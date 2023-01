Teriyakid, el argentino que realiza tours de “cirujeo” en Nueva York y es furor

Alejandro Capitelli es argentino, pero está radicado y viviendo en Nueva York. Es influencer, pero nadie -o casi nadie- lo conoce con su nombre y apellido real, sino que directamente lo llaman por su apodo, aquel que lo lanzó a la fama en sus videos “cirujeando” por la siempre interminable ciudad de Nueva York. Alejandro Capitelli es “Teriyakid”, el influencer que ha tomado protagonismo por sus tours urbanos recorriendo las cosas que los neoyorquinos sacan a la basura y que, por lo general, él recupera y descubre que tienen mucha más vida útil.

Muebles, electrodomésticos y otros artefactos suelen ser el botín de los tours que Teriyakid realiza por las calles neoyorquinas y de los que, incluso, participan otras personas. En sus perfiles de Instagram (donde tiene casi 20.000 seguidores) y de TikTok (532.000 seguidores) y en su canal de YouTube, el joven argentino comparte los resúmenes de sus safaris. Y, en verdad, los videos son sensación.

Teriyakid, el influencer argentino radicado en Estados Unidos que "cirujea" muebles y artefactos que tiran los vecinos a la basura. Foto: Instagram @soyteriyakid

“Te encontrás con un montón de cosas que tienen mucho valor, yo aprovecho esos objetos. A mí me gusta el impacto que tienen en las personas, sea quien sea”, destacó Teriyakid en diálogo con el programa Momento D y tras ser entrevistado para conocer en detalle su llamativo estilo de vida.

De hecho, Teriyakid suele invitar a otras personas para que participen de esas búsquedas callejeras entre los residuos. Uno de ellos, por ejemplo, fue el humorista Soy Rada.

Todavía sirve, todavía sirve

Los tours de cirujeo que realiza Alejandro Capitelli son furor en las redes y en YouTube. “Como raro, no encuentro muchas cosas. Pero sí me sorprende encontrar cosas de valor, como los muebles que sacan y que podrían estar tranquilamente en el living de la Reina Isabel. Y decís ‘¿quién tira esto? Me lo guardo por 100 años’”, detalló el influencer en el programa de El Trece.

Incluso, Teriyakid contó que, vía Instagram, recibe a diario decenas de mensajes para que los ayude a organizar un “tour de cirujeo” (o “trash walks”) y ver de qué objetos pueden hacerse en una de esas excursiones. “Yo les pido a cambio que lleven algo (NdA: de lo que encuentran) a Argentina o para el país que sea”, detalló.

Incluso, dentro de la vasta ciudad de Nueva York, dependiendo de la zona, son los bienes con que pueden hacerse Teriyakid y sus acompañantes. Por ejemplo, no es lo mismo cirujear en Brooklyn (una zona más exclusiva y residencial) que en Manhattan (zona de oficinas).

“Los miércoles y viernes, en Manhattan, aprovechan para sacar múltiples cosas. Pero, de lunes a lunes, si recorrés, siempre vas a encontrar algo seguro”, recomendó Teriyakid.

Stooping, una tendencia en alza

Más allá del protagonismo y la exposición del argentino Teriyakid en estos tours de cirujeo, no se trata de algo exclusivo o inventado por Alejandro Capitelli. En un contexto de crisis económica y social, donde abundan las necesidades, ha crecido el “Stooping”.

Es una práctica que consiste, precisamente, en revolver los desechos de las familias más pudientes para intentar reciclar cualquier residuo. Quienes recurren a esta práctica -que, por lo general, no suele ser motivo de orgullo o de diversión- son, en tanto, aquellas familias que no cuentan con los recursos propios y suficientes para adquirir sus propis muebles o artefactos. Pero se las ingenian para estirar la vida util de aquellos a los que otras personas ya desecharon y que, considera, aún pueden ser utilizados.