Video: su esposo le dijo que no hacía nada en la casa, ella dejó de limpiar dos días y todo terminó en un caos

Una mujer publicó un video en TikTok mostrando su casa luego de que su marido se quejara de que “no hace nada en la vivienda”. A raíz del comentario del hombre, Lindsay dejó de limpiar durante dos días y recibió una disculpa por parte de su esposo.

Lindsay es madre de dos hijos y vive en Nueva York. Luego de lo que le dijo su marido, ella decidió irse de viaje y cuando regresó, su casa era un completo desastre, con platos sucios, juguetes, zapatos en el piso y montones de ropa sucia.

A raíz de todo el desorden, Lindsay subió el desastre que era su casa en un video de TikTok y tiene más de 10 millones de visualizaciones.

Al comienzo del video, Lindsay se ve enojada, luego su expresión cambia y sonríe a la cámara. “Mi esposo hizo un comentario de que no hago nada en la casa. Así que durante dos días realmente no hice nada”, escribió en el video.

Así quedó su casa luego de que no limpiara por dos días. Gentileza: Mail Online.

El texto que acompaña al video también decía: “Luego me fui de la ciudad para un viaje de chicas” junto con el comentario #MarriageHumour. Miles de usuarios comentaron sobre la situación, y otros le aconsejaron que se divorciara de su pareja.

“Yo también hice esto, duró más de un mes. Al final no pude tolerarlo. No funcionó para mí”, comentó una mujer. “¡El divorcio es el mejor regalo que me he dado!”, “Bien por ti, no se dan cuenta hasta que se deja de hacer”, agregó otro usuario.

Luego de todos los comentarios, Lindsay confirmó que su esposo limpió el desorden que había en su casa y decidió crear un video mostrando las acciones que realizaba su esposo.

Lindsay dejó de limpiar durante dos días y recibió una disculpa por parte de su esposo. Gentileza: Mail Online.

En el video que ella subió a TikTok, los dos están sentados uno al lado del otro, entonces Lindsay le cuenta a su marido que el video que había grado, pero el hombre no parece muy sorprendido.

Su esposo finalmente se disculpó diciendo ‘lo siento, TikTok’, pero su respuesta no convenció a los usuarios. “Se disculpó con nosotros, pero ¿se disculpó contigo?”, escribió un usuario. “¿Por qué se ríe nerviosamente en todo el video? Parece incómoda con él”, comentó otro.

SEGUÍ LEYENDO