Marcelo Romanello: “Creo que hicimos escuela en la televisión mendocina”

Aunque hace quince años dejó de ser el conductor de Noticiero Siete, Marcelo Romanello aún disfruta del reconocimiento de la gente. A cada comercio que va lo saludan, le tocan bocinas por la calle o le piden una foto.

Su famosa frase “Conociendo”, acompañado por el gesto con el brazo izquierdo y el pulgar señalando a la cámara marcó un estilo y una forma de hacer televisión.

Con casi 60 años de oficio y profesión, en la última edición de los Martín Fierro Federal, celebrado en el auditorio Ángel Bustelo, el periodista fue reconocido por APTRA por su trayectoria.

El periodista recibió el premio Martín Fierro por su extensa trayectoria en televisión. | Gentileza Agustina Navarro.

“Fue para mí una sorpresa y una caricia después de tantos años. Casi 60 años de profesión”, afirma sobre el premio que recibió, siendo una de las pocas personalidades en los medios locales con más de 50 años vigente en la pantalla.

-Es prácticamente el único periodista que tiene tanta trayectoria en los medios mendocinos.

-Sí. La verdad me he mantenido, no solo en televisión, sino en toda mi tarea con la comunidad italiana, que hacen que te muevas. Uno se jubila, pero sigue trabajando. Y trabajando todos los días, y eso es muy importante para sostenerse. Y la gente me sigue saludando en la calle, se saca una foto, el chofer de micro te saluda. Todo eso son caricias para el corazón.

De la televisión blanco y negro a crear un programa emblema para Mendoza

En 1967, Romanello comenzó su carrera como periodista en el Diario Tiempo de Cuyo. Pero un año después, lo convocan para trabajar en Canal 7 de Mendoza. Por esos años, la televisión en blanco y negro, fue parte del programa “Siete Veces Siete”. Y desde ahí no dejó la pantalla.

Una vez terminado el gobierno militar, en 1983 comenzó la conducción de los noticieros de Canal 7 Mendoza, tanto en la Segunda Edición como el Mediodía. En ese medio, llegó a ser Gerente de Noticias e hizo escuela con un estilo único de conducción.

Su programa educativo y cultural “Conociendo” lo llevó a recorrer varias partes del mundo, contando las particularidades de cada ciudad que visitaba y creando un ciclo que era muy poco común a finales de los ‘80 y la década del ‘90.

-¿Cómo fue el proceso de dejar el noticiero después de tantos años?

-Yo dejé el noticiero pero continué. Tengo mi productora de televisión, que ahora está parada por razones económicas. Pero vengo haciendo una serie de microprogramas de nueve minutos que se transmitieron por una web que registré en Turismo de las raíces, una web para la comunidad italiana.

-Pero usted fue testigo del cambio tecnológico, paso de la televisión blanco y negro a la digitalización.

-Sí, hoy con la tecnología se sabe lo que sucede en China en un segundo. Hemos pasado del blanco y negro, al color, a la Inteligencia Artificial, o que a través de un teléfono puedas grabar o transmitir todo. Y que te facilitó mucho la tarea, pero con la tecnología se está perdiendo creatividad. De cierta manera éramos más creativos. Imaginate que en la facultad estudiábamos taquigrafía porque no teníamos grabadores.

Y en los noticieros al principio no tenías el celuloide con imagen y sonido, entonces no tenías nunca una primicia. Pero al no tener las máquinas, apelamos a la creatividad, entonces cuando había un asalto por ejemplo, el dibujante hacía los dibujos mientras el periodista relataba los hechos.

-Usted fue un pionero con un formato de televisión que no existía con “Conociendo”.

-“Conociendo” fue un programa educativo, fue un poco el hijo pródigo. Mostrábamos desde cómo funcionaba una fábrica, mostramos una construcción. Las escuelas nos pedían el VHS para mostrarlo en las escuelas. O incluso en la facultad. Creo que marcamos el camino con algo distinto. Y después comenzaron los viajes, que hoy es mucho más común. Disfrutamos de hacerlo y la gente lo sigue recordando. Al comienzo iba con camarógrafo, pero después tuve que aprender a filmar porque viajaba solo por los costos.

Check in: Marcelo Romanello, Periodista

La cobertura del Papa en Mendoza y su trabajo activo con la comunidad italiana

Resumir más de cincuenta años trabajando en los medios de comunicación no es nada sencillo. Miles de noticias presentadas, coberturas, programas de radio y televisión emblemáticos, y su participación activa en la tarea periodística marcan el legado de Romanello en los medios de Mendoza.

Pudo entrevistar a varios Presidentes de Argentina, al Presidente de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov y cientos de viajes a Europa, Asia y América. Pero sin duda, su anhelo por conocer al Papa Juan Pablo II es el mayor recuerdo que atesora.

-¿Cuál fue la noticia o cobertura que lo marcó?

-Hubo épocas muy duras, como el Gobierno de facto donde estuve perseguido y me echaron por siete años y amenazado. Pero lo más emocionante de todo, al margen de los viajes porque aprendí mucho, el momento más emocionante fue conocer al Papa Juan Pablo II. Cuando vino a Mendoza yo estuve en la transmisión ese día, en conjunto con Canal 9 y Canal 7 y me tocó estar esperando en el viejo aeropuerto cuando llegó. Y en ese momento no teníamos micrófonos inalámbricos, y vino Alfredo de Llusti, un gran periodista y me dijo: “Gringo cuando el Papa baje del Papa Móvil y le canten “La Poloneza” se va a bajar. Y vos acercate”. Y efectivamente sucedió que se bajó y comenzó a caminar, y en el momento que le acerco el micrófono, el alemán que tenía de custodio, con el brazo me empujó y no pude seguir.

Pero después fui a una visita a Italia con cuatro legisladores de Mendoza y me invitaron. Y conocimos al Papa. Y finalmente ahí lo pude saludar. Y mirarlo a los ojos con esos ojos azules profundos me impactó. Y le dije cuando iba a volver a Mendoza, y me confirmó que él estuvo en Mendoza. Fue emocionante y lo recordaré siempre.

Se dan ciertas circunstancias que a veces uno no valora en ese momento, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de la importancia. Incluso estuve en la parte occidental de Alemania 20 días antes de que se caiga el muro de Berlín.

-¿Sintió cierta nostalgia al jubilarse y dejar el noticiero?

-No tuve nostalgia, porque seguí trabajando y “Conociendo” pasó a Supercanal. Y la rutina del noticiero, ser gerente de Noticias con mucha gente, incluso cubría como Gerente Canal 6 de San Rafael, Canal 8 de San Juan y Canal 13 de Río Cuarto. Era un trabajo intenso, pero sigo en contacto con la gente del canal, la mayoría trabajamos juntos.

-Pero fue una escuela en la televisión de Mendoza

-Sí, hicimos escuela y teníamos un estilo. Incluso hoy los veo y si no me gusta, los llamo y los critico (ríe).

-¿Cómo es su rutina lejos de los medios?

-Sigo informado de todo, leo mucho los diarios digitales. Muy temprano recibo una serie de diarios italianos, que los distribuyó a gente relacionada con el periodismo y la comunidad. Y leo los medios locales, nacionales de manera permanente. Y en la televisión sigo a Pagni por ejemplo. Y hoy en el periodismo las cosas están más a la vista, los intereses de cada empresa. Pero para descontracturar entre tantas noticias termino el día con alguna serie de investigación policial.

Aunque ya no es cara visible de la televisión mendocina, Marcelo Romanello sigue trabajando como parte de la comunidad italiana en Mendoza. Sigue siendo una figura clave para el el COM.IT.ES. (Comité de los Italianos en el Extranjero), el cual fue presidente en varios periodos.

También fue elegido Consejero del Consejo General de los Italianos en el Extranjero y reelegido por 5 años más, tarea que lo mantiene activo y por la cual ahora está en Italia, para participar de un Congreso internacional. Viaje en el que aprovecha a visitar a su hija y dos nietos, que viven en ese país.

“Viajo a Italia, tengo un congreso el lunes hasta el viernes, en el ministerio. Yo soy uno de los cofundadores del Movimiento Asociativo Italiano, que desde que tenemos la potestad de elegir legisladores en el exterior, tenemos Diputados y Senadores, que se dividen por áreas. Nosotros estamos en el área Sudamericana. Hacemos política para los ciudadanos extranjeros en Italia, pero sin color político. Por ejemplo, sirve para agilizar los trámites para los inmigrantes, o bien para los que quieran tener la ciudadanía”, concluye sobre su actividad cotidiana con la comunidad italiana.