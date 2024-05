El cambio brusco de temperatura y esa sensación de haber pasado del verano al invierno en cuestión de días en Mendoza han derivado en la sensación de que los días de frío se adelantaron esta temporada. No obstante, es una constante que los primeros días fríos de cada temporada sean coincidentes con el comienzo y los inicios de mayo.

En las guardias de hospitales y centros asistenciales de Mendoza, también comienza a verse –de a poco- un incremento en las consultas y atenciones por enfermedades respiratorias. No obstante, tanto desde el Ministerio de Salud de la provincia como desde el hospital pediátrico Humberto Notti, de referencia en estas atenciones, indicaron que la cantidad de consultas por estos días está dentro de la media de cada mes de mayo.

Con el frío subieron las consultas por enfermedades respiratorias, aunque están dentro de la media. Foto: Archivo Los Andes.

“Ya empezamos a evidenciar y registrar un aumento en las consultas, pero es algo característico de la época del año. Porque el incremento en los cuadros respiratorios también empieza, por lo general, en mayo”, destacó el encargado del Programa de Enfermedades Respiratorias Crónicas de Mendoza, Alfredo Morán.

En el hospital Notti, por ejemplo, ya han llegado a tener hasta 700 consultas al día por este tipo de enfermedades, que suelen proliferar y aumentar los días de temporadas bajas. Es un número más alto que en los días de calor, aunque no es más alto de lo que han recibido en mayo de otros años.

“La primera alza siempre se da en mayo y, de allí, en adelante. Tenemos entre 700 y 1.000 consultas en esta época, aunque luego se frena durante las vacaciones de invierno. Y después se da un repunte en agosto”, acotó a su turno el subdirector asistencial del Notti, Adolfo Aguirre Correa

En ese sentido, el médico destacó que este aumento en consultas por enfermedades respiratorias se da en coincidencia con el momento de vacunación a embarazadas contra el virus sincicial, proceso de inmunización con el que ya se ha comenzado a trabajar.

De cara a lo que serán las próximas semanas y meses, ambos especialistas insistieron en la importancia de que aquellas personas que presenten cuadros vinculados a enfermedades respiratorias y que sean leves recurran al sistema primario de atención sanitaria (centros de salud de las inmediaciones de sus casas).

De esta manera, las guardias de los hospitales y el recurso médico de estos establecimientos quedarán reservados a los cuadros complejos y graves.

Además, insistieron en mantener todas las recomendaciones preventivas que se intensificaron durante el momento más crítico de la pandemia de Covid-19 y que hacen a evitar la propagación y el contagio de las enfermedades.

PRIMERA ALZA

Morán, quien además de encargado del Programa de Enfermedades Respiratorias Crónicas es neumonólogo, indicó que aquellas personas con situaciones previas o crónicas son los primeros que comienzan a evidenciar cuadros de este tipo ni bien llegan los días fríos.

“Personas que presentan EPOC, asma, rinitis crónica y otras patologías –como fibrosis pulmonar- ya tienen una alteración previa, por lo que estos cambios de temperatura o el contacto con otras personas que tienen enfermedades hacen que ya tengamos atenciones tempranas”, resumió Morán.

Con la idea de no abarrotar de gente las guardias de los grandes hospitales, Morán resaltó que es fundamental que la población sepa que los centros de salud regionales están preparados, no solo con equipamiento, sino también con profesionales para asistir consultas por estas enfermedades.

“No es necesario ir al hospital directamente, ya que -sobre todo en el primer nivel de atención de atención y durante el último año- se ha fortalecido y capacitado a los profesionales en la detección de estas enfermedades. Incluso, se ha avanzado en la telemedicina para estos cuadros”, indicó Morán.

En la misma sintonía, el subdirector asistencial del hospital Notti destacó que, siempre y cuando no sean cuadros graves, la atención y contención se brinda en el primer nivel de atención, en los centros de salud “cerca de casa”.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR

En 2020 y 2021, en los momentos más críticos de la pandemia de Coronavirus, las principales campañas de prevención giraban en torno a las recomendaciones básicas de higiene y distanciamiento para frenar los contagios.

El Covid-19 es una enfermedad respiratoria, por lo que las mismas recomendaciones en las que tanto énfasis se puso en aquel momento son las que deben seguirse para evitar la propagación de cualquier enfermedad respiratoria.

“Las recomendaciones de prevención siempre van a tener que ver con las mismas: no ir a trabajar o a la escuela si alguien está enfermo o no se siente bien, evitar estar con gente y ventilar los ambientes cerrados. Son el común denominador para todas las enfermedades respiratorios”, reforzó Morán.

Y agregó que el constante y correcto lavado de manos y la inmunización completa (aplicarse todas las vacunas) también es fundamental.

A las recomendaciones de lavarse las manos frecuentemente y ventilar espacios cerrados, Aguirre Correa agregó la de cubrirse con todo el brazo –como si fuera una bufanda- cuando uno vaya a toser o estornudar.

“No compartir mate o vasos, no saludar con un beso o dando la mano y hasta volver al barbijo si uno está resfriado son recomendaciones claves. Hay que retomar todas esas prácticas y actividades que adquirimos con la pandemia y que no deberían haberse perdido nunca”, sintetizó el subdirector asistencial del Notti.