Esperan vacunar a más de 150.000 personas en la campaña antigripal en Mendoza

Para lograr inmunizar a la mayor cantidad posible de personas antes de que se inicie el invierno, ya se avanza en la campaña de vacunación antigripal en Mendoza. La vacuna está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación lo que permite el acceso gratuito a las personas que presentan mayores riesgos ante el contagio de gripe o influenza.

La estrategia apunta a vacunar a más de 150.000 personas en la provincia, aquellos incluidos en los grupos priorizados.

Tal cual detalló la directora de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar, “Todos los años el número oscila en el sector público entre 150.000 y 200.000 dosis aplicadas, por supuesto que aspiramos a que se apliquen esas dosis, pero es impredecible saber también cuál va a ser el escenario que vamos a tener y si hay cambios que pueden hacer aumentar la demanda o no”. Asimismo mencionó: “Por lo pronto, como siempre, los mayores de 65 años son los que asisten en primer término a vacunarse y estamos en ese proceso vacunando en toda la provincia”.

Es que el Ministerio de Salud y Deportes arrancó el lunes 25 de marzo con la convocatoria mientras que ya está disponible en la farmacias para quienes no estén dentro de los grupos priorizados, tal cual aseguró el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra. “Las vacunas antigripales para ser dispensadas en forma particular ya están llegando a las farmacias, el costo es de aproximadamente 30.000 pesos”. Destacó que la mayoría de las obras sociales y prepagas ofrecen cobertura para sus afiliados, la cual dependerá de cada prestadora.

Pami y OSEP, las prestadoras que reúne mayor cantidad de afiliados, ya avanzan en su estrategia.

La primera realiza su propia campaña teniendo en cuenta que sus afiliados son mayormente adultos mayores que cuentan con más riesgo. “Pami va a empezar la distribución la semana que viene, ya hay 400.000 dosis asignadas en todo el país en la primera etapa de distribución y es gratuita”, explicó.

En el caso de OSEP, ya está activa la campaña. Desde la obra social mendocina explicaron que la población dentro de los grupos de riesgo se debe vacunar en los vacunatorios públicos, en el marco de la campaña gratuita. En tanto, los afiliados fuera de la población de riesgo, deben ir con la receta a la farmacia. Destacaron que este año se extendió la cobertura de un 40 a un 70%.

Grupos de riesgo

“La vacuna antigripal en el calendario está incorporada de manera gratuita para los grupos de riesgo que son los que tienen mayores chances de, si tienen gripe, sufrir complicaciones y por eso es que en el calendario se apunta a esos grupos”, remarcó Aguilar.

Está destinada a los siguientes grupos:

-Personal de Salud

-Niños entre 6 y 24 meses: esquema de dos dosis, si no las recibieron anteriormente

-Personas gestantes: en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación

-Puérperas: hasta el egreso de la maternidad -máximo 10 días-, si no recibiera la vacuna durante el embarazo

-Adultos mayores de 65 años

-Menores de 64 años con alguna de las enfermedades incluidas en los lineamientos de vacunación con antigripal. En este caso deberán presentar el certificado médico o documentación que avale el diagnóstico

El Ministerio de salud de la Nación detalla que se incluyen en esos casos a personas con:

-Enfermedades respiratorias

-Enfermedades cardíacas

-Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica):

-Enfermedad oncohematológica y trasplante

-Otros como personas con obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica, síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio, etcétera.

El objetivo de la vacunación antigripal es disminuir las complicaciones en los grupos antes mencionados, que son los de mayor riesgo, evitando así hospitalizaciones y disminuyendo la mortalidad por influenza.

“Es importante no perder oportunidades en vacunación, para llegar los meses de mayor circulación viral (temporada invernal) con una protección adecuada de manera tal de minimizar el riesgo de sufrir complicaciones”, destacó la cartera.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible. Por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas. Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a personas de 65 años y más, niños y niñas pequeños, personas gestantes y personas con factores de riesgo.

Justamente por eso es que se definen los grupos priorizados que pueden acceder de manera gratuita en efectores públicos: centros de salud, vacunatorios de hospitales públicos y Vacunatorio Central.

Para la población general

“Es una vacuna inactivada, una vacuna muy segura y eficaz, por lo tanto, la recomendación para aquellas personas que no pertenecen a los grupos de riesgo y tienen la inquietud de querer colocarse la vacuna es una vacuna que es recomendable aplicarse”, destacó Aguilar.

Pero además, recalcó para qué no es útil esta vacuna: “Esta vacuna no es para prevenir resfríos, catarros, anginas o síndromes pseudogripales, porque mucha gente se vacuna pensando que colocándose la vacuna antigripal no va a tener síndromes pseudogripales o faringitis o catarros. Y eso hay que remarcarlo bien porque el objetivo de la vacunación es prevenir las formas graves de la enfermedad”

Por otra parte, al ser consultada sobre perspectivas para el próximo invierno, sobre si espera algo fuera de lo común o la posibilidad de que la situación del dengue pueda complicarlo, comentó: “No veo que complique el escenario de vacunación, me parece que siempre somos muy reactivos y asistimos a vacunarnos cuando tenemos percepción del riesgo, y el hecho de tener todavía días primaverales hace por ahí que la gente no asuma aún que lo importante es vacunarse tempranamente para llegar precisamente a la época de mayor frío, cuando estamos encerrados y empieza la circulación más potente de virus respiratorios, llegar a ese momento con la protección adecuada”.