Martín Fierro de radio: uno por uno, todos los ganadores

Los premios “Martín Fierro - Radio 2024” distinguen las mejores producciones de la radiofonía argentina, con sede en Buenos Aires, y la gala, organizada por APTRA (Asociación de Prensa de Televisión y Radio Argentina), reúne a populares figuras.

La ceremonia, con sede en el predio de La Rural de Buenos Aires, es transmitida por la señal América. Los conductores de la alfombra roja son Florencia de la Ve, Guido Zaffora y Carolina “Pampita” Ardohain. Mientras que Karina Mazzocco y Fernando Dente son los presentadores de la ceremonia. Los programas fueron evaluados por su desempeño entre 2022 y 2023.

Fernando Dente y Karina Mazzocco, los conductores.

En la alfombra roja, muchas personalidades opinaron sobre la vigencia de este medio, la radio, para seguir comunicando, a pesar de los cambios actuales y el auge del streaming.

“Decían que la radio iba a morir, a partir de la aparición de Spotify y creo que eso no es así. Hoy, la radio está más viva que nunca”, apuntó Gonzalito Rodríguez (ex CQC). Por su parte, Cristina Pérez expresó su felicidad “porque radio Rivadavia tiene 10 nominaciones, la radio me hace feliz, es el periodismo en carne viva”. Además, la periodista agregó: “Creo que el periodismo está bajo cuestionamiento más que nunca. La sociedad nos observa y eso es una buena noticia porque hay que estar a la altura de los acontecimientos”.

Martín Ciccioli, que comparte terna con Beto Casella, Santiago del Moro y Sebastián Wainraich, sostuvo que “la terna es casi imposible: son pesos pesados y es un rubro que tiene peso específico propio. Con estar acá, estoy feliz”.

Ciccioli hizo hincapié en que “la radio es el medio que mejor se mantiene frente a los nuevos procesos y fenómenos”.

Entre las muchas figuras que desfilaron por la alfombra roja se pudo ver, por ejemplo, a la comediante, actriz, cantante e imitadora Fátima Flórez (hasta hace unos meses, pareja del presidente Javier Milei).

Fátima Flórez, presente en la gala de los Martín Fierro Radio. Realizó una imitación de Silvia Süller frente a Silvio Soldán, quien fuera pareja del conductor. Foto NA: MARCELO CAPECE

También asistieron a la gala la actriz Catherine Fullop, el legendario conductor Silvio Soldán y el diseñador de modas Roberto Piazza, además de periodistas del espectáculo como Marcela Tauro.

Mientras, ya se van conociendo a los ganadores, en una ceremonia que contó con un discurso de apertura de Luis Ventura, presidente de APTRA.

Los ganadores

PROGRAMA PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO AM

Pan y Circo (Radio Rivadavia)

Lanata sin filtro (Mitre)

Alguien tiene que decirlo (Mitre)

PROGRAMA PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO FM

Y ahora quién podrá ayudarnos (Con Vos)

La inmensa minoría (Con Vos)

De acá en más (Urbana Play)

Nadie nos para (Rock & Pop)

PROGRAMA PERIODISTICO VESPERTINO DIARIO AM

Crónica de una tarde anunciada (Rivadavia)

Pastor 910 (La Red)

Segunda dosis (Radio 10)

PROGRAMA PERIODISTICO DIARIO VESPERTINO FM

Pasaron cosas (Con Vos)

Todo pasa (Urbana Play)

Tardes bestiales (Rock & Pop)

No dejes para mañana (Con Vos)

PROGRAMA NOCTURNO DIARIO AM Y FM

Ladran Sánchez (Mitre)

Blackie Nights (Blackie)

Aspen Nights (Aspen)

PROGRAMA SEMANAL AM Y FM

Crónicas de un bohemio prolijo (Colonia)

Domingo 910 (La red)

Entre vinos y vinilos (La Folklórica)

El permitido de la semana (AM 770)

PROGRAMA DEPORTIVO

Super Mitre Deportivo (Mitre)

La Oral Deportiva (Rivadavia)

Fútbol 910 (La Red)

PROGRAMA MUSICAL

Eternamente Beatles (Del Plata)

Muchos éxitos (Mucha Radio)

Bocacci a tango limpio (Cooperativa)

Dos gardenias (Nacional)

PROGRAMA CULTURAL/EDUCATIVO 2022

Libros que muerden (AM1110)

Cosas maravillosas (Radio 10)

Historia de nuestra historia (Nacional)

PROGRAMA CULTURAL/EDUCATIVO 2023

Historias del Colón (CNN Radio)

Al infinito y más allá (El Destape)

El ojo del arte (Metro)

PROGRAMA DE INTERES GENERAL EN AM

Bravo continental (Continental)

La radio sos vos (Rivadavia)

Doctor C (Radio 10)

Espléndidos (Radio Colonia)

