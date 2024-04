Preparados para el invierno: qué vacunas deben estar al día para los grupos de riesgo ante el aumento de las enfermedades respiratorias

La temporada fría y el invierno implican un aumento de la circulación de virus y bacterias que provocan enfermedades respiratorias. Si bien hay quienes “nunca se enferman”, hay quienes solo pueden tener algún resfrío pero hay personas que, por algunas condiciones, pueden presentar mayores riesgos de que un cuadro que parece simple, se agrave. Incluso hay enfermedades que pueden llevar a una evolución tal que haya riesgo de vida.

Por eso, hay vacunas que están pensadas para brindar protección y atenuar el desarrollo de cuadros graves ante algunos microorganismos y enfermedades. El Calendario Nacional de Vacunación contempla a los grupos de riesgo y pone a su disposición los inoculantes para pasar el invierno más protegidos. Estos son gratuitos para los incluidos en estos segmentos y están disponibles en vacunatorios de efectores públicos. Hay que tener en cuenta que lleva unas semanas desarrollar inmunidad y por lo cual se aconseja recibir las dosis en esta época.

Vacuna antigripal

La campaña ya está en marcha. El Ministerio de Salud y Deportes arrancó el lunes 25 de marzo con la convocatoria mientras que ya está disponible en las farmacias para quienes no estén dentro de los grupos priorizados, tal cual aseguró el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra. “Las vacunas antigripales para ser dispensadas en forma particular ya están llegando a las farmacias, el costo es de aproximadamente 30.000 pesos”. Destacó que la mayoría de las obras sociales y prepagas ofrecen cobertura para sus afiliados, la cual dependerá de cada prestadora. Pami y OSEP, las prestadoras que reúne mayor cantidad de afiliados, ya avanzan en su estrategia. Es una dosis anual. En efectores no requiere orden médica para grupos priorizados, salvo menores de 64 años con condiciones especiales (ver debajo)

Vacuna contra Covid

Se recomienda un refuerzo cada 6 meses en mayores de 50 años e inmunosuprimidos de cualquier edad, así como una dosis en cada embarazo. No requiere orden médica.

Hay vacunas para brindar protección y atenuar el desarrollo de cuadros graves ante algunos microorganismos y enfermedades. El Calendario Nacional de Vacunación contempla a los grupos de riesgo y pone a su disposición de manera gratuita los inoculantes para pasar el invierno más protegidos.

“Recordamos la importancia sobre la vacunación contra la COVID-19. Todas las personas de 6 meses o más deben contar con el esquema primario y las dosis de refuerzo correspondientes. Ambas vacunas pueden administrarse en forma simultánea”, subraya el Ministerio de Salud de la Nación.

Vacuna contra virus sincicial respiratorio

De reciente incorporación. Es para embarazadas entre 32 y 36 semanas de gestación con el objetivo de transferir por vía transplacentaria al bebé anticuerpos (defensas) contra el virus sincicial respiratorio, productor de infecciones respiratorias como bronquiolitis especialmente en los primeros 6 meses de vida. No requiere orden médica.

Vacuna triple bacteriana acelular

Para embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación, con el objetivo de proteger al recién nacido de la tos convulsa o coqueluche. No requiere orden médica.

Vacuna contra neumococo

Para mayores de 65 años y menores de 64 con determinadas enfermedades asociadas que requieren certificación médica. Es importante aclarar que la vacuna contra neumococo, a diferencia de la antigripal, no se debe aplicar todos los años.

Grupos de riesgo

-Personal de Salud

-Niños entre 6 y 24 meses: esquema de dos dosis, si no las recibieron anteriormente

-Personas gestantes: en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación

-Puérperas: hasta el egreso de la maternidad -máximo 10 días-, si no recibiera la vacuna durante el embarazo

-Adultos mayores de 65 años

-Menores de 64 años con alguna de las enfermedades incluidas en los lineamientos de vacunación con antigripal. En este caso deberán presentar el certificado médico o documentación que avale el diagnóstico

El Ministerio de salud de la Nación detalla que se incluyen en esos casos a personas con:

-Enfermedades respiratorias

La temporada fría implica un aumento de la circulación de virus y bacterias que provocan enfermedades respiratorias.

-Enfermedades cardíacas

Esperan vacunar a más de 150.000 personas en la campaña antigripal en Mendoza

Esperan vacunar a más de 150.000 personas en la campaña antigripal en Mendoza

-Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica):

-Enfermedad oncohematológica y trasplante

-Otros como personas con obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica, síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio, etcétera.