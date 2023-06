Comida de avión: el menú de una aerolínea la dejó con dolores físicos y “repercusiones mentales”

La canadiense Chloë Chapdelaine generó repercusión en las redes sociales, específicamente en TikTok, al contar su experiencia en un vuelo de 15 horas de Dubái a Los Ángeles. En el trayecto, la joven comió algo que no tenía que comer y se descompensó.

La crónica que ella misma tituló “el peor vuelo de mi vida” conquistó a dos millones y medio de usuarios que quedaron asombrados con su relato. En el video, la mujer de 25 años explicó el porqué de su malestar estomacal entre lágrimas.

Chloë es celíaca y la aerolínea le sirvió comida con gluten a pesar de que ella, teniendo en cuenta su versión, pidió que le trajeran el menú para celíacos. Esto pasó en un vuelo del 5 de junio, pero el clip se viralizó recientemente.

Acorde a lo denunciado por la tiktoker, una hora después de despegar, le sirvieron un menú de desayuno que llevaba la etiqueta de “sin gluten”. Ella, al ver la señalización, se confió.

Al momento de haber comido medio croissant, Chapdelaine sospechó que algo andaba mal porque era demasiado rico para no tener gluten. Según relató Chloë, nunca había comido un croissant sin gluten tan delicioso.

La comida que recibió Chloë del menú para celíacos. Foto Captura: TikTok / @chloe.chapdelaine

En ese entonces la joven quiso sacarse las dudas. “Me pregunté por qué tendrían una marca sin gluten tan buena en un vuelo y fue entonces cuando le consulté a una azafata si en realidad era sin gluten”, contó Chloë en su posteo.

Acto seguido, la tripulante y otros compañeros le confirmaron su más temida sospecha: lo que le habían dado no era apto para celíacos.

Lamentablemente, la joven ya ha pasado por cuestiones similares con otras aerolíneas. Foto Captura: TikTok / @chloe.chapdelaine

LOS SÍNTOMAS TRAS LA INGESTA

Al respecto, la influencer manifestó: “Inmediatamente entré en shock y en pánico”. “Soy muy sensible y mi enfermedad celíaca reacciona a una pequeña cantidad o contaminación cruzada. Fue realmente aterrador”, contó la tiktoker.

Lamentablemente, durante el vuelo, la joven se puso pálida, por lo que se dirigió al baño y estuvo allí por una hora aproximadamente vomitando. Enseguida también empezó a sentirse mal físicamente.

El peor viaje de Chloë. Foto Captura: TikTok / @chloe.chapdelaine

Luego, calambres estomacales, diarrea, náuseas y picazón en la piel durante todo el viaje. Sin embargo, lo que más le molestó no fue haber roto su dieta sin gluten, sino “las repercusiones mentales” que sufrirá durante las próximas dos semanas.

“Tengo que lidiar con los efectos mentales como la niebla mental o me deprimiré durante las próximas dos semanas”, detalló Chapdelaine. Cabe destacar que la joven no rompía su dieta desde hace casi una década.

La joven contó el mal momento que vivió abordo del avión. Foto Captura: TikTok / @chloe.chapdelaine

EL MENÚ DE LAS AEROLÍNEAS

Esta no es la primera vez que una aerolínea confunde su alimentación. ”Afortunadamente, la última vez me di cuenta antes de comerlo, pero si no lo hubiera hecho me lo habría comido y habría pasado lo mismo”, comentó la influencer.

Y agregó: “No es una cosa de una sola vez. También en la mitad de los vuelos que he tomado. Viajo todo el tiempo, las comidas sin gluten se olvidan”. La idea de su posteo fue demostrar qué tan graves pueden ser este tipo de equivocaciones para las personas que sufren de celiaquía.

Los seguidores de Chloë la apoyaron a través de las redes sociales. Foto Captura: TikTok / @chloe.chapdelaine

Aun así, Chloë sugirió a las aerolíneas que se tomen en serio las alergias e intolerancias en los vuelos.”Solo espero que las aerolíneas tomen en serio las alergias o simplemente las condiciones médicas cuando se trata de servir comida a las personas en los aviones porque puede tener efectos duraderos para muchas personas”, reflexionó la joven.

De todas maneras, Chapdelaine dejó en claro que los tripulantes del vuelo simpatizaron con ella todo el tiempo y que elevó una queja formal. Por otra parte, un portavoz de la aerolínea involucrada informó al Daily Mail que: “la seguridad y la salud de nuestros clientes se toman muy en serio. La Sra. Chapdelaine se comunicó con nuestro equipo de Atención al cliente y estamos investigando el problema”.