PROGRAMA DE INTERES GENERAL EN FM

El club del Moro (FM 100)

Vuelta y media (Urbana Play)

Perros de la calle (Urbana Play)

LABOR PERIODISTICA FEMENINA 2022

Mariana Contartesi (La Red)

Carolina Amoroso (Con Vos)

Laura Medina (AM750)

LABOR PERIODISTICA FEMENINA 2023

Jesica Bossi (Mitre)

Nancy Pazos (Radio 10)

María O’Donnell (Con Vos)

LABOR PERIODISTICA MASCULINA 2022

Jorge Lanata (Mitre)

Lucas Morando (Rivadavia)

Ernesto Tenembaum (Con Vos)

LABOR PERIODISTICA MASCULINA 2023

Eduardo Feinmann (Mitre)

Nelson Castro (Rivadavia)

Alejandro Bercovich (Con Vos)

LABOR CONDUCCION FEMENINA AM

Cristina Pérez (Rivadavia)

Dominique Metzger (Continental)

Paula Trapani (Del Plata)

LABOR CONDUCCION FEMENINA FM

Elizabeth Vernaci (Pop)

Julieta Pink (Urbana Play)

Maju Lozano (FM 100)

LABOR CONDUCCION MASCULINA AM

Marcelo Bonelli (Mitre)

Diego Brancatelli (AM 750)

Daniel López (Continental)

LABOR CONDUCCION MASCULINA FM

Sebastián Wainrach (Urbana Play)

Beto Casella (Rock & Pop)

Santiago del Moro (FM 100)

Martín Ciccioli (Rock & Pop)

LABOR PERIODISTICA DEPORTIVA

Magui Aicega (Rock & Pop)

Marcelo Palacios (La Red)

Hernán Feler (D Sports)

Gustavo López (La Red)

LABOR HUMORISTICA

Ariel Tarico (Rivadavia)

Patricio Muzzio (La Red)

Rolo Villar (Mitre)

Homero Pettinato (Pop)

SERVICIO INFORMATIVO 2022

CNN

AM750 Derecho a la Información (AM750)

La Red Informativa (La Red)

SERVICIO INFORMATIVO 2023

El Rotativo del Aire (Rivadavia)

Mitre Informa Primero (Mitre)

Siempre Noticias (Radio 10)

TRAYECTORIA PERIODÍSTICA

Eduardo Aliverti (La Red)

Samuel Gelblung (Del Plata)

Teté Coustarot (Radio 10)

Juan Carlos Del Missier (Mitre)

LABOR LOCUCION FEMENINA

Nora Briozzo (Del Plata)

Yamila Segovia (Con Vos)

Fernanda Carbonell (La 100)

LABOR LOCUCION MASCULINA

Pablo Matus (Rock & Pop)

Valmiro Mainetti (AM750)

Luis Albornoz (La Red)

RELATOR DEPORTIVO

Daniel Mollo (Del Plata)

Walter Nelson (La Red)

Gabriel Anello (Mitre)

Pablo Giralt (La Red)

COMENTARISTA DEPORTIVO

Sofía Martínez (Urbana Play)

Emiliano Pinson (D Sports)

Fernando Pacini (Mitre)

Martín Liberman (Late)

MEJOR COBERTURA DEL MUNDIAL

La Red Deportiva

Radio Mitre

Radio Rivadavia

MEJOR LABOR EN PRODUCCION

Julián Ingratta (AM750)

Karina Labraña y equipo (Mitre)

Andrea Rodríguez y equipo (Mitre)

MEJOR LABOR EN OPERACIÓN

Adrián Ajón (Mitre)

Rubén Paredes (La Red)

Eduardo Seisdedos (FM 100)

LABOR EN MUSICALIZACION

Julián Echevarría y Marcelo Martínez (Rock & Pop)

Marcelo Rojas (La 2x4)

Leo Rodríguez (Aspen)

Marcelo Neira (Del Plata)

MOVILERO

Mercedes Ninci (Mitre)

Rosario Bigozzi (La Red)

Marcela Ojeda (Continental)

COLUMNISTA DE ESPECTACULOS

Marina Calabró (Mitre)

Yanina Latorre (El Observador)

Tamara Pettinato (Con Vos)

Pía Shaw (CNN Radio)

Marcela Tauro (FM 100)

Marina Calabró.

ANALISTA POLITICO / ECONOMICO

Jorge Fernández Díaz (Mitre)

Rosario Ayerdi (La Red)

Claudio Zuchowicki (Vorterix)

COLUMNISTA POLICIAL / JUDICIAL

Rolando Barbano (Mitre)

Diego García Sáez (AM750)

Gustavo D’Elía (Del Plata)

Silvio Klein (Del Plata)

PREMIO ESPECIAL AL APORTE

Radio Splendid

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

La 2x4

PREMIO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA