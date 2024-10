No hay persona en San Martín que no haya querido o quiera a Gustavo “Torito” Rodríguez. Incluso, es mejor usar el presente del verbo querer, ya que aunque “el Torito” haya fallecido en 2006 y a los 32 años, está vivo en el pueblo y en los recuerdos del departamento del Este de Mendoza. Incluso, el conocido polideportivo del barrio San Pedro lleva su nombre.

Y esa misma sonrisa que se dibuja en el rostro de cualquier sanmartiniano a quien se le menciona el nombre de Gustavo “Torito” Rodríguez es la misma que se amplía aún más cuando se enteran de que este deportista, quien tenía Síndrome de Down, tendrá su propia película.

Gustavo “Torito” Rodríguez y su emotiva historia tendrán su película y la protagonizan chicos con Síndrome de Down. Foto: Gentileza Oscar Chirino.

“Es un docudrama; mitad entrevistas, mitad ficción. Y los relatos de los entrevistados están representados a través de la ficción, con cuatro chicos con Síndrome de Down que interpretan a Gustavo en las distintas etapas de su vida. Estos chicos son Bauti, Dylan, Germán y Raúl”, resume Oscar Chirino, fotógrafo social y realizador audiovisual de San Martín y quien está detrás de la película del “Torito” Rodríguez.

La producción ya tiene un avance de entre 80% y 85%, y la intención de Chirino es estrenarla el próximo 10 de noviembre en el Centro de Congresos y Exposiciones “Francisco”, ubicado en San Martín.

Hace unos días, el jueves 10 de octubre, se cumplieron 18 años de la fatídica muerte de Gustavo Rodríguez y luego de un accidente en el que estaba intentado correr un aro de básquet, uno de los tantos deportes que practicaba asiduamente.

“Al comienzo del documental, no solo se marca dónde queda geográficamente San Martín, sino también las costumbres y como se veía el Síndrome de Down hace unos años. Por ejemplo, María –mamá del ‘Torito’- cuenta que cuando le llevaron a Gustavito a la sala, el médico le dijo que era ‘mogólico’”, detalla Chirino, con tono reflexivo.

“Entonces se muestra esa faceta, de donde viene el término ‘mogólico’, cómo se utilizaba de forma ofensiva y como insulto en esa época, así como también cómo fue la niñez de Gustavito”, detalla el realizador.

LA EMOTIVA PELÍCULA DEL “TORITO” RODRÍGUEZ

Bauti, Dylan, Germán y Raúl son los cuatro actores que personifican a Gustavo Rodríguez a lo largo de los distintos momentos de su vida, desde que era un niño pequeño hasta los 32 años, cuando le llegó su fatídica y temprana muerte.

“Ha sido y está siendo una experiencia increíble, con eso me encontré y eso es lo que me impulsa todos los días y levantarme a hacer algo más por el proyecto. Hace dos años empezamos con el proyecto, un día en que yo pasé por el polideportivo y me pregunté cuántas personas sabrán quién fue Gustavo. Me empecé a comunicar con gente que lo conocía, hasta que llegué a la casa de la familia y ellos estuvieron de acuerdo con la película”, explica Chirino a poco menos de un mes del estreno de la película.

Además de la parte dramatizada con las actuaciones de los 4 protagonistas que interpretan al Torito, la parte documental incluye entrevistas con la familia del “Torito” Rodríguez, al párroco del barrio San Pedro –quien, además, es médico y aporta la visión desde la ciencia del Síndrome de Down- y a una psicopedagoga que también aporta detalles fundamentales que marcaron la niñez del querido polideportista.

“Creo que la película ayuda para entender por qué pasaban ciertas cosas en esa época. En lo personal, me fui encontrando más de frente con el Síndrome de Down y dándole un poquito más de aire”, detalla el director y realizador del docudrama sobre Gustavo “Torito” Rodríguez.

“Es una historia muy linda, espero que la gente la haga propia, porque es del pueblo para el pueblo. Y creo que va a ser una experiencia inolvidable, tengo aún esa sensación de que no quiero que termine para no dejar de disfrutar este momento”, agrega.

QUIÉN FUE GUSTAVO “TORITO” RODRÍGUEZ, EL POLIDEPORTISTA MÁS QUERIDO DE SAN MARTÍN

Gustavo Rodríguez y su familia llegaron a San Martín, al Este de la provincia de Mendoza, a finales de la década del 60. Por entonces el niño tenía apenas 2 años, y sus padres venían de Buenos Aires en búsqueda de un nuevo horizonte.

No tenían el mejor pasar económico, y en la vid y los olivos encontraron una salida laboral. Con el paso del tiempo, por su parte, “el Gustavo” (porque en Mendoza todo nombre propio va antecedido del pronombre personal) se encontró con el deporte en su vida.

Primero empezó a salir a correr, y luego, de la mano del profesor de Educación Física, Cristian Etem, se acercó al polideportivo del barrio San Pedro (ese mismo que hoy lleva su nombre).

“Allí empezó a desarrollarse y a sociabilizar. Hizo todos los deportes habidos por haber, karate -fue cinturón negro primer Dan-, boxeo –con Pablo Chacón-, duatlones, triatlones, pulseadas, fútbol, natación, y hasta baile”, detalla Oscar Chirino, quien hoy está terminando la película del “Torito”.

A partir de los 16 años, la vida de Gustavo se centró en los deportes, y practicaba muchos de ellos al mismo tiempo, combinándolos incluso con danza folclórica. En el docudrama, de hecho, se repasan anécdotas de todos esos años.

“Nos enfocamos mucho en que el Síndrome de Down no fue un obstáculo para él y, de hecho, lo impulsó justamente al deporte. La idea es mostrar a la gente que el Síndrome de Down no es un obstáculo, sino que a veces lo tenemos nosotros como ello en nuestra mirada”, repasa Chirino.

Además de practicar los deportes por disfrute persona, Gustavo colaboraba con el profe de karate y cumplía otras funciones en el polideportivo y en la Municipalidad de San Martín. De hecho, el “Torito” Rodríguez fue el primer empleado municipal con Síndrome de Down en Mendoza.

La muerte del “Torito” Rodríguez fue a raíz de un fatídico accidente. En octubre 2006 aún el polideportivo contaba con las estructuras de aros de básquet móviles, aquellos que se trasladan con ruedas a sus costados. Y que servían para achicar o agrandar el campo de juego.

“Gustavo ya se había hecho la costumbre de subirse a la parte alta de los aros y, por medio de un balanceo, los iba moviendo hasta llevarlos al punto indicado. En uno de esos balanceos, se le venció la fuerza de los brazos y Gustavito cayó de cabeza. El accidente fue el 10 de octubre de 2006, y el ‘Torito’ falleció al día siguiente”, concluye, emocionado, Chirino.

En la cuenta de Instagram @documental_toritorodriguez están todas las fotos y videos con adelantos del docudrama sobre la vida de Gustavo “Torito” Rodríguez.

