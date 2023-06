Murió la mujer que había “revivido” en su propio velorio hace una semana

La mujer ecuatoriana de 76 años que revivió en su funeral el pasado 9 de junio murió, oficialmente, este viernes. El insólito hecho que generó interés internacional se debe a que su deceso se había declarado por parte de un hospital de Babahoyo. Sin embargo, al momento de abrir el ataúd para cambiarle su ropa, sus familiares se percataron de que aún respiraba.

Bella Montoya había sido ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del nosocomio de “Martín Icaza” tras sufrir problemas cardíacos. Autoridades del Ministerio de Salud Pública indicaron en un comunicado oficial que la mujer permaneció en ese lugar por siete días hasta su fallecimiento el pasado 16 de junio de un evento cerebrovascular isquémico.

No obstante, la mujer había sido víctima de mala praxis en ese centro hospitalario el viernes 9 de junio, cuando fue declarada muerta por los galenos y sus restos fueron trasladados a una sala velatoria. Fue allí que, al momento de abrir el ataúd para cambiarle la ropa, su hijo vio que la mujer permanecía con vida y golpeaba la tapa del féretro con las pocas fuerzas que conservaba.

En ese entonces, el hombre registró la escena en video y alertó a las autoridades policiales para realizar, nuevamente, su traslado al nosocomio. “El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala donde está bajo observación”, precisó.

De acuerdo con medios ecuatorianos, al recuperar su estatus de persona viva el acta de defunción de Montoya fue archivado el 15 de junio, un día antes de su muerte. Su hijo, Gilber Barbera, asistió al Registro Civil junto a un delegado de la Defensoría del Pueblo para revertir el certificado de defunción. Además, buscaban inscribir a la abuelita como beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano para que pudiera acceder a sus medicamentos.

Comunicado oficial de la cartera de Salud ecuatoriana. Foto: Ministerio de Salud de Ecuador / Twitter

Pese a recibir “atención médica integral y evaluación periódica” en su última semana, la mujer falleció oficialmente este viernes. Los profesionales de la salud ya se encuentran realizando la autopsia y desde la cartera de Salud de Ecuador indicaron que “El Hospital Martín Icaza expresa a sus familiares las más sentidas condolencias” y solicitaron a los ciudadanos “mantenerse informados por fuentes oficiales”.

