La vida de Daniel Brian Segundo Toro (29) y de Jimena Yanira Bravo (28) cambió drásticamente a partir del 16 de abril pasado. No fue un cambio feliz, simple o “para bien” como suele decirse, sino –más bien- todo lo contrario.

Porque aquel difícil 16 de abril, a la hija de ambos –Valentina Abigail (3)- le diagnosticaron una leucemia aguda. Y, desde entonces, a Daniel se le agravó un cuadro por demás complejo: esclerodermia, que podría definirse –a grandes rasgos- como el “endurecimiento, y estiramiento crónicos de la piel y los tejidos conectivos”.

Padece una compleja enfermedad que lo tiene internado hace 10 meses y se casó en el hospital. Foto; Gentileza Jimena Bravo

De hecho, esta situación mantiene al joven de 29 años en terapia intensiva y a la espera de un marcapasos dado el estado delicado de su corazón. Sin embargo, si en sentido metafórico hay que hablar, hace unos días Daniel y Jimena “hablaron” con sus corazones.

Porque la feliz y luchadora pareja contrajo matrimonio en una de las salas del Hospital Privado, ubicado en la calle Mitre de la Ciudad de Mendoza. ¡Y fue con todas las de la ley! Ya que los testigos y la jueza de paz se hicieron presentes para oficializar la unión legal y que demuestra que están más unidos que nunca, y que se aman como siempre.

“El 27 de junio él me apretó fuerte la mano y me dijo que nos amaba, pero que sentía que se estaba muriendo. Entonces me pidió casamiento, y yo le dije que sí”, repasa Jime a 6 días de haber dado el “Sí”.

Tras esta breve y profunda conversación, la pareja les manifestó a los médicos que están a cargo de la atención de Daniel la intención de contraer matrimonio. Y a Jimena le explicaron que haría falta la evaluación psiquiátrica que determinara que Daniel no presentaba sus facultades alteradas de cara a esta importante decisión.

Padece una compleja enfermedad que lo tiene internado hace 10 meses y se casó en el hospital. Foto; Gentileza Jimena Bravo

“El mismo 27 de junio le hicieron el estudio psiquiátrico, todo salió todo bien y el viernes 28 de junio nos casamos. ¡Fue la jueza de paz a la clínica y estaban los 3 testigos!”, destaca, con optimismo y mucha felicidad Jimena, quien actualmente es ama de casa y está abocada por completo a su hija –quien está en tratamiento oncológico por la leucemia- y a su flamante esposo –quien lleva 10 meses de tratamiento, con múltiples internaciones-.

Daniel y Jimena hubiesen deseado con todas sus fuerzas que su hijita Valentina estuviese el día de la boda en el hospital. No obstante, la taxativa recomendación de los médicos fue que la niña, quien tiene las defensas bajas al encontrarse en tratamiento, no interactuara con un ambiente hospitalario y donde pudiese llegar a contagiarse.

“En el momento en que Daniel me agarró la mano para pedirme matrimonio y me dijo que se estaba yendo, yo le dije que no se podía morir, que necesitaba ser fuerte porque su hija lo estaba esperando. Le dije que ella nos necesitaba a los dos juntos y que no podía irse”, rememora, siempre optimista, Jime.

Además, destaca que hoy toda su vida, su fuerza y sus esfuerzos están orientados a cuidar y ayudar a las dos personas más importantes de su vida: su hija y su esposo.

Padece una compleja enfermedad que lo tiene internado hace 10 meses y se casó en el hospital. Foto; Gentileza Jimena Bravo

“Los médicos me dicen que tengo que abocarme por completo a mi hija, ¡y claro que lo estoy haciendo! Pero no puedo dejar solo a mi marido en este momento. Por suerte ahora Valentina está con un alta ambulatoria, y eso me ayuda”, agrega Jimena.

ANTES Y DESPUÉS

Para la familia Segundo Blanco hay, sin duda alguna, un antes y un después del 16 de abril de 2024. Si bien ya llevan 9 años juntos, fue aquel día en que se confirmó el delicado diagnóstico de la pequeña Valentina Abigail.

Porque aquello que comenzó como un dolor de panza y una leve febrícula desembocó en una leucemia aguda. Los estudios de rutina en el Hospital Notti habían salido bien, y fue la punción de médula ósea la que confirmó este tipo de cáncer a la sangre.

Padece una compleja enfermedad que lo tiene internado hace 10 meses y se casó en el hospital. Foto; Gentileza Jimena Bravo

Y Daniel, quien venía atravesando una marcada depresión y un estado de estrés importante por asuntos relacionados a su situación laboral, fue víctima de un colapso que “despertó” la esclerodermia.

