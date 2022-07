El duro diagnóstico de Natalia Mantineo que cambia su vida radicalmente

Natalia Mantineo, a los 43 años, fue diagnosticada con celiaquía. Con un sentido posteo en su cuenta de Instagram, la periodista cuenta su preocupación, fundamentalmente, por la dieta que tendrá que seguir de ahora adelante.

Natalia Mantineo cuenta que padece celiaquía con un sentido posteo en las redes

“A los 43 años me diagnosticaron Celiaquía...y son muchas las dudas que me surgen..Soy una mujer que siempre comió de manera desordenada, no ne gustan las verduras, y esto me preocupa por demás...Escucho consejos y recomendaciones acerca de qué comer, a dónde comprar, cómo cocinar y organizar la comida familiar”, escribió la periodista de Diario El Sol.

Cada vez más personas son diagnosticadas con celiaquía y es importante tener en cuenta algunos síntomas para reconocer esta enfermedad a tiempo y no pasarla tan mal. En el caso de Natalia, ella se dio cuenta por un cuadro extenso de diarrea. El estréss, la muerte de su papá y algunas cuestiones con su hijo eran la excusa para justificar lo que le pasaba. La visita al médico fue fundamental para dar con este diagnóstico.

Natalia Mantineo fue durante muchos años periodista de Canal 9 Televida, hasta que después de ser mamá optó por otro camino y se alejó de las cámaras. Del periodismo no. Actualmente trabaja en Diario El Sol con interesante crónicas de temas variados.

Natalian Mantineo trabajó muchos años en Canal 9 Televida

Muchos expresaron su solidaridad en los posteos y no faltaron las recomendaciones de lugares para comer o para comprar productos aptos para celíacos. La peridista agradece el apoyo y la contención de quienes se comunican con ella.

¿Qué es la celiaquía?

La celiaquía o enfermedad celíaca es una afección que daña el revestimiento del intestino delgado y no pemite la absorción de algunos nutrientes. El consumo de gluten, proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno, es la principal causa de este daños.

El principal tratamiento es una dieta estricta, basada en alimentos libres de gluten. Estos alimentos están certificados y vienen identificados con el logo que indica que son “sin tacc” (trigo, avena, cebada y centeno). Quienes padecen celiaquía deben tener en cuenta esto y evitar lo que se conoce como “contaminación cruzada”. Esto es cuando no hay una correcta manipulación de alimentos sin tacc y estos entran en contacto con utensilios y superficies que hayan estado en contacto con esta proteína. Por ejemplo, si trabajas en una oficina, tratá de mantener tu comida y taza lejos del resto.

Este es el logo que tienen que presentar los alimentos aptos para celíacos

A la hora de los síntomas, la diarrea es el más común. También se puede presentar fatiga, pérdida de peso y de cabello. Algunas personas son asintomáticas. Si tenés dudas, lo mejor es visitar al gastroenterólgo.

En Argentina hay una ley que acompaña a quienes padecen de celiaquía. A través de ella, las obras sociales deben cubrir el tratamiento y también la compra de harinas y premezclas libres de gluten. Sin embargo, hace falta mucho más. Algunos productos son muy costosos y salir a comer afuera, algunas veces, es una odisea.