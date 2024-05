Día del Trabajador: pese a la crisis, el asado es el menú más elegido para celebrar

Previsores, teniendo en cuenta que ningún comercio (ni mayorista ni minorista) abriría sus puertas este miércoles 1 de mayo, fueron varios los mendocinos y mendocinas que pasaron el martes por la carnicería, el almacén o el supermercado y se abastecieron con distintos tipos de corte de carne.

Más allá del fin de mes (que en el bolsillo cada vez se adelanta más), las bolsas con punta de espalda, vacío y costillas fueron una constante en los comercios, acompañados de bolsones de leñas. Y es que, sin lugar a dudas, la gente volvió a elegir el asado como el menú principal para conmemorar hoy el Día del Trabajador.

Día del Trabajador: pese a la crisis, el asado fue el menú más elegido para celebrar el 1 de mayo, Foto: Archivo Los Andes.

“Si comparo lo que vendimos ayer en el local de Arístides con otros días, te diría que solo en este día vendimos lo que vendemos normalmente un viernes, sábado y domingo. Vendimos el triple de cualquier otro día”, sintetizó el responsable de carnes “La Embajada”, Roberto Reale, a Los Andes.

Y si bien en este comercio la especialización es en cortes premium y de calidad –un poco más caros que los tradicionales-, en la mayoría de las carnicerías consultadas se observó esta tendencia.

“Ayer fue un día de muchísima afluencia de gente comprando asado, y también verduras en la feria”, destacó a su turno el empresario José “Pepe” Miceli, histórico referente del sector.

“Dios quiera que todo se vaya recuperando pronto, porque es cierto que estamos pasando momentos complicados, con aumentos y que a la gente no le alcanza la plata. Encima suben los combustibles y, lamentablemente, eso siempre se traslada al precio final del producto”, agregó.

De hecho, con el inicio de mayo, en las estaciones de servicio YPF no se tomaron el feriado del 1 de mayo para descansar y aumentaron a primera hora de hoy el valor del litro de combustible.

“Por una cuestión de tradición, el 1 de mayo siempre tiene que haber asado. Quizás hemos dejado de comer los fines de semana, o lo hacemos más espaciados. Pero, como sea y cueste lo que cueste, el primero de mayo hay que esforzarse para tirar algo a la parrilla”, destacó Javier, uno de los tantos mendocinos que este mediodía preparó asado para toda su familia, a Los Andes.

QUE NO FALTE EL ASADO

A mediados de abril, en las carnicerías se aplicó un aumento generalizado de 10% en todos los cortes vacunos. Lo mismo había ocurrido semanas antes con aquellos alimentos que suelen ser “reemplazantes” de la carne en la dieta cuando el precio y el bolsillo apremian (pollo y pescado).

Y, aunque a nivel general ha habido una caída en la venta de carne sostenida en el tiempo, en los últimos días el panorama asomó como alentador para los comerciantes. Porque en la previa de este Día del Trabajador, hubo más clientes llevando distintos cortes vinculados con el asado.

En promedio, el kilo de carne para asado cuesta entre 6.000 y 7.000 pesos en los comercios mendocinos. Incluso, hay ofertas de costillas que cuestan entre 4.000 y 5.000 pesos, mientras que en el caso de aquellas carnicerías premium, con cortes de mayor calidad y envasadas al vacío –por ejemplo-, el kilo asciende a entre 9.000 y 10.000 pesos.

“Ayer (por el 30 de abril) la playa de estacionamiento estaba explotada de gente, llena de autos. Y es algo bueno”, agregó Miceli, quien se mostró “gratamente sorprendido” por el movimiento en la víspera del Día del Trabajador.

Reale, de “Carnes La Embajada”, también resaltó el importante y considerable movimiento de ayer y durante toda la jornada.

“Es como que la gente está enojada con la carne, y no está comprando mucho. Pero ayer, de a poco, fue comprando. Lo que más se llevó fue todo lo que tiene que ver con asado y la parrilla; costilla, banderita y punta de espalda”, destacó Reale.

El fenómeno no se limitó exclusivamente a las grandes carnicerías y comercios, sino que también se replicó en los locales de barrio.

“Ayer (por el martes) a las 18 ya nos habíamos quedado sin los principales cortes. No estábamos acostumbrados, pero la gente vino en cantidades que hacía mucho no venía y se llevó todo; carne, chorizos y hasta pollo”, destacó Jorge, encargado de un almacén y carnicería ubicado en el carril Cervantes (Godoy Cruz).

Entre los mendocinos y mendocinas que decidieron festejar su día con carne a la parrilla, los testimonios giraron en torno a lo mismo: el asado puede faltar cualquier día, pero no el 1 de mayo.

“Cada vez es menos común que nos reunamos alrededor de una parrilla. Y, de hecho, cuando lo hacemos, es más para hacer unas hamburguesas o unos choris. Pero el asado del 1 de mayo es innegociable. Quizás no con tanta variedad, quizás buscando cada vez más ofertas y recorriendo más carnicerías. Pero no hay chance de no hacer asado para el Día del Trabajador”, cuenta, con sinceridad y buen humor, Fernando, un godoicruceño que puso su casa este miércoles al mediodía para comer un asado con sus amigos y compañeros de trabajo.

“En algún momento pensamos en hacer locro también. Pero, primero, es mucho más laburo. Y, además, entre la carne, las verduras y todo no sé si terminás gastando mucho menos que en asado. Por eso fuimos por lo más simple, que es el asado. Porque este Día del Trabajador queríamos descansar todos, y no que uno estuviese clavado y trabajando en la cocina con el locro”, se sinceró Valentina.

