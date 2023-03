Jey Mammón rompió el silencio con Jorge Rial: “A mí me están asesinando en la televisión”

Jey Mammón eligió a Jorge Rial para romper el silencio sobre la denuncia por abuso sexual que recibió de parte de Lucas Benvenuto, un joven que denunció que el actor abusó de él cuando tenía 14 años. En la entrevista con el periodista, dio detalles sobre su relación con el denunciante y respondió todo lo que le preguntó el conductor de Argenzuela.

La nota fue grabada el jueves en el living de la casa de Jey Mammón y salió al aire este viernes por la pantalla de C5N. En un mano a mano con el periodista, habló por primera vez en profundidad del tema.

Al arrancar la nota, despejó las dudas de muchos acerca de por qué eligió a Rial para hablar y reveló que optó por hacerlo con él porque no es su amigo, a diferencia de muchos periodistas del medio.

“Te elegí porque no somos amigos”, aclaró y advirtió que estaba bajo los efectos de un fármaco que lo ayuda a poder pasar esta situación: “El clonazepam lo tengo encima”.

“Estoy pasando el peor momento de mi vida”, dijo Jey Mammón, tal como lo advirtió en el video que subió a sus redes sociales días atrás, después de un comunicado escrito que generó polémica.

“Con el comunicado busqué expresarme pero no soy el que habla. Son términos técnicos, de abogados, la gente que me conoce sabe que no hablo así”, dijo sobre esa primera imagen que subió a sus redes y confesó que salió con ese primer escrito porque “tenía que decir algo”.

Jey Mammón habló de su vínculo con Lucas Benvenuto

Respecto a por qué decide hablar de esta manera, permitiendo las preguntas de Rial, dijo: “Necesito gritar a los cuatro vientos no mi verdad, la verdad”.

“¿Qué fue Lucas?”, preguntó Rial, refiriéndose al joven que lo denunció por abuso sexual. “¿Qué fue o qué es? Lucas yo te podría decir qué fue y qué es. Para mi fue un vínculo amoroso, hermoso”.

“Creo que fue un vínculo fuerte el que tuve con él y hasta implicó que le escriba una canción, una de las pocas canciones de amor que escribí en mi vida”, expresó y confesó que para él Lucas “hoy representa otra cosa”.

“Es una atrocidad pensar en esta denuncia, que yo por primera vez, la empiezo a desmenuzar viéndote a vos (por Jorge Rial) en Argenzuela. Él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí, yo lo violo, lo drogo, él en la cama está vestido y a la mañana siguiente aparece desnudo. Yo no puedo eludir esto porque mi necesidad de gritar a los cuatro vientos es negar rotundamente esta atrocidad”, argumentó.

Y, una vez más, insistió en que la edad que Lucas declara haber tenido, no era esa. “A Lucas lo conocí cuando tenía 16 años”, aseguró.

También explicó que cuando Lucas hizo la denuncia, su padre estaba muy grave, incluso murió ese año, en 2020. “Mi papá se estaba muriendo y yo estaba recibiendo esta causa”, al mismo aclaró que no busca victimizarse, pero es lo que vivió y el momento en el que recibió la noticia.

“Empatizo en que es un chico que la sociedad le rompió todo”, expresó respecto a Lucas y su dura historia de reiterados abusos que él mismo relató en diferentes notas.

La respuesta de Lucas Benvenuto

Sin embargo, fue contundente al decir que “el hecho no sucedió”, haciendo referencia al supuesto abuso que Lucas denunció y que habría ocurrido cuando él tenía 14 años y Jey Mammón 32, según consta en la denuncia.

“Me cuesta decir que él miente”, dijo respecto al joven y volvió a resaltar: “Yo viví una relación con él hasta sus 25 o 26 años”.

Jey Mammón asegura tener pruebas contundentes en su celular

Y algo que sorprendió durante la nota, es que Jey contó que tiene todo en su celular, haciendo referencia a fotos, videos, mensajes de texto y de audio que dan cuenta de la relación que tuvo con Lucas Benvenuto.

“Tengo toda mi historia de amor con él, incluso el último mensaje que me manda que dice ‘¿No me vas a contestar más los mensajes? si no me contestas quiero decirte que yo no soy de esos que algún día voy a ir a la televisión a decir yo estuve con Jey Mammón. Quedate tranquilo’“, el mensaje que dice aún conservar, data del 2019.

“Las razones por las que él hizo esa denuncia falsa, lo desconozco. No sé por qué me está causando este año”, dijo visiblemente enojado y dolido con la situación. “Judicialmente la discusión está terminada”, lanzó sobre la prescripción de la denuncia.

