez años. Son de mi imaginario, con alguna influencia de mi entorno, pero nacieron de manera natural. Pero sí hay una búsqueda en el discurso. Por ejemplo, Lore -que es otro de los personajes - surgió de una conversación por WhatsApp con un amigo”, cuenta Fabián Sigot sobre la búsqueda de sus personajes, todos femeninos, con una estética un tanto grotesca que juega con la ficción y la realidad.

Con la producción general de Gabriel García, el actor se animó a salir de la experiencia virtual y llevarlos al escenario, en un show cargado de risas durante más de una hora.

“En las redes siempre subía contenido, pero con la pandemia subí más, y entonces llegué más al público. Tenía estos personajes y la necesidad propia de actuar, porque no podía hacerlo en ese momento. Y los personajes van mutando con el tiempo, pero son parte de mí. Porque son como las veo, las imagino y sobre todo una identificación con el público. Por eso hablan de actualidad, están atravesados por todo, desde lo personal de cada uno hasta lo actual”, afirma el actor, que desde adolescente comenzó a formarse en la actuación y que trabajó en “Farsantes”, entre otras obras.

En mayo del año pasado, finalmente estrenó “Una noche con mis chicas”, el show de comedia en donde el feedback con el público es la clave para la dinámica.

“El espectáculo lo dirijo yo y tiene producción general de Gabriel. En mayo del año pasado le llevé la propuesta y él me marcó algunas cosas, me dio el visto final. Comenzamos con funciones en CABA y después en el interior de Buenos Aires, también en Córdoba y en Montevideo. Después de casi un año de recorrido, la verdad que los públicos son muy distintos, pero igual la gente se divierte. Además es importante que apuesten a verte en el teatro, porque en las redes te ven un minuto, es distinto, y el teatro tiene otro valor. Y es muy agradecida con el humor, y eso es recíproco, porque no sé hacer otra cosa que reír y actuar”, sintetiza Sigot.

La Ficha

UNA NOCHE CON MIS CHICAS

Actuación y dirección: Fabián Sigot.

Producción general: Gabriel García.

Día y hora: hoy, a las 23.30.

Lugar: teatro Imperial (Perón y Pescara, Maipú).

Entrada: $900. En entradaweb.com.ar y boletería.