Despertó es un decir, ya que la enfermedad suele estar presente en muchas personas, aunque no siempre son con síntomas y manifestaciones tan delicadas como en el caso de este hombre, quien se desempeña como portero de un hospital de Mendoza.

“Mi marido ya venía con una depresión después de pedir la baja en el Ejército, para él eso fue como salir al mundo real. Él decidió pedir la baja porque, si continuaba, iban a tener que trasladarlo. Y él no quería alejarse de su hija”, cuenta Jimena.

Padece una compleja enfermedad que lo tiene internado hace 10 meses y se casó en el hospital. Foto; Gentileza Jimena Bravo

Ya golpeado anímica y emocionalmente por la imprevista salida de lo que, hasta entonces, era su forma de vida, la confirmación del cuadro de leucemia en su hija actuó como golpe de K.O.

“En el cuerpo empezó a evidenciar muchos síntomas, como manchas blancas en la piel y que, además, se puso dura. Fue a la guardia del Hospital Privado a hacerse ver en 21 de septiembre del año pasado, y ese mismo día dejaron internado en terapia intensiva con el diagnóstico de esclerodermia”, rememora Jimena. Y agrega que, según le explicaron los médicos oportunamente, es una enfermedad que suele estar vinculada con el estrés.

Si bien a la mayoría de las personas que padecen esclerodermia no se les manifiesta –ni mucho menos de esta manera-, Daniel Segundo quedó internado. Y, desde entonces, inició complejos tratamientos dada la afectación de sus órganos y del corazón, en particular.

De hecho, periódicamente le drenan importantes cantidades de líquido del corazón, de los pulmones y de otras partes de su cuerpo. El 26 de junio, dos días antes de la boda –y estando en su casa de Guaymallén y en alta ambulatoria- el joven estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco, por lo que volvió a la terapia intensiva del Hospital Privado. Y allí permanece.

Padece una compleja enfermedad que lo tiene internado hace 10 meses y se casó en el hospital. Foto; Gentileza Jimena Bravo

“Nos han explicado que no puede entrar a la lista de espera del trasplante de corazón, ya que su mismo cuerpo lo ataca, y atacaría al nuevo corazón también. Por suerte, ahora está estable y a la espera de que le coloquen un marcapasos. Incluso, están viendo si lo pueden trasladar al Hospital Italiano”, cuenta su esposa.

“¡SÍ, QUIERO!”

Luego de la recaída que derivó en una nueva internación, fue en ese momento en que Daniel Segundo le tomó la mano a Jimena Bravo para pedirle matrimonio. Y, tras la respuesta afirmativa de la joven y del aval de los profesionales de salud mental a la unión, llegó el momento de coordinar todo.

Dado que Daniel se encuentra en una situación delicada, lo trasladaron -por unas horas- a una sala común. Incluso, habiendo corroborado que era factible, le retiraron la asistencia del oxígeno envasado con el que cuenta durante gran parte del día.

Padece una compleja enfermedad que lo tiene internado hace 10 meses y se casó en el hospital. Foto; Gentileza Jimena Bravo

“Cuando fui a hablar con la jueza de paz del Registro Civil, me dijo que el 28 de junio ya tenía 3 casamientos y que no iba a poder ir al hospital. Pero ese mismo día me dijo que se los habían cancelado, por lo que fue”, recapitula Jimena.

A Daniel lo levantaron, lo prepararon y vistieron para la ocasión. Y es que el viernes 28 de junio de 2024 estaba destinado a ser uno delos días más importantes de su vida. Ya preparado, lo trasladaron a la sala común del Hospital Privado, por supuesto con todos los cuidados.

Y, cumpliendo con todos los protocolos, fue en esta sala donde transcurrió la emotiva boda.

“Realmente los médicos se portaron muy bien y les vamos a estar eternamente agradecidos. En la sala estábamos nosotros, los 3 testigos (mi mamá, mi cuñado y mi hermana), la jueza de paz y todos los médicos Fue todo rapidísimo y hermoso”, describe Jimena, con la misma sonrisa en su rostro con la que dijo, a viva voz, “¡Sí, quiero!” a fines de la semana pasada.

La única tristeza de aquel viernes fue que su hijita no haya podido estar para no exponerse a un riesgo. Sin embargo, es –sin lugar a dudas- un día que ni Jime ni Dani olvidarán jamás.

“Fue una experiencia única, que nunca imaginaríamos ahí, ¡en el hospital! Daniel quería que nos casáramos afuera del Hospital, pero nos dijeron que su condición era delicada, y por eso decidimos hacerlo ahí. Fue algo especial para nosotros, en medio de todo lo que estamos pasando”, sintetiza Jimena con esa fortaleza que la distingue y que hoy le permite estar siempre al lado de su hija y de su flamante esposo.

Seguí leyendo