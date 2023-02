El actor Tom Sizemore, famoso por su papel en “Rescatando al soldado Ryan”, está en estado crítico

Tom Sizemore, el reconocido actor estadounidense y protagonista en la película “Rescatando al soldado Ryan” fue hospitalizado en Los Ángeles luego de sufrir un aneurisma cerebral, según indicaron medios locales.

El artista de 61 años sufrió un episodio de aneurisma cerca de las 2 de la mañana del sábado en su casa de Los Ángeles. Charles Lago, su portavoz, explicó a la cadena CNN que se encuentra en un estado crítico, la cual “es necesario esperar para ver su evolución” y agregó que su familia está al tanto y espera nuevas noticias sobre la situación.

A lo largo de su carrera, el actor oriundo de Detroit, Michigan ha formado parte de exitosas películas relacionadas con el crimen o la guerra. Entre ellas Heat, Natural Born Killers, Pearl Harbor, The Relic, Black Hawk Down y Bringing Out the Dead.

Además, ha participado de varias series reconocidas como Witness Protection que le valió la nominación al Globo de Oro en el 2000, Twin Peaks y Cobra Kai.

Tom Sizemore en Rescatando al soldado Ryan

En una entrevista, Tom dijo que quizás su más conocido papel fue el del sargento Mike Horvath en Rescatando al soldado Ryan, una película bélica sobre la Segunda Guerra Mundial.

Sizemore se ha visto envuelto en numerosas polémicas y hasta ha confesado su adicción a las drogas. En una entrevista con Fox News en 2021, dijo: “He estado tratando de estar sobrio desde 1999... Tengo un problema desde hace mucho tiempo. Tenía periodos, largos periodos, de sobriedad y acababa recayendo”.

En el 2003, el actor fue declarado culpable de violencia doméstica contra su novia Heidi Fleiss. Tres años después no refutó un cargo de haber consumido metanfetaminas fuera de un hotel. En 2009 y 2011 fue arrestado por presunta agresión a su expareja.

En 2018, una actriz de 26 años demandó a Sizemore, alegando que abusó de ella durante la producción de la película Natural Born Killers, cuando ella tenía 11 años. El actor lo negó y posteriormente la demanda fue desestimada